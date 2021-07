Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Was beim Neckar herunterkommt, sieht man ansteigen. Mal schneller, mal langsam. Hier kann man die Pegelstände förmlich wachsen sehen, in Zentimetern ablesen, quasi linear. Es gibt eine Vorbereitungszeit. Aber was gerade eben in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Tote und kapitale Schäden verursachte, hat mit Lagen an Flüssen wie dem Neckar nichts zu tun. Das waren punktuelle Ereignisse. Solche Katastrophen überraschen kleine Flüsse, Bäche und enge Täler. Solche geologische Situationen haben wir in Eberbach auf jeden Fall an Itter und Holderbach. Lokaler Starkregen in Eberbach bedeutet hier Gefahr.

"Aufgrund lokal teils kräftiger Gewitter ist ein starkes Ansteigen von betroffenen Bächen und kleinen Flüssen mit lokalen Ausuferungen möglich", lautet in solchen Fällen standardmäßig Warnung des Wetterdienstes. Wenn man solche Meldungen nicht ernst nimmt, wie es jetzt andernorts geschehen ist, kann es Tote geben. Vor allem, wenn die Bevölkerung nicht gewarnt ist. Überschwemmung bei Itter und Holderbach? Katastrophenlage? Nichts Neues für uns. Wir haben zwei historische Belege, die Maßstab für mögliche heutige Desaster sein können.

Hochwasser 1970 an Itter und Holderbach - die Fotogalerie











Aus dem Jahr 1491 wird die älteste in der Eberbacher Geschichte nachzulesende Überschwemmung berichtet. Es war damals die Itter, die die Stadt in Angst und Schrecken versetzte. Das genaue Ausmaß der kleinen Sintflut selbst ist nicht mehr bekannt. Aber ihre Folgen sind beschrieben. Sämtliche Stege und Brücken über die Itter waren beschädigt. Die Jahreszahl 1491 an der Steinernen Brücke beim jetzigen Bahnübergang Richtung Gaimühle belegt, dass im Zuge der Ausbesserungsarbeiten ein neuer, stabiler Übersteig gemauert wurde. Diese Brücke hat bis heute gehalten.

Der Mühlgrund mit dem Holderbach steht in seinem Gefahrenpotenzial der Itter in nichts nach. Im Gegenteil: Er ist enger und steiler. Am Abend des 20. Januar 1806 gab es dort sechs Tote, ausgelöst durch eine Springflut, die das Tal herunterstürzte. Da wurde die Walkmühle von dem herantoßenden Holderbach zerstört. Die Frau des Müllers Dinkeldein, vier Kinder und die Schwiegermutter verloren ihr Leben. Einige Opfer wurden nach Tagen erst sogar nahe beim Neckar gefunden, so viel zerstörerische Kraft hatte das Wasser.

Wie eine Katastrophe an Itter und Holderbach heute aussehen kann, hat Eberbach 1970 eindringlich erlebt. Die beiden Bäche meldeten im Februar des Jahres ihre Konkurrenz zu einem parallel ablaufenden Neckar-Hochwasser an. Der Neckar stieg stündlich um 30 Zentimeter. Mehrmaligen Katstrophenalarm gab es in der Stadt. Schneeschmelze und tagelange Regenfälle hatten den Odenwald zu einem vollgesogen nassen Gebirge gemacht.

Am Sonntag, 22. Februar 1970, um 6.40 Uhr, wurden die Eberbacher mit dem Sirenensignal "Höchste Alarmstufe – Katastrophenalarm" aus den Betten geholt. Heute dürfte keiner mehr die Sirenensignale neben dem Telefon im Gang parat liegen habe wie damals – oder überhaupt wissen, dass sie etwas für die Bevölkerung bedeuten können.

Wer jetzt eigentlich an den Neckar dachte und sich jenseits der Bahnlinie eher in Sicherheit wiegte, der sah schon das erste Wasser des Holderbachs auf sein Haus zufließen, also aus einer ganz anderen Richtung. Jetzt waren vor allem die Anwesen an der Alten Dielbacher Straße und der Odenwaldstraße gefährdet, seit eigener Erinnerung der Anwohner nie von einer Überschwemmung betroffen.

Nun zeigte sich, was Menschenhand bewirken kann. Den Holderbach hatte man erst wenige Jahre vorher verdolt. Und genau an der Stelle, an der er jetzt aus seinem natürlichen Bett in die Rohre abgeführt wird, staute sich das Wasser. An der Kreuzung Friedrichsdorfer Landstraße/Hohenstaufenstraße drückte es aus einem Schacht. Treibgut im Holderbach gab dem Ganzen den Rest: Der Einfluss in die Ableitungen war verstopft.

Diese Blockaden sind ohnehin die hauptsächlichen Ursachen für die Überschwemmungen von Straßen und Plätzen. Jetzt ging der Holderbach auf die Straßen. Die damalige Gärtnerei Häffner war binnen Kurzem überflutet. Auf dem kleinen Weg bei der Neuapostolischen Kirche sprudelte das Wasser. Heute stünde das Pflegeheim "Lebensrad" mitten im Wasser.

Der Wasserstau rückte immer mehr bachaufwärts. Die Häuser der alten Mühlen am Holderbach bekamen so einiges mit. Der Mühlweg und die Alte Dielbacher Straße, selbst die Lichtgutstraße wurden mit einer braunen Brühe überschwemmt. Autos soffen ab. An der damaligen "Rosenbrauerei" schlugen die kleinen Wellen gegen jedes Hindernis. Die Flut auf den Straßen erreichte zwischen 30 und 60 Zentimetern, an Wirbeln teilweise mehr. An der Kreuzung zur Odenwaldstraße wurden die Keller nass. Beim damaligen Café Faller (heute Olivia Garden) und selbst beim inzwischen abgerissenen Gasthaus "Kanone" direkt an der Bahnbrücke der Odenwaldstraße mussten Sandsäcke vor den Kellereingängen gestapelt werden.

Dann lief das Wasser an der Güterbahnhofstraße auf die Bahngleise. Das Gelände des Eberbacher Bahnhofs bekam eine wasserspiegelende Oberfläche. Die Deutsche Bundesbahn musste den Zugverkehr einschränken, damals noch nicht elektrifiziert, und mit Dieselloks vorsichtig bewerkstelligen. Die Itter hatte zu dieser Stunde schon lange ihren Höchststand. Selbst die Unterkünfte von Feuerwehr und damals dem Technischem Hilfswerk waren in Bedrängnis. Der Autoverkehr musste über das Karlstal umgeleitet werden.

Die eigentliche Höchstgefahr lauerte ein paar hundert Meter oberhalb dieser überschwemmten Straßen und Plätze. Nämlich draußen am Naturpfad, wo der Zulauf des Holderbaches mit einem Hochwasser-Rückhaltebecken gesichert wird, das erst 1960 gebaut wurde. Das Wasser dahinter reichte bis zur Dammkrone. Der Durchfluss am Sockel war voll aufgedreht, eine Fontäne zeigte den Druck des gestauten Wassers an. Das Technische Hilfswerk und die Verwaltung hatten Dammwärter eingesetzt, jederzeit bereit, die befürchtete Super-Katastrophe in die Stadt zu funken. Es bestand die Gefahr eines Dammbruches.

Aber es war auch so Unheil genug, das da am Sonntag, 22. Februar 1970, über Eberbach hereingebrochen war. Der Damm hielt stand, und das verhinderte das noch Schlimmere. Gegen Mittag, nach rund sechs Stunden höchster Anspannung, gingen die Wasser des Holderbaches langsam zurück. Die Sirenen heulten Entwarnung.

Einige Lehren hat man aus dem Katastrophentag gezogen. 1981 wurde die Dammkrone beim erst 1960 erbauten Holderbach-Rückhaltebecken erstmals erhöht, in den letzten Jahren wurde der Damm weiter ertüchtigt. Ungeachtet aller Vorkehrungen bleibt es jedoch notwendig, sich in Eberbach besonders des Holderbaches und der Itter anzunehmen. Denn gerade dort können asymmetrische Hochwasserkatastrophen geschehen. Da muss die Bevölkerung rechtzeitig erreicht werden können – und dann auch wissen, was zu tun ist.