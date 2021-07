Von Helen Moayer Toroghy

Eberbach. Nun dreht auch der Eberbacher Nachtwächter wieder seine Runden durch die Altstadt: Mit Hellebarde, Laterne und Rufhorn ausgestattet, nahm Eugen Emmig am Samstagabend um 21 Uhr seine Gäste zur Nachtwanderung in Empfang, der ersten seit längerem wieder.

Es ist angenehm warm, als die Besucher sich um den Fischerbrunnen einfinden, während dieser vor sich hinplätschert. Nur die Dämmerung lässt noch einen Moment auf sich warten.

Die Gruppe steht am Pulverturm. "Doch wer jetzt an ein Munitionslager denkt, ist auf dem Holzweg", sagt Emmig. Der gebürtige Eberbacher weiß viel über die Stadt und schafft es stets, seine Besucher mit kleinen Anekdoten zum Lachen zu bringen.

Im 14. Jahrhundert hatte der Turm in den Urkunden der Stadt noch "Mantelturm" geheißen, weil er wie ein Mantel schützend um die Mauerecken herum gebaut wurde. Im Rathaus sei zu dieser Zeit ein Nachtwächter allein mit der Aufgabe betraut gewesen, auf die Truhe mit dem Stadtgeld aufzupassen.

"Irgendwann als die Stadt Geld sparen musste, ist man auf die Idee gekommen: Den Kerl brauchen wir nicht!", so der gebürtige Eberbacher Emmig. Schließlich würden auf dem Mantelturm rund um die Uhr Wächter sitzen. Ganz nach dem Motto: "Die sin doch eh do", wurde die Truhe fortan zu den Wächtern im damaligen Mantelturm gebracht: "Deshalb nannte die Bevölkerung den Turm seither nur noch Pulverturm."

Die Nachtwächter selbst hatten nicht viel Geld. Der letzte Nachtwächter habe 1930 sein Amt in Bad Wimpfen niedergelegt. "Er bekam ein Jahresgehalt von mickrigen 300 Mark", so der 77-jährige Stadtführer. Und das, obwohl die Nachtwächter bei Wind und Wetter des Nachts umhergingen und an 20 Kontrollpunkten Wache hielten. "Eine Schicht ging von 22 Uhr bis morgens um 6 Uhr", sagt Emmig, der schon seit 40 Jahren Stadtführungen organisiert. Nach Schichtende weckten die Nachtwächter Metzger und Bäcker und bekamen im Gegenzug einen kleinen Obolus in Form von einem halben Brotlaib oder einem Wurstende.

Während es zu dämmern beginnt, ging es am ältesten Haus Eberbachs entlang, runter an den Neckar in die Zwingergasse. "Hier gibt es eine besondere Erfindung, um den Frieden mit den Nachbarn zu bewahren", scherzt Emmig.

Denn die Hausbewohner der Neckarseite hatten oftmals mit Hochwasser zu kämpfen, das bis über ihre Türschwelle reichte. Für diese Situation wurde ein besonderes Tor in die Dächer einiger Häuser eingebaut. Durch dieses "Schlupftor" konnte man im gegenseitigen Einvernehmen durch das Treppenhaus des Nachbarn trockenen Fußes nach draußen gelangen. "Die Bewohner der Neckarseite haben sich also gut überlegt, es sich mit dem Nachbarn zu verscherzen", berichtet Emmig freudig.

Inzwischen ist es dunkel geworden und die Laterne des Nachwächters erleuchtet den Weg durch die Innenstadt. Hier folgen viele weitere Stationen, wie etwa das Küfereimuseum, das letzte Plumpsklo der Stadt und die alte lutherische Kirche, die noch bis 1821 genutzt wurde. In diesem Jahr schlossen sich Reformierte und Lutheraner zur badischen unierten Kirche zusammen, die dieses Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum feiert.

Als die Führung endet, ist es Nacht und Emmig lässt nach alter Nachtwächtertradition das letzte Mal sein Horn ertönen. "Vierfach ist das Ackerfeld, Mensch bedenk‘ wie ist dein Herz gestellt. Alle Sternlein müssen schwinden und der Tag wird sich einfinden", beendet Emmig die Führung.

Rund 20 Teilnehmer waren am Samstagabend mit dabei. "Wir finden es toll und würden wieder mitgehen" so die 43-jährige Bettina, die mit ihrer Freundin Melanie die Führung besuchte. Dem stimmt auch Doris Nenninger (69) zu: "Ich bin Eberbacherin und die Stadtgeschichte interessiert mich sehr. Vor neun Jahren haben wir schon einmal eine Führung besucht. Um unser Wissen aufzufrischen, sind wir heute wieder dabei." Emmigs erste Führung nach dem Pandemie-Jahr war für die Teilnehmer eine gelungene Abwechslung.