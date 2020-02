Was bewirken Ideologien? Wie entsteht Hass? Die KZ-Gedenkstätte in Buchenwald ist einer der Schauplätze des Films, der die Geschichte eines Neonazi-Aussteigers und eines ehemaligen Salafisten erzählt. Foto: Filmszene

Eberbach. (cum) Mit seiner Dokumentation "Hassjünger" über einen Neonazi-Aussteiger und einen Ex-Salafisten ist der in Eberbach aufgewachsene Filmemacher Max Damm demnächst im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs. Zur Schulfilmwoche von Montag bis Freitag, 9. bis 13. März, führt Damm seinen Film in Schulen vor. In den Löwen-Lichtspielen in Walldürn und im Kino Neckarelz wird "Hassjünger" öffentlich aufgeführt.

Wie kommt es, dass junge Leute zu Neo-Nazis oder radikalen Islamisten werden? Wie entsteht Hass? Was macht Ideologie mit Menschen? Diesen Fragen spürt der Film nach. Gemeinsam mit seiner Kollegin Julia Knopp begleitet Damm den Neo-Nazi-Aussteiger Felix Benneckenstein und den früheren Salafisten Dominic Schmitz auf eine Reise in ihre Vergangenheit. Dabei entstanden eindringliche Szenen und Bilder: Neonazis in Dortmund-Dorstfeld, Salafisten in Mönchengladbach, auf dem Breitscheidplatz in Berlin, im Konzentrationslager Buchenwald.

Der in Eberbach aufgewachsene Filmemacher Max Damm zeigt in Neckarelz seinen Film „Hassjünger“. Foto: Alexander Münch

Premiere feierte der Film im vorigen Juni beim SWR-Doku-Filmfestival in Stuttgart. Seither wurde er auf sechs weiteren Filmfestivals gezeigt, unter anderem dem "Human Rights" in Berlin. Im November wurde "Hassjünger" erstmals im Fernsehen im dritten Programm ausgestrahlt – allerdings im Nachtprogramm nach Mitternacht.

In der Schulfilmwoche, die vom Verein "Herz statt Hetze" organisiert und vom Förderfonds Demokratie und der Amadeu-Antonio-Stiftung gefördert wird, wird die Dokumentation an zehn Schulen gezeigt – vom Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim und dem Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz bis zur Realschule und Hauptschule in Buchen. Damm wird dabei sein und mit den Schülern über den Film und das Thema diskutieren.

Der 30 Jahre alte Filmemacher hat als Praktikant bei der Eberbacher Zeitung angefangen, in Hannover Journalistik und danach an der renommierten Filmakademie in Ludwigsburg studiert. Seit knapp drei Jahren betreibt er mit Regisseurin Julia Knopp die Filmkombüse in Mannheim. Inzwischen arbeitet er fürs ZDF ("37 Grad", "aspekte"), SWR, 3Sat und ProSieben ("Galileo"). "Problem Solver", einer seiner weiteren Dokumentarfilme, wurde bei den renommierten Hofer Filmtagen uraufgeführt.

Am Dienstag, 10. März, läuft "Hassjünger" um 19.30 Uhr in den Löwen-Lichtspielen in Walldürn. Am Donnerstag, 12. März, ist die 60 Minuten lange Dokumentation um 19.30 Uhr im Kino in Neckarelz zu sehen. Der Eintritt zu den öffentlichen Vorführungen, bei denen der Filmemacher mit dem Publikum diskutieren wird, beträgt fünf Euro.

"Das ist eine große Sache für mich, mit dem Film quasi ein Heimspiel zu haben. Je mehr bekannte Gesichter ich dort sehe, desto schöner", sagt Damm.