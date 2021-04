Von Martina Birkelbach

Eberbach/Hanau. Was die "Wohnzimmertouristen", die gebürtigen Eberbacher Marina (31) und Ben (30) Held in Coronazeiten machen, darüber haben wir mit den beiden Musikern gesprochen.

Marina und Ben, wo ist euer Wohnzimmer gerade, wohnt ihr noch in Eberbach?

Wir haben im vergangenen Jahr für ein paar Monate übergangsweise in Eberbach gewohnt (vorher in Offenbach). Seit August leben wir in Hanau, da wir ins Rhein-Main-Gebiet wegen unseres Jobs ziehen mussten. In Eberbach sind wir natürlich aufgewachsen und auch die Eltern leben noch dort.

Ihr teilt die Liebe zur Musik, aber auch die Liebe zueinander. Wann habt ihr geheiratet und es gibt wohl auch einen kleinen "Held". Macht der auch Musik?

Wir haben 2017 in Viernheim standesamtlich geheiratet und danach gab es mit den Gästen drei Tage Konzerte und Zelten auf dem Mayfeld Derby Festival in Mannheim. Es war eine außergewöhnliche Feier mit Brautkleid und Anzug auf dem Festivalgelände. Heute sind wir umso mehr froh, so eine schöne Erinnerung zu haben und hoffen für die Kulturbranche, dass Festivals und Konzerte bald wieder möglich sind. Thorin ist mittlerweile zweieinhalb Jahre alt und total Musik interessiert. Er singt sehr gerne und intoniert auch für sein Alter schon richtig gut. Ab und zu macht er ein Schlagzeug Youtubetutorial (Eule findet den Beat) mit von einem Kollegen von uns (Sebastian Rotard, Schlagzeuger bei Joris). Dann werden alle Töpfe und Kochlöffel rausgeholt und Thorin spielt fleißig im Rhythmus mit.

Sobald es wieder möglich ist, würde ich ihn gerne in die Musikschule mitnehmen, die eigentlich musikalische Früherziehung anbietet. Aber Gruppenkurse finden dort zur Zeit nicht statt. Ich selbst (Marina) habe auch schon musikalische Früherziehung unterrichtet, aber es ist was anderes, wenn es die eigene Mama macht, und es ersetzt nicht das Zusammenspiel mit anderen Kindern. Im Moment hat er noch sehr viel Interesse an Musik, oftmals hört man aber von Bekannten, dass die Kinder die Lust an der Musik verlieren, da es mit fortschreitendem Alter uncool wird, wenn die Eltern das beruflich machen. Da lassen wir uns auf jeden Fall überraschen.

Euer letzter Auftritt in Eberbach war Ende Mai 2020 live im Autokino in der Au. Davor waren ab März alle Konzerte abgesagt und danach ging auch nichts mehr. Wie lief das ab?

Wir haben am 20. März 2020 mitten im ersten Lockdown unser Debüt-Album veröffentlicht und wollten eigentlich auf unsere erste Deutschlandtour gehen. Alle zwölf Termine und die große Releaseparty im Depot 15/7 mussten abgesagt werden. Deshalb war es für uns ein unglaubliches Erlebnis trotzdem im Autokino in unserer Heimat Eberbach ein Konzert zu geben. Wir haben ein paar Onlinekonzerte wie etwa in der Halle 45 in Mainz spielen dürfen. Das ersetzt natürlich nicht die Nähe zum Publikum. Die direkte Reaktion ist zwar durch Chats möglich, aber es fehlt natürlich Reaktion durch Mimik und Gestik der Konzertbesucher – und vor allem der Applaus.

Was macht ihr seither?

Wir unterrichten beide als Musiklehrer an verschiedenen Musikschulen und auch privat – in Frankfurt, Offenbach, Hanau, Aschaffenburg und Miltenberg. Ben unterrichtet Klavier, Kontrabass, E-Bass, Gitarre, Marina Gesang. Zwischenzeitlich online, wenn gelockert wurde Präsenzunterricht mit Abstand und Plexiglas oder Maske. Im Moment dürfen wir wieder in der Musikschule unterrichten. Über die Zeit wurden wir im Online-Unterrichten routinierter und sind mittlerweile technisch so ausgestattet, dass ein qualitativer Unterricht auch online stattfinden kann. Das Einzige, was aufgrund der Latenz nicht geht, ist das Zusammenspiel mit den Schülern. Marina baut sich auch gerade eine online Schule für Gesang auf, um ihren Unterricht deutschlandweit anbieten zu können.

Das Unterrichten sichert uns unseren Lebensunterhalt, jedoch alle (Cover-)-Auftritte, die normal unser Herzensprojekt Wohnzimmertouristen finanzieren, fallen natürlich aufgrund der Situation weg. Mit der eigenen Musik verdienen wir im Moment kein Geld und werden aufgrund dessen auch nächste Woche eine Crowdfundingkampagne starten, um unsere eigene Musik weiter machen zu können und eine neue EP und neue Musik produzieren zu können. Die Kosten einer CD-Produktion sind leider sehr hoch, da viele Menschen hinter dem Projekt stehen, die natürlich für ihre Arbeit bezahlt werden müssen. Aufnahmen, Studio, Musikvideo, Musiker und Pressung sind Kosten, die sich auf mehrere tausend Euro belaufen, die wir leider alleine nicht mehr stemmen können. Eigentlich haben wir immer versucht, diese Ausgaben mit unseren Aufritten selbst zu finanzieren, was uns aber leider aufgrund der Lage nicht mehr möglich ist.

Wie funktioniert das?

Crowdfunding funktioniert so, dass man die EP jetzt schon vorbestellen kann oder sich eines der angebotenen "Dankeschöns" raussuchen kann wie etwa ein privates Wohnzimmerkonzert, eine Stadtführung mit den Wohnzimmertouristen durch Eberbach oder Hanau oder Musikunterricht und vieles mehr. Der Fundingbetrag wird nur ausgezahlt, wenn wir das Fundingziel erreichen, wenn nicht, geht alles Geld zurück an die Unterstützer und wir können unsere EP nicht finanzieren.

Wie waren die Reaktionen auf euren Song Heimatstadt; geht ihr "die alten Wege" in Coronazeiten nochmal oder besser wieder neu?

Die Reaktionen waren überwiegend positiv und der Song liegt uns natürlich sehr am Herzen, da wir oft Sehnsucht nach unserer Heimatstadt Eberbach haben. Der Song wurde auf verschiedenen Radiosendern gespielt und kam am Tag der Veröffentlichung auf Platz 1 der Amazon-Charts. Wir hoffen, dass die wunderschöne Innenstadt mit ihren tollen kleinen Läden erhalten bleibt. Eberbach ist einfach eine schöne Stadt und oftmals, wenn Musikerkollegen in Eberbach für ein Konzert zu Gast waren, haben viele erstaunt gesagt, wie schön es dort ist und sie sich wie im Urlaub fühlen. Auch kulturell hat die Stadt sehr viel zu bieten und hat ein großes Potenzial in der Musikszene einen noch größeren Platz einzunehmen. Gerade mit den Kulturstätten Depot 15/7 oder dem Kulturlabor.

Wie viele Songs habt ihr inzwischen auf den Markt gebracht und welcher ist euer persönlicher Lieblingssong?

Wir haben mittlerweile ein Album mit zwölf Songs rausgebracht und eine Single, die nicht auf dem Album zu finden ist sowie drei Singleauskopplungen in neu gemischter Version aus unserem Album. Den Lieblingssong zu nennen ist für uns schwierig, da jeder Song seine eigene Message hat, die für uns wichtig ist. Wir haben beispielsweise "Lied von der Liebe" der für mehr Diversität steht oder auch "Jedes Jahr" der gerade Hoffnung in dieser schwierigen Zeit schenken soll.

Ihr habt kürzlich "Angst" von Herbert Grönemeyer gecovert. Woher kam die Idee?

Die Idee kam uns gemeinsam mit unserem Texter Mirko Steiner. Wir hatten ein Lied mit starkem Text gesucht, das aber in Vergessenheit geraten ist. Das Lied von Herbert Grönemeyer (veröffentlicht 1986) hat uns sofort berührt durch seine Aussagekraft und dadurch, dass jeder den Song für sich anders interpretieren kann, da wir alle vor irgendetwas Angst haben. Gerade jetzt in der Corona-Zeit hat der Song mit seiner Aussage für uns noch mehr an Bedeutung gewonnen.

Was produziert ihr derzeit?

Im Moment stecken wir voll in den Vorbereitungen für unsere neue EP, die wir natürlich hoffen nach erfolgreicher Crowdfunding-Kampagne richtig produzieren zu können. Im Moment machen wir daheim die Vorproduktion und schreiben fleißig an neuen Songs. Auch an unserem Musikvideo zu unserem Song "Ein Päckchen Glück" welcher am Freitag, 16. April, erscheint, wird gerade fleißig gebastelt. Am 22. April wird dann das Musikvideo dazu erscheinen, welches wir im Depot 15/7 unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und bei den Eltern in Eberbach in der Küche und im Gästezimmer drehen durften.

Wann und wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt?

Wir haben uns im Alter von 14/15 Jahren in der Musikschule in Eberbach kennengelernt, als wir gemeinsam beim Gitarrenensemble "Friday Knights" unter der Leitung von Bernhard Sperrfechter gespielt haben. Außerdem haben wir auch in kleinerer Besetzung mit Jesse Safferling und Philipp "Phrosh" Köhler Cover-Aufritte gespielt. Damals waren wir noch kein Paar, das hat sich erst später ergeben. Durch das Studium hatten wir uns zunächst aus den Augen verloren.

Wie geht ihr mit Corona um, hilft euch die Musik in diesen Zeiten?

Generell mit Respekt vor der Krankheit, aber ohne Ängste. Die gesellschaftliche Entwicklung und die durch die Maßnahmen entstehenden "Kollateralschäden", beispielsweise wirtschaftlich oder psychisch, sehen wir als kritisch an. Ja, Musik hilft uns dabei sehr, da die Musik auch Dinge aussprechen kann die so nicht ausgesprochen werden könnten oder einem auch Trost schenken kann. Wir versuchen mit unserer Musik den Menschen etwa mit unserem nächsten Release "Ein Päckchen Glück" im wahrsten Sinne des Wortes "Glück" zu schenken. Es ist uns wichtig in diesen Zeiten die schönen, manchmal auch kleinen Dinge zu betrachten. Musik ist für uns Balsam für die Seele, sei es sie zu hören oder selbst zu machen. Das ist generell so, aber im Moment noch viel wichtiger.

Was vermisst ihr zurzeit am meisten?

In erster Linie als Musiker natürlich die Live-Aufritte, sei es mit unserer Band Wohnzimmertouristen oder auch Cover-Auftritte, beispielsweise dürfen wir normal im Sommer vielen Hochzeitspaaren ihren Tag verschönern. Darüber hinaus sind wir normal sehr gesellige Typen und vermissen es etwa ins Restaurant zu gehen, Konzerte zu besuchen, sich mit mehreren Freunden zu treffen und generell das Gefühl von "Normalität".