Die CDU-Vositzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat in einer Präsidiums-Sitzung in Berlin mitgeteilt, auf eine Kandidatur als Kanzlerkandidatin zu verzichten. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Eberbach/Schönbrunn. (fhs) Quasi in Echtzeit hat die Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands Schönbrunn, Karin Koch, die Nachricht erfahren: Sie saß vor dem PC und leitete die Entscheidung ihrer Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer dann auch gleich an Parteifreunde weiter. Aber wie auch beim Eberbacher CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Georg Hellmuth ist die Zeit seither noch zu kurz, um dazu bereits ausführliche Statements abgeben zu können.

Die CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Karin Koch. Foto: fhs

Koch hat sich in den letzten Wochen und besonders Tagen als Beobachterin entsetzt gefragt, welche politischen Missgriffe denn noch passieren können. Sie sieht einem Wechsel im Vorsitz optimistisch entgegen. Dass dabei möglicherweise nach zwei Frauen als CDU-Bundesvorsitzende (Merkel und Kramp-Karrenbauer) im Sommer keine Frau mehr den Stich machen könnte, ist ihr vergleichsweise gleichgültig.

Es komme auf die Arbeitsleistung an. Das Geschlecht sei hierbei nachrangig. Koch wie auch Hellmuth treibt die Sorge um, dass der aktuelle Zustand der Bundes-CDU zu mehr Desinteresse auch an örtlicher christdemokratischer Politik führt.

Der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Georg Hellmuth. Foto: privat

Hellmuth hat die Eberbacher Bürgermeisterwahl im Blick, und Karin Koch verweist auf die nächstliegende Schönbrunner CDU-Veranstaltung mit Landtagsabgeordnetem Albrecht Schütte am 14. März in Haag oder auf die Mitgliederversammlung mit Wahlen am 3. April.