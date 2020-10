Eberbach. (by) Schönbrunns Standesbeamte werden für Eberbach tätig und umgekehrt Eberbachs Standesbeamte für Schönbrunn. Möglich wird dies durch die Kooperationsvereinbarung der beiden Gemeinden, welche bereits im April in den Gemeinderäten beschlossen wurde. Am Montag bekamen sie von Eberbachs Bürgermeister Peter Reichert und seinem Schönbrunner Amtskollegen Jan Frey ihre Ernennungsurkunden überreicht.

Die Eberbacher Standesbeamtinnen Elvira Müller Friederike Albert, Kerstin Gerhart und Nadja Leuwer wurden mit Wirkung vom 1. Oktober zur stellvertretenden Standesbeamtin für Schönbrunn ernannt, die für die Gemeinde Schönbrunn tätigen Olivia Mühlfeld und Roger Fink zur "Standesbeamtenverhinderungsvertreterin" beziehungsweise zum -vertreter für den Standesamtsbezirk Eberbach ernannt. Sie dürfen damit alle anfallenden Vorgänge im Standesamtsbezirk beurkunden. "Ausgenommen Trauungen", schränkt Jan Frey ein.

Die sind in Corona-Zeiten verschiebbar. Betroffen sind Vorgänge wie Sterbefälle, Geburten, Namensänderungen oder Vaterschaftsanerkennungen. Tätigkeiten, die Peter Reichert und Jan Frey im Gegensatz zu früher nicht mehr dürfen. "Wir dürfen nur noch Trauungen vornehmen", sagt Eberbachs Bürgermeister.