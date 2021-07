Eberbach/Schönbrunn (fhs) Wie bereits tags zuvor die Schönbrunner Christdemokraten stimmten auch die Mitglieder des Eberbacher CDU-Stadtverbandes für ein Zusammengehen beider Parteigliederungen. Auch die Eberbacher erteilten ihrem Parteivorstand nun den Arbeitsauftrag, alles Erforderliche vorzubereiten, so dass eine gemeinsame Mitgliederversammlung nach den Sommerferien die Fusion beschließen und die künftigen gemeinsamen Parteigremien wählen kann. Die Schönbrunner CDU-Ortsverbandsvorsitzende Karin Koch hatte den Eberbacher Parteifreunden vom Vortagsvotum im Kleinen Odenwald berichtet und erklärt: "Wer sich verbessern will, mus sich verändern." Um weiter handlungsfähig in der Fläche bleiben zu können, sei es notwendig, auch überregional mehr Flagge zu zeigen. "Back to the Roots" bedeute diese Fusion, da Schönbrunn erst 1983 durch Herbert Pisch und Roland Schilling aus dem gemeinsamen Ortsverband heraus gelöst worden war. Eberbachs CDU-Stadtverbandsvorsitzender Georg Hellmuth erklärte: "Wer nicht immer besser wird, hört auf, gut zu sein." Er plädierte dafür, beide Leitsprüche für die Fusionsvorbereitung gemeinsam zu leben und griff bei einem weiteren Zitat zurück auf einen Spruch des Vorsitzenden einer anderen Partei: "Nun wächst zusammen, was zusammen gehört." Das Zitat wird Willy Brand (SPD) oft für 1989 zugeordnet; erstmals geäußert hatte er es bereits 1958.