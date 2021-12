Noch sind die Klassenräume in Eberbachs Schulen gefüllt. Ab kommenden Montag könnte es anders aussehen, denn ab dann können die Schüler sich auf Antrag für drei Tage vom Präsenzunterricht befreien lassen und danach in die Weihnachtsferien starten. Unser Bild zeigt den Rektor der Gemeinschaftsschule und Geschäftsführenden Schulleiter Udo Geilsdörfer gestern im Unterricht. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Es gibt zwar keine vorgezogenen Weihnachtsferien, dafür aber können Eltern ihre Kinder von Montag bis Mittwoch, 20. bis 22. Dezember, vom Präsenzunterricht per "Antrag" beurlauben lassen. Das Land Baden-Württemberg eröffnet damit "als besondere Ausnahmeregelung" die Möglichkeit, dass sich Schüler in eine "selbstgewählte Quarantäne" vor den Weihnachtsferien begeben. Laut Kultusministerin Theresa Schopper soll das den Kindern die Chance geben "ihre Kontakte vor den Feiertagen noch mehr zu reduzieren". Die neue Regelung bedeutet Mehraufwand für viele Lehrer in Eberbach; hauptsächlich haben die Grundschulen nun einiges mehr zu tun, da dort vorrangig mit "Lernpaketen" in Papierform gearbeitet wird.

In der Gemeinschaftsschule (GMS) muss der Antrag bis zum morgigen Donnerstag, 16. Dezember gestellt werden. Bis Montag sind laut Rektor Udo Geilsdörfer zwar von den 220 Schülern noch keine Anträge eingegangen, aber er rechnet mit etwa 50 Prozent, die den Antrag noch stellen werden. Die Regelung der "selbstgewählten Quarantäne" auf Antrag ist für die GMS "problemlos umzusetzen". Da die Schüler größtenteils mit "Lernjobs" arbeiten, die themenbezogen sind, ändert sich nur der Lernort. Geilsdörfer erklärt, dass der Kontakt mit den Lehrern über die Lernplattform "Schul.cloud" stattfindet. "Das läuft automatisch das gesamte Schuljahr so. Für unsere Schüler, deren Eltern und unsere Lehrkräfte ist das Alltag." Diese Form der Kommunikation hat sich bewährt; "alle Beteiligten schätzen die schnelle und unkomplizierte Möglichkeit, Kontakt mit den gewünschten Personen oder Gruppen aufnehmen zu können".

Bis Freitag, 17. Dezember, haben die etwa 600 Schüler (bzw. deren Eltern) des Hohenstaufen-Gymnasiums (HSG) noch Zeit, den Antrag zu stellen. Bis Montag gab es laut Schulleiterin Anja Katzner nur einzelne Rückmeldungen. Wie sich das weiter entwickelt, war für sie noch nicht absehbar. Fest steht aber, dass die Lehrer für die Schüler, die einen Antrag stellen, "zusätzlich zum Präsenzunterricht geeignete Arbeitsmaterialien erstellen müssen", die die Schüler selbstständig zu Hause bearbeiten können. "Onlineunterricht ist von Seiten des Kultusministeriums nicht vorgesehen", teilt Katzner mit, weshalb die Schüler Materialien bearbeiten, die über die Lernplattform zur Verfügung gestellt werden.

Die "selbstgewählte Quarantäne" hat laut Katzner "den Sinn, das Infektionsrisiko in der Zeit vor Weihnachten zu senken, um sich selbst und/oder andere Familienangehörige zu schützen". Das HSG versucht, die Eltern bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, "indem wir die Rahmenbedingungen (Verlegung der Leistungsüberprüfung und der klasseninternen Weihnachtsfeiern) so angepasst haben, dass keinem Kind durch die Beurlaubung ein Nachteil entsteht".

In einem Elternbrief hat die Realschule (RS) vergangenen Donnerstag über die Möglichkeit informiert. Bis heute müssen die Anträge der Schule vorliegen. Den Bedarf an der Beurlaubung des Präsenzunterrichts kann Rektor Markus Hanke bei den aktuell 407 Schülern noch nicht abschätzen, er glaubt aber, dass er im "einstelligen Prozentbereich (ca. 40 Schüler)" bleiben wird. Der organisatorische Mehraufwand besteht laut Hanke aus: "Information der Lehrkräfte; Eltern informieren; Klassenlehrkräfte führen Listen; Sekretariat stellt einen Überblick zusammen; Lehrkräfte überlegen sich Aufgabenstellungen, die in hybrider Form bearbeitet werden können und übermitteln diese Aufgaben den Schülern; Lehrkräfte sammeln im Anschluss die erstellten Aufgaben ein."

Die Schüler in selbstgewählter Quarantäne erhalten in der RS die Aufgaben entweder analog bis Freitag oder in digitaler Version über Onlinetools. Die Schüler geben ihre erledigten Aufgaben über die digitalen Kanäle ab oder bringen sie nach den Ferien mit. Hanke: "Ich sehe die Verbindlichkeit der Schulpflicht in diesem Schuljahr als richtige Entscheidung an. Dadurch können wir ungestörter und konzentrierter arbeiten und lernen. Diese besondere Regelung an den drei Tagen kann ich aber natürlich trotzdem nachvollziehen und trage diese Vorgabe auch. Der Aufwand für die Schulen und die Lehrkräfte ist aber vergleichsweise hoch."

"Ich hätte mir eher gewünscht, dass man diese drei Tage noch durchgezogen hätte und es bei dem Präsenzunterricht geblieben wäre", sagt Carlo Götz, Schulleiter der Theodor-Frey-Schule (TFS). Bis zum heutigen Mittwoch müssen in der TFS die Anträge eingehen, bis gestern hatten sich schon viele Schüler vom Präsenzunterricht für die drei Tage in der kommenden Woche abgemeldet. Diese Schüler bekommen dann Aufgaben über die Lernplattform, was "natürlich auch etwas mehr Aufwand" für die Lehrer bedeutet. Laut Götz müssen nun auch geplante Klassenarbeiten verschoben werden.

"Die Vorteile dieser Regelung erschließen sich uns nicht", sagt Tanja Ehrhard, Konrektorin der Dr. Weiß-Grundschule. Dort gibt es keine "offizielle Frist", bis wann der Antrag gestellt werden muss. Vor Freitag kann sie deshalb auch keine endgültige Aussage treffen, wie viele Eltern den Antrag stellen werden. Diese Kinder arbeiten dann zu Hause "wie sie es vom Homeschooling gewohnt sind". Für Ehrhard steht aber fest, dass die Regelung "einiges an Mehrarbeit" bedeutet. Sie zählt auf: "Erstellung von Arbeitsplänen, Material zusammenstellen, Kontrolle der Arbeitsergebnisse, Erstellung von alternativen Klassenarbeiten, Terminierung Klassenarbeiten etc."

Bis zum heutigen Mittwoch können die Eltern der 180 Schüler der Steige-Grundschule einen Antrag stellen. Bis Dienstagvormittag lag laut Rektorin Ursula Teichtmann nur ein Antrag vor, was sich aber bis heute noch ändern kann. Die potenziellen Kinder, die sich dann in der "selbstgewählten Quarantäne" befinden, lernen "analog", also auf Papier. Digital gibt es Zusatzangebote. Für die drei Tage werden "Lernpakete gepackt"; die fertigen Arbeiten müssen am Mittwoch abgegeben werden". Teichtmann: "Wer mit seiner Familie Weihnachten feiern möchte, kann mit der selbstgewählten Quarantäne relativ sicher sein, sich nicht anzustecken. Das bedeutet natürlich, dass man dann auch konsequent Kontakte meidet."

"Bis jetzt sind zwei Anträge angekündigt, liegen aber noch nicht schriftlich vor", teilt Ursula Schild, Schulleiterin vom Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) am Dienstag mit. Die Anträge sollen bis zum morgigen Donnerstag eingehen. Schild: "Sicherlich fällt Mehraufwand an, da die Lehrkräfte zweigleisig fahren müssen, der Unterricht in Präsenz und die Aufgabenstellungen für zu Hause. Diese können bei unserer Schulform nicht eins zu eines übernommen werden." Die Schüler bekommen schriftliche Aufgabenstellungen, die sie nach den Ferien wieder abgeben müssen. "Eine einheitliche Regelung für alle Schüler wäre sicher besser", so Schild.