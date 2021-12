Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Die Baustelle in der Bahnhofstraße 2 könnte erneut in einem Jahresrückblick in dieser Zeitung erscheinen. Seit Ende 2017 ist das so, als die ehemalige Metzgerei Koch abgerissen worden ist. Also kommt jetzt das fünfte Mal. Sechs Kalenderjahre Bauzeit von der Antragstellung bis zum möglichen Ende sind sicherlich Eberbacher Rekord. Aber: Das Haus steht inzwischen.

Architekt Peter Kluge rechnet damit, dass das Dach noch vor Weihnachten mit Ziegeln gedeckt sein wird. Im Augenblick werden die Dachbalken verlattet, wird die Plane aufgezogen. Kluge will kein "Wahrsager" sein, um ein Ende des Bauens zu prognostizieren. Die Fenster sind zwar schon bestellt. Aber der Verputz kann nur bei gutem Wetter aufgebracht werden. Da wird es mindestens Frühjahr.

Verzögerungen beim geplanten Wohn- und Wirtshauses gab es über all die Jahre durch die Baubehörde und durch den Denkmalschutz. Die Bauherrschaft musste einen Anwalt einschalten, um den amtlichen Entscheidungen Vortrieb zu geben. Ein Stück Fundament der alten Stadtmauer wurde im künftigen Keller freigelegt und stoppte vorübergehend die weitere Grabung.

Auch seitens Architekt Kluge und Bauherr Necmeddin Aydemir mussten einige Punkte auf Anforderung des Landratsamtes nachgebessert werden. Teilweise wurde das als Schikane betrachtet. Dann ging es über Monate um die formale Ablösung der Stellplatze. Die wurden dann tatsächlich am Scheuerberg angelegt. Der Rote Punkt kam erst vor ein paar Wochen.

Als es zwischendurch nicht mehr weiterging und die Baulücke immer unansehnlicher wurde, spielte die Stadtverwaltung sogar die Möglichkeit durch, das Grundstück gegenüber der evangelischen Kirche gegen die "Rose" am oberen Endes des Neuen Marktes zu tauschen. Ein kleiner offener Platz mit Brunnen und Bäumen wäre die städtebauliche Alternative gewesen. Doch die Sache rechnet sich nicht für die Stadtkasse.

Der Bauzaun an der Ecke Bahnhofstraße/Hauptstraße wird wohl noch bis zum Sommer stehen. Zumindest zurücknehmen muss man ihn in den nächsten Wochen. Bank und Brunnen beim Baum werden dann wieder frei sein. Der Grund für das Versetzen des Zaunes: Gleich gegenüber zeigt sich das nächste Vorhaben. Und so bleibt es trotzdem eng an der betroffenen Straßenecke.

Die Evangelische Kirchengemeinde will den Kirchturm der Michaelskirche sanieren. Es geht um ein neues Giebeldach, einen neuen Umlauf beim Balkon und die Ausbesserung beschädigter Sandsteine. Losgehen soll es damit Ende Februar, Anfang März. Dazu wird am Turm ein Gerüst gestellt. Im Sommer soll die kirchliche Baumaßnahme erledigt sein. Das heißt bis dahin auch für die Anwohner nahe der Straßenecke: So schnell ist in diesem Jahr wieder kein Normalzustand zu erwarten.