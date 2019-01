Von Peter Bayer

Eberbach. Wie schaffe ich blühende Gärten? Wie ist der Weg des Wassers von der Quelle bis zum Wasserhahn? Welche Spuren hinterlasse ich im Internet? Gibt es effektive Kinderschutz-Software? Antworten auf diese und viele Fragen mehr geben die Kurse der Volkshochschule (VHS) Eberbach-Neckargemünd. Das Frühjahrsprogramm beginnt am 21. Februar und dauert bis September, das Programm liegt seit Dienstag an den üblichen Stellen aus.

657 Kurse und Veranstaltungen bietet das Frühjahrssemester, die ersten 14 Kurse sind durch "Wiederholungstäter" schon ausgebucht, weil das Programm bereits Ende Dezember im Internet veröffentlicht wurde. 1550 Buchungen liegen schon vor.

"Viele Leute haben aber auf die Hefte gewartet, jetzt geht es so richtig los", sagt VHS-Leiterin Barbara Coors. Das Angebot ist breit gefächert, die Preisspanne entsprechend groß. Sie reicht von 15 kostenlosen - zum Teil geförderten - Veranstaltungen bis zum Ein-Personen-Kurs mit vier Unterrichtseinheiten für 99 Euro.

Zu mehr Natur fordert der Themenschwerpunkt "Gesellschaft und Umwelt" auf. Nicht um blühende Landschaften, sondern um blühende Gärten geht es im Vortrag in Kooperation mit dem Nabu Eberbach. Jürgen Schmidt und Angelika Bonin-Schmidt geben am Dienstag, 19. März, im Naturpark Neckartal-Odenwald von 19 bis 21 Uhr einfache umsetzbare Tipps und Anleitungen zur Gartengestaltung.

Um "Solidarische Landwirtschaft - die gelebte Nachhaltigkeit" geht es am Mittwoch, 27. Februar, im Vortrag von Landwirt Michael Scheurig, der am Samstag, 18. Mai, zum Besuch seines Bio-Hofs in Robern einlädt. Und "den Weg des Wassers von der Quelle bis zum Wasserhahn" zeigt Timo Fuß von den Stadtwerken am Freitag, 22. März, auf (Anmeldung erforderlich). Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

Bewegung ist gesund - sie kann auch tänzerisch erfolgen, ob allein oder mit dem Partner. Zum Beispiel gemächlicher für Ältere mit Tänzen aus der Renaissance und dem Barock oder (neu) deutlich flotter mit Hip-Hop-Tanzen für Einsteiger und Fortgeschrittene, jeweils in einem Tageskurs. Wer sich kreativ entfalten möchte, kann dies beim Zeichnen, Malen oder Modellieren. Neu im Angebot ist zum Beispiel ein dreistündiger Tageskurs "Radierungen mit Plexiglas und Monotypien" am Samstag, 1. Juni, in der Dr.-Weiß-Förderschule.

Bei den Kursen zum Schwerpunkt "Gesundheit und Ernährung" geht es weniger darum, neuen Modetrends hinterher zu rennen, sondern vielmehr darum, mehr auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Bewegung für alle Altersgruppen ist in verschiedenen Kursen angesagt, auch für Senioren.

Der vierteilige Kurs "Fasten mit Obst und Gemüse" zeigt Möglichkeiten auf, sich gesunder zu ernähren, vitaler und leistungsfähiger zu werden und dabei noch einige Pfunde zu verlieren. Wer etwas Neues wagen will, kann sich an Poweryoga und Meditation oder der Küche Nordindiens versuchen.

Für den Spaßfaktor gibt es Blind Yoga mit verbundenen Augen oder Torten dekorieren am Freitag, 22. März. Bei den Baby- und Kleinkindkursen können die Gutscheine der Stadt angerechnet werden.

Ein fester Bestandteil im Programm der VHS sind Sprachen. Zum ersten Mal gibt es die Filmreihe polyglott - Filmerlebnisse in Originalsprache mit deutschen Untertiteln. Gezeigt wird an vier Abenden, beginnend am Mittwoch, 3. April, ein Film in englischer, französischer, spanischer bzw. türkischer Sprache. Die "kleinen Events" sind kostenlos, allerdings auf maximal 30 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, eine Reservierung jedoch sinnvoll. Der Titel darf aus rechtlichen Gründen erst am Veranstaltungsabend bekannt gegeben werden.

Computer, Smartphones, Internet - endlich die Welt der Medien und den Umgang mit ihnen verstehen, darum geht es im Bereich "Arbeit und Beruf".

In Kooperation mit der Volksbank Neckartal gibt es am Donnerstag, 21. Februar, einen kostenfreien Vortrag zum Thema "Sicherheit im Netz für Eltern". Er zeigt Möglichkeiten und Risiken der digitalen Welt sowie den Schutz vor Gefahren.

Info: Anmeldungen und Informationen gibt es bei der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd unter Telefon (0 62 71) 94 62 10, per E-Mail an info@vhs-eb-ng.de oder im Internet unter www.vhs-eb-ng.de