Eberbach-Pleutersbach/Schönbrunn-Allemühl. (MD) Ein im wahrsten Wortsinne schwerer Schlag traf den Angelsportverein Blicker Ende voriger Woche: Im Gefolge des Sturmtiefs Burglind und wegen des völlig durchnässten Bodens stürzte eine stattliche Eiche auf das Vereinsgelände bei den Teichen im Allemühler Tal.

Der Baumriese kippte samt Wurzelteller um, schlug auf dem Holzschuppen auf und beschädigte Teile des Vereinsheimes. Das Wasser im daneben befindlichen Teich mit schlachtreifen Lachsforellen wurde durch Äste aufgewirbelt und zeigt sich nun als braune Brühe.

"Ob welche dabei durch den Überlauf abgehauen sind, sieht man erst dann, wenn das Wasser in ein paar Tagen wieder klar wird", sagte ASV-Vorsitzender Wolfgang Heiß.

Heiß schätzt den Schaden am total zerstörten Schuppen und am Vereinsheim "auf mindestens zehntausend Euro". Ein Gutachter soll dies in den nächsten Tagen klären. Dann soll auch ein Forstwirt mit schwerem Gerät für die Beseitigung der gefällten Eiche sorgen.

Nette Begebenheit am Rande: Wie Heiß berichtet, kam am Morgen, nachdem der Baum auf den Schuppen und in den Teich gestürzt war, eine Frau zur Vereinsanlage, um dort Fisch zu kaufen. Sie musste zwar an diesem Tag ohne Ware wieder umkehren, hinterließ dem Verein aber dennoch eine Spende von 20 Euro "für den Wiederaufbau".