Von Marcus Deschner

Eberbach/Neckargerach. "Die Schifffahrt hat mich schon als Kind fasziniert, das Thema war schon immer publik bei mir", strahlt Merten Link. Der junge Neckargeracher hat beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar (WSA) den Beruf des Binnenschiffers erlernt. Und ist damit rundum zufrieden. Link, der diese Woche 28 Jahre alt wurde, sowie seine 22-jährige Lebensgefährtin Sidney Beutler, ebenfalls gelernte Binnenschifferin, gehören zu den jüngsten Mitgliedern der beiden Neckargeracher Schiffervereine St. Nikolaus und 1926. Denn wie landauf, landab kämpfen auch diese Traditionsvereine nicht nur mit sinkenden Mitgliederzahlen und steigendem Altersdurchschnitt, sondern auch mit Nachwuchsmangel.

Der Neckargemünder Schifferverein löste sich vor Monaten auf. Im Schifferverein 1351 Eberbach sind noch 85 Mitglieder dabei, wie stellvertretender Vorsitzender Ludwig Neuer mitteilte, Durchschnittsalter: 68 Jahre. Die St. Nikolaus-Schiffer in Neckargerach zählen laut Vorsitzendem Karl Lorenz noch 82 Mitglieder mit einem Altersdurchschnitt von "um die 74 Jahre", bei dem weltlichen Schifferverein 1926 Neckargerach sind es nach Angaben von Vorsitzendem Fritz Zweidinger 73 Mitglieder, "davon die meisten 70 Jahre oder noch älter". Noch 40 Mitglieder hat Vorsitzendem Ernst Konradi zufolge der Hirschhorner St.-Nikolaus-Schifferverein, wobei die meisten auch über 70 Jahre alt seien.

Da ist es schon eine Ausnahme, dass zwei junge Schiffleute wie Link und Beutler, die beide beim WSA arbeiten, ins Vereinsleben eingetreten sind. Doch sie leben eigenen Angaben zufolge für die Schifffahrt. "Ich bin damit von klein an aufgewachsen", gibt Merten Link Auskunft. Sein Opa und seine Oma väterlicherseits seien mit dem Tanker "Paul Duden", der den Farbwerken Hoechst gehörte, auf Rhein und Main unterwegs gewesen, der Vater in jungen Jahren als Matrose dabei gewesen, wenngleich dieser später einen anderen Beruf ergriff. "Wir hatten in unserer Geschichte mindestens einen Schiffer in jeder Generation", sagt Link nicht ohne Stolz. "Das liegt auch bei mir im Blut, so wie andere Fußballer oder Feuerwehrmann werden wollen", lacht er. Als Bub durfte er mal auf den WSA-Greifer "Reiher", heute ist er selbst Maschinist auf dem 1959 erbauten Arbeitsboot.

"Alle Schiffsführer auf dem "Reiher" stammten bislang aus Neckargerach, weiß er. Während seiner Ausbildung, die er genauso wie Freundin Sidney teilweise auf dem Schiffer-Berufskolleg in Duisburg absolvierte, holte Link die Fachhochschulreife nach. Anfang Mai 2016 war es dann soweit, und er hielt das Patent B in Händen.

Link mit der Original-Haspel des Tankschiffs „Paul Duden“, das seine Großeltern steuerten. Foto: Deschner

Dazu erwarb er verschiedene Zusatzqualifikationen. Nun arbeitet er im WSA-Außenbezirk Eberbach, sie im Außenbezirk Bad Friedrichshall als Matrosin auf dem Schwimmgreifer "Pelikan". Auch Sidney Beutler wurde die Schifffahrt gewissermaßen in die Wiege gelegt. Die Großeltern ihrer Mutter waren Schiffseigner, ihr Vater fuhr ein Schiff und ihr Bruder führt ein Tankschiff auf dem Rhein.

Neben seinem Ehrenamt als Beisitzer im Vorstand des St.-Nikolaus-Schiffervereins ist Merten Link auch sonst viel im Vereinsleben aktiv. Etwa im Vorstand des Fördervereins der Krebsbachtalbahn, im Freundeskreis La Boe, der sich für den Erhalt eines Museumsboots einsetzt, oder im Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Edith Stein.

Die Nachwuchsschiffer, die seit vier Jahren ein Paar sind, bedauern, dass derzeit kein Schiff mehr in der Gemeinde als Heimatort zugelassen ist. War Neckargerach doch einst ein bedeutendes Schifferdorf. "Doch es hat halt überall etwas abgenommen". Auch sonst teilen die Beiden weitestgehend ihre Hobbys, zu denen Videospiele, Konzertbesuche, Museen und Eishockeyspielen zählt. Gemeinsam geht’s auch schon mal in den Urlaub nach Borkum oder wird Europa per Schiene und Schiff erkundet.

Und falls die Sehnsucht nach der Schifffahrt doch wieder durchbricht? "Kein Problem", kommt’s da wie aus der Pistole geschossen. "Wir haben Freunde, auf deren Frachtschiffen wir jederzeit mitfahren können".