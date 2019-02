Fernsehen, Internet, Telefonate und Mails mit Freunden sowie Bekannten informieren Avelino Casado in Lindach über den Konflikt in Katalonien. Foto: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach-Lindach. Eigentlich ist er ja in Afrika, in der spanischen Exklave Ceuta, zur Welt gekommen. Doch er ist Spanier durch und durch. Und als solcher aus der Region Kastilien beobachtet der 66-jährige Avelino Casado engagiert die Vorgänge um die Region Katalonien, zuletzt gestern die Reise des abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont von seinem Exil in Belgien nach Dänemark.

Puigdemont erklärte gestern in Kopenhagen, er wolle trotz aller Hindernisse und ungeachtet der Drohungen der spanischen Justiz eine neue Regierung von seinem Exil in Belgien aus bilden.

Avelino Casado hat dies wie bereits letztes Jahr schon die Unabhängigkeitserklärung des katalanischen Parlaments im Oktober, die Reaktion der spanischen Justiz darauf, die Wahlen im Dezember und nun die jüngsten Ereignisse von Lindach aus im Auge. "Wieso ist das alles so eskaliert?" fragt sich nicht nur der eigentlich schon pensionierte Ingenieur der Eberbacher Firma Eaton Cooper Crouse-Hinds GmbH. "Ich sehe vor allem drei Dinge: Geld, Sprache und Indoktrination." Aber bevor Avelino Casado eine knappe Beurteilung der aktuellen Lage seit Sommer 2017 abgibt, sagt er, müsse er ausholen, um die weit in die Vergangenheit reichenden Wurzeln des Konflikts seinem Besucher zu erklären.

Nicht jeder Deutsche kennt sich in der spanischen Geschichte und ihren Besonderheiten aus. Aber selbst Katalanen scheinen damit ihre Schwierigkeiten zu haben... "Obwohl das Bestreben nach Unabhängigkeit uralt ist, waren die Katalanen nie unabhängig." Ob es die Zugehörigkeit früherer Grafschaften zum westfränkischen oder französischen Königreich war, in der Gemeinschaft mit Aragonien im 12. Jahrhundert oder unter den "katholischen Königen" Ferdinand und Isabella (von Aragonien und Kastilien) - über die Jahrhunderte hinweg ist eine wirtschaftlich starke Landschaft mit ihrem Unabhängigkeitsdrang gegen die jeweils Entscheidenden zu beobachten.

Markstein in der neueren Geschichte Spaniens ist für Casado die Verfassung von 1978 beim Übergang von der Franko-Diktatur zur heutigen Demokratie. Diese Verfassung ist gesetzliche Grundlage des spanischen Staates; sie entstand demokratisch und enthält Regeln, nach denen sich alle verhalten müssen, "sonst funktioniert Demokratie nicht."

Weil diese Verfassung verschiedenen spanischen Gebieten weitreichende Möglichkeiten schafft, ihre historische und kulturelle Besonderheit zu wahren, langt sich Casado entgeistert an den Kopf, wenn er sieht, wie irrational das "Raus aus Spanien" die politische Debatte in der zweiten Hälfte des Jahres 2017 dominiert hat. "Ich würde das verstehen, wenn sie aus einer Diktatur raus wollten, aber doch nicht so."

Von Lindach aus verfolgt Casado die Ereignisse per Internet und im Fernsehen mit deutschen, vor allem aber mit spanischen Programmen und Internetseiten, und er telefoniert mit Freunden und seiner Familie in Spanien.

Wirtschaftlich sei eine Unabhängigkeit Kataloniens für beide Seiten keine Win-Win-Situation. Unter den Gegebenheiten bislang zählte Katalanisch zu den vier offiziellen Sprachen Spaniens neben der Hochsprache Kastellano sowie Baskisch und Galizisch. Casado versteht nicht,warum in Katalonien nur noch eine Amtssprache gelten soll. Er versteht, dass man über Geldverteilungsfragen mit der Zentralregierung verhandeln möchte, dies rechtfertige aber nicht einen Schritt, der nach Inhalt und Wortlaut der spanischen Verfassung illegal ist - das Loslösen Kataloniens aus Spaniens Staatsgebiet.

Unkenntnis der (Vor-)Geschichte und der Rechtslage Spaniens hätten im vergangenen Jahr viele deutsche Medien zu Sympathisanten der Unabhängigkeitsbewegung gemacht, ohne die Fakten zu berücksichtigen, etwa, dass diese selbst bei der nun erfolgten Wahl keine Mehrheit in der Bevölkerung haben.

Durch Besonderheiten des Wahlsystems in Katalonien, bei der ein Abgeordneter aus ländlichen Wahlbezirken weniger Stimmen für einen Parlamentssitz benötigt als einer in städtischem Umfeld, kam es zu einer Mehrheit der Unabhängigkeit anstrebenden Parteien. Ein übriges tat die Emotionalität, die das gesetzeskonforme Vorgehen von Spaniens Justiz und Polizei durch Hervorheben der Gewalt bei den Polizeieinsätzen aus Casados Sicht ins Gegenteil verkehrte: auch in Deutschland komme es bei Polizeieinsätzen mitunter zu Gewaltanwendung, etwa beim G20-Gipfel.

In der aktuellen Situation hofft Casado nun auf die Einsicht der gewählten Abgeordneten, dass eine Mehrheit im Parlament noch lange nicht bedeute, dass man die gültigen Gesetze nicht beachten muss. "Es wäre schön, wenn man den Weg zur gültigen Legalität zurück findet. Was danach kommt, müssen die Gespräche ergeben, etwas anderes macht in einer Demokratie keinen Sinn."