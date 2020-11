Sie haben mit ihrem beherzten und richtigen Eingreifen einem Mann das Leben gerettet: (v.l.) Haleh Scirpoli, Monika Ott, Bernhard Walter und Carola Eifert an dem Platz, wo es geschah, vor der Eisdiele am Neuen Markt. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Es ist ein Mittwoch im September, 16.25 Uhr, vor der Eisdiele am Neuen Markt herrscht viel Betrieb. Schönstes Spätsommerwetter, alle Stühle sind besetzt. Ein Mann sitzt auf einer der Bänke – plötzlich kippt er nach vorne, fällt auf den Boden: Herzinfarkt! Viele bleiben sitzen – wenige handeln.

"Ich saß vor dem Querbeet, mit dem Rücken zum Geschehen", sagt Bernhard Walter. "Ich drehe sich um und sehe gerade noch, wie ein Mann nach vorne kippt. Da war keine Abfangbewegung zu sehen", erinnert er sich. Er läuft hin, sieht, dass der Mann eine Platzwunde am Kopf hat, spricht ihn an – keine Reaktion.

Auch Monika Ott und Haleh Scirpoli, zwei befreundete Krankenschwestern, werden auf die Situation aufmerksam. "Ich habe zuerst nur die Beine gesehen, dass jemand am Boden liegt", schildert Ott. Für beide steht sofort fest: "Da müssen wir hin". Sie tasten nach dem Puls, fühlen nichts. "Wir müssen ihn reanimieren", sagen sie, während der Notarzt gerufen wird. Auch Carola Eifert, die gerade an der Fachhochschule zur Altenpflegerin umschult, ist inzwischen dazugestoßen. Sie "fangen an zu pumpen", beginnen mit der Herzdruckmassage, wechseln sich zu dritt mit dem Beatmen und Pumpen ab. Bernhard Walter holt den Defibrillator in der Volksbank-Zweigstelle. Obwohl alle vier sich kaum kennen, greifen ihre lebensrettenden Aktionen wie ein Zahnrad ineinander. Jeder weiß, was er machen muss, ohne dass groß Worte nötig sind.

"Besser kann es nicht laufen", lobt Notarzt Dr. Patrick Schottmüller die Lebensretter bei einem späteren gemeinsamen Treffen. "Sie haben alles richtig gemacht: Puls fühlen, reanimieren, Notarzt verständigen, Defi holen". Angst müsse auch in der derzeitigen Zeit keiner haben, wenn es darum geht Leben zu retten. "Auch in Corona-Zeiten hat es noch keine Infektion durch eine Herzdruckmassage gegeben", sagt er. Der 52-Jährige ist inzwischen der sechste Mensch in Eberbach, dessen Leben mit Hilfe eines Defibrillators gerettet wurde.

"An Corona habe ich nicht eine Millisekunde gedacht", sagt Carola Eifert. "Ich war wie im Tunnel", erinnert sich Haleh Scirpoli. Während sie um das Leben des Mannes kämpft, bekommt sie nur am Rande mit, dass Leute herumstehen und zuschauen, Kinder mittendrin rennen und spielen, ein Mann mit dem Handy "draufhält". Zehn lange Minuten müssen sie überbrücken, müssen beatmen und pumpen, bis der Rettungswagen und kurz darauf die Notärztin eintrifft. "Sein Gesicht war blaulila, dann rot, dann wieder blaulila – er war zwischenzeitlich tot", sagen sie. In der Zeit "schießen" sie auch zwei Mal mit dem Defibrillator. "Beim ersten Mal hab’ ich mich richtig erschrocken", sagt Walter. "Im Fernsehen sieht man immer, dass die Person sich dabei aufbäumt – und genauso war es auch hier."

Um 17.10 Uhr wurde der 52-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren, dank der vier engagierten Ersthelfer hat er den Herzinfarkt überlebt. Die Bilder jenes Nachmittags bekommen sie alle vier nicht mehr aus dem Kopf, sind noch immer präsent. Jeder musste mit dem Erlebten irgendwie fertig werden.

Carola Eifert etwa fuhr in ihre Wohnung. "Als die Kinder weg waren, habe ich meinen Mann gefragt, wo die Wodkaflasche ist..." Um 23 Uhr hat sie eine Kollegin angerufen und eine halbe Stunde mit ihr geredet. "Ich hatte Angst, dass ich zu wenig getan und Fehler gemacht habe", sagt sie. Nach dem Gespräch ging es ihr erst einmal besser. Ein paar Tage hat sie gebraucht. "Ich bin auf der Couch gesessen und hab’ geflennt", gibt sie zu. Auch weil sie zunächst nicht wusste, wie es dem Mann geht, ob er überlebt, vielleicht Schäden zurückbleiben.

Auch Haleh Scirpoli brauchte ein paar Tage, um die Geschehnisse zu verarbeiten. Als sie zur Eisdiele ging, hatte sie einen schlimmen Arbeitstag hinter sich. "Ich hätte heulen können, war fix und fertig, hab’ nur noch gedacht ’jetzt fällst du um und dein Leben ist vorbei’." Dann führte ihr das Schicksal erschreckend vor Augen, wie sehr das Leben am seidenen Faden hängt. Erst als sie von der Notärztin gehört hat, dass es dem Mann wieder gut geht, war die Sache für sie "abgerundet".

Monika Ott musste danach dringend weg, es blieb nur noch Zeit für eine kurze Umarmung mit ihrer Kollegin. Zeit, nach der Reanimation selbst miteinander zu reden, die eigenen Handlungen zusammen aufzuarbeiten, fehlte daher.

Für Bernhard Walter war es die erste Reanimation. Die erste Nacht war okay. Aber nur die. "Von Donnerstag auf Freitag hab ich fast nicht geschlafen, die Nacht darauf war eine Katastrophe, ab Mitternacht war ich wach. Das alles hat mich mega beschäftigt, ich hab’ mich immer wieder gefragt, ob ich alles richtig gemacht habe", sagt er. "Ich hab’ gemerkt, dass ich in solchen Situationen nah am Wasser gebaut bin", gibt Bernhard "Lungo" Walter zu, der sonst um keinen flotten Spruch verlegen ist. Die Zweifel haben ihm jene Leute genommen, mit denen er darüber gesprochen hat. "Spinnst Du? Ihr habt ein Leben gerettet!"

Schlaflose Nächte, Zweifel – für Notarzt Patrick Schottmüller eine normale Reaktion bei den Lebensrettern. "Sie sind solche Situationen nicht gewöhnt, können nicht damit umgehen", erklärt der erfahrene Mediziner.

Die Zweifel bei den vier Ersthelfern waren groß, ob ihre Bemühungen Erfolg haben. "Vierzig Minuten – das kann er eigentlich doch nicht überleben", haben sie gefürchtet. Doch inzwischen geht es dem Mann gut, er befindet sich in der Rehabilitation. Und im Telefonat mit ihm hat Carola Eifert das für sie größte Lob erfahren: "Er hat gelacht!"

Dass er das wieder kann, ist zum Teil auch ihr Verdienst. Darauf können Haleh Scirposi, Monika Ott, Carola Eifert und Bernhard Walter ruhig ein bisschen stolz sein. Auch wenn sie selbst das nicht so empfinden. Ein Menschenleben war in Gefahr, da war klar, dass sie helfen. "Wir sehen uns nicht als Helden", sagen sie.