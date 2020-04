Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach/Hirschhorn. "So nah waren wir noch nie bei einem Gottesdienst dabei", schwärmt Gebhard Kittel (81) aus Hirschhorn. Gemeinsam mit Ehefrau Hannelore hat er die katholische Osternachtfeier seiner Gemeinde – Corona geschuldet – diesmal über YouTube im eigenen Wohnzimmer erlebt.

Zwar haben die Kittels auch ihre Smartphones. "Aber wir wollten das gerne groß sehen." Ein jüngerer Verwandter machte es möglich: "Er kam mit Mundschutz zu uns und hat es am Fernseher eingerichtet." Und dann erlebten sie am Sonntag per Videoaufzeichnung die Osternachtfeier von Hirschhorns Pfarrer Pater Joshy, Pfarrvikar Pater Linto und ein paar wenigen weiteren Mitwirkenden im Kapitelsaal des Karmelitenklosters mit.

Sie waren virtuell dabei, als die neue Osterkerze am Osterfeuer im Klosterhof entzündet wurde, sie hörten die Lesungen, die Predigt, mit der "Pater Joshy uns Hoffnung gemacht hat".

Sie sangen die Lieder mit und ließen sich ergreifen, als der Pater das Hochgebet zu diesem besonderen Anlass in seiner indischen Muttersprache "Malayalam" sang. "Es war sehr beeindruckend", erklärt Kittel der Reporterin am Telefon. "Damit hat Pater Joshy seiner Gemeinde was Gutes getan, da konnte man wirklich mitfeiern."

Wie in Hirschhorn, so ging man heuer in vielen Kirchengemeinden der Region in puncto Gottesdiensten neue – digitale – Wege. "Wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen können, muss Kirche eben zu den Menschen gehen", dachte man sich vielerorts.

Dabei wurden zum Teil keine Mühen gescheut, um den Gemeindemitgliedern an den Kar- und Ostertagen ein Stück kirchliche Heimat online oder durch verteilte gedruckte Andachten zu vermitteln. In Eberbach hatten die evangelischen Pfarrer Ekkehard Leytz, Gero Albert, Anja Kaltenbacher und die ehemalige Pfarrvikarin Dr. Ann-Kathrin Knittel gemeinsam mit weiteren Gemeindemitgliedern musikalisch schön gestaltete und technisch professionell produzierte Karfreitags- und Ostergottesdienste ins Netz gestellt.

In Schönbrunn hatten Pfarrerin Nadine Jung-Gleichmann und Vikarin Alison Albert ganz schlicht per Handyaufnahme Andachten für die Feiertage angefertigt.

Die Reaktionen von Menschen, die die digitalen Gottesdienst-Angebote angenommen hatten, waren rundherum positiv. "Natürlich fehlte mir die Gemeinschaft im Gottesdienst", sagt Andrea Lederer (55) aus Eberbach, die alle österlichen Gottesdienste ihrer evangelischen Gemeinde bei der Arbeit oder zu Hause "am Küchentisch" mitgefeiert hat. "Aber auch wenn es nur auf YouTube ist – es hat trotzdem gut getan." Ähnlich sieht es Stefan Pahl (54) von der katholischen Hirschhorner Gemeinde. Fehlte ihm beim Digitalen auch die Spiritualität des Kirchenraums, so ist er doch "in dieser besonderen Situation dankbar für die neuen Kommunikationsmittel".

Dem kann Walburga Weber (71) aus Hirschhorn nur zustimmen. Sie widerspricht dem Vorurteil, dass ältere Menschen keinen Zugang zu modernen Medien hätten: "Mein Mann und ich haben Internet und Smartphones – schon wegen der Enkel", sagt sie. Und der Video-Gottesdienst der Patres, "der war für uns ein Gewinn in diesen Tagen".

"Echt klasse und eine schöne Alternative" findet Norbert Moser (56) aus Schönbrunn das digitale Angebot seiner Gemeinde. Und Jasmin Böhm-Wilhelm (35) aus Alle-mühl betont das "Persönliche", das der Gottesdienst "aus unserer Pfarrgemeinde und mit unserer Pfarrerin" ihr vermittelt hat. Für Alexander Lenz (35) aus Eberbach haben die Verantwortlichen der Kirchengemeinde "aus der Situation das Beste gemacht". Und "für mich war’s toll, durch die vertrauten Gesichter der Akteure mit meiner Gemeinde verbunden zu sein", sagt Petra Rupp (55) aus Eberbach.

Sie sieht in der neuen Sympathie der Kirchen für digitale Medien sogar eine Chance: "Die Corona-Zeiten werden ja noch andauern." Der Kontakt – nicht nur – zu älteren Gemeindemitgliedern könne mit derartigen Gottesdiensten nun aufrecht erhalten werden. Die Online-Gottesdienste sind auch in den kommenden Tagen weiter über die Webseiten der Kirchengemeinden abrufbar. Und wer sich auch nach Ostern noch ein wenig musikalischen Osterjubel ins Haus holen möchte, der wird auf YouTube unter der "Corona-Aktion: Bezirkskantoren spielen" fündig.

Dort spielt unter anderem Bezirkskantor Severin Zöhrer auf der Orgel der katholischen Eberbacher Kirche St. Johannes Nepomuk festliche Bach-Musik in einer Bearbeitung von Marcel Dupré.