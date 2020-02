Buntes Treiben auf dem Leopoldsplatz nach dem Eberbacher Fastnachtsumzug am Dienstag. Doch manche hatten viel zu tief ins Glas geschaut, die Polizei hatte einiges zu tun. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Einiges zu tun hatte die Polizei am Fastnachtsdienstag. Wie Revierleiter Gerd Lipponer am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte, kam es bereits während des Faschingsumzugs gegen 15.45 Uhr zu einer kurzen Fahndungsaktion. Eine 13-Jährige aus Neckargemünd hatte sich "auffällig" verhalten. Mit "ganz deutlichen alkoholbedingten Ausfallerscheinungen" wankte sie in ihrem Faschingskostüm vom Umzugsweg in Richtung Turnplatz. Zwei Fußstreifen griffen dann das mittlerweile zusammengebrochene, total durchnässte Mädchen, auf dem kalten Boden liegend, beim Pfarrheim auf.

Ein Atemalkoholtest deutete bei etwa 1,4 Promille auf eine Alkoholvergiftung bei dem Kind hin. Die Beamten nahmen das Mädchen in Gewahrsam und brachten es ins warme Polizeirevier. Ein Krankenwagen wurde geordert. Als sie die Rettungssanitäter erblickte, bekam sie einen Schreikrampf und einen Tobsuchtsanfall, weshalb ein Notarzt mit Sondersignal das Revier anfahren musste. Die Notärztin ließ das Mädchen in die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Heidelberg aufnehmen; die Erziehungsberechtigten wurden verständigt.

Eine 16-Jährige aus Sinsheim, die gegen 17 Uhr mit etwa zwei Promille und Verdacht auf Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden sollte, wurde im Bereich Leopoldsplatz/Kellereistraße in Gewahrsam genommen. Sie wehrte sich vor dem Polizeirevier gegen das Einsteigen in den Krankenwagen, trat den mit ihr befassten Beamten ans Schienbein und biss einem Polizeibeamten – der Handschuhe trug – in die Hand.

Laut Lipponer konnte das Mädchen nur gefesselt der erforderlichen ärztlichen Behandlung in der GRN-Klinik Eberbach zugeführt werden. Dort beleidigte sie ihre polizeilichen Helfer aufs übelste. Vom Krankenhaus wurde sie von ihren verständigten Eltern abgeholt. Lipponer: "Die Jugendliche sieht einem Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung entgegen."

Eine weitere 16-Jährige aus Eberbach musste gegen 19.20 Uhr aus dem Faschingstreiben auf dem Leopoldsplatz heraus mit Verdacht auf Alkoholvergiftung durch einen Krankenwagen in die GRN-Klinik gebracht werden. Die Erziehungsberechtigten wurden verständigt. Sie konnten ihre Tochter, die auch am Sonntag auf dem Faschingsumzug in Hirschhorn aufgefallen war, erneut aus der Eberbacher Klinik abholen.

Lipponer erläutert, dass bei derartigen Alkoholisierungsgraden bei Jugendlichen, erst recht bei Kindern, "behördlicherseits in jedem Fall das Jugendamt, das Gesundheitsamt und über diese gegebenenfalls die Suchtberatungsstellen eingeschaltet werden".

Vor und während des Umzuges wurden auch Jugendschutzkontrollen durchgeführt. In 21 Fällen mussten – überwiegend wegen Mitführens des für ihr Alter nicht zugelassener branntweinhaltiger Getränke – mit Jugendlichen ein deutliches Gespräch geführt und die Alkoholika abgenommen werden. "Ermittlungen wegen des Erwerbs der Alkoholika dauern noch an." Im Falle eines weiteren 13-jährigen Mädchens, das bei diesen Kontrollen mit Konsumanzeichen und etwa 0,6 Promille Atemalkohol auffiel, wurde der Vater telefonisch verständigt. Er holte seine Tochter ab.

Am späten Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, kam es in der Bahnhofstraße Ost angeblich zu einer Schlägerei, für die die Ermittler des Polizeireviers Eberbach Zeugen suchen oder um Hinweise bitten; Telefon 0 62 71/92 100. Ein Anzeigeerstatter hatte telefonisch das Polizeirevier verständigt.

Beim Eintreffen stand ein 22-jähriger aus Neckarsteinach im Löwenkostüm neben einem auf dem Boden liegenden 52-Jährigen aus Oberzent, der eine blutende Kopfwunde erlitten hatte. Ebenso war ein bislang als unbeteiligt anzusehender 22-Jähriger aus Moers vor Ort. Alle drei waren deutlich alkoholisiert.

Angeblich hatten drei Schläger den Neckarsteinacher angegriffen, der sich nur gewehrt hatte. Der Geschädigte aus Oberzent kam in die Eberbacher Klinik, wo er ambulant behandelt wurde. Der "Löwe" wurde von seiner Mutter und seiner Freundin nach Hause gebracht. Das Polizeirevier Eberbach hat ein Verfahren wegen Verdachts der Körperverletzung, eventuell gemeinschaftlich begangen, eingeleitet.

"Der Umzug an sich verlief ohne besondere Vorkommnisse", so Lipponer. Die Besucherzahl schätzt der Revierleiter auf circa 3000 Zuschauer an der Strecke, trotz des schlechten Wetters. Beim Faschingstreiben auf dem Leopoldsplatz wurden 500 Teilnehmer geschätzt.