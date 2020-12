Von Ute Linkenheil

Eberbach. So leer wie der Parkplatz davor ist auch das Becken im Eberbacher Hallenbad. Wegen Corona ist auch das Schwimmbad zu. Nicht nur das Freizeitschwimmen ist nicht möglich – auch alle Schwimmkurse sind abgesagt. Droht durch die erneute coronabedingte Schließung nun ein Jahrgang der Nichtschwimmer? Ob die ausgefallenen Zeiten aufgeholt und die Kurse nachgeholt werden können, darüber gibt es bei Schwimmkurs-Anbietern in Eberbach unterschiedliche Meinungen.

"Das hängt von vielen Faktoren ab", sagt Stefanie Meier, Betriebsleiterin der Bäder bei den Städtischen Diensten Eberbach. Welche Vorgaben gelten? Dürfen die Öffnungszeiten nach dem Lockdown erweitert werden? Wie viele Badegäste können auf einmal ins Hallenbad? Wie viele Kinder können in einer Gruppe unterrichtet werden? Ist das Abstandsgebot einzuhalten oder ist Körperkontakt erlaubt? Vor der erneuten Schließung durften sich 40 Badegäste drei Stunden auf Abstand im Wasser aufhalten. Wie die Regelungen bei einer erneuten Öffnung aussehen werden, ist derzeit ungewiss, so Meier.

Hintergrund > Gefahr des Ertrinkens: Eine Umfrage der Kultusminister in den Schulen zur Schwimmfähigkeit der Kinder bis zum Ende der vierten Klasse ergab, dass knapp 60 Prozent keine sicheren Schwimmer sind. Dies bestätigt Zahlen des DLRG-Bundesverbandes, der seit Jahren auf die damit verbundenen [+] Lesen Sie mehr > Gefahr des Ertrinkens: Eine Umfrage der Kultusminister in den Schulen zur Schwimmfähigkeit der Kinder bis zum Ende der vierten Klasse ergab, dass knapp 60 Prozent keine sicheren Schwimmer sind. Dies bestätigt Zahlen des DLRG-Bundesverbandes, der seit Jahren auf die damit verbundenen Gefahren des Ertrinkens hinweist. Um die Schwimmausbildung von Vorschulkindern zu fördern hat die Landesregierung 2,2 Millionen Euro für den Doppelhaushalt 2020/2021 zur Verfügung gestellt. "Damit sollten Schwimmverbände wie auch die DLRG-Landesverbände dafür sorgen, dass alle Kinder bis zum Schuleintritt wenigstens die Seepferdchen-Schwimmprüfung absolviert haben", erklärt Heinz Thöne von der DLRG. Geplant war, eine gemeinsame Gesellschaft von DLRG und Schwimmverbänden zu gründen, um etwa Schwimmzeiten in Bädern anzumieten oder Schwimmlehrer extra auszubilden. "Das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt," freut sich Heinz Thöne. Schwimmtrainer können dann nämlich bezahlt werden, und die DLRG sei nicht mehr nur auf ehrenamtliche Helfer angewiesen, die "in ihrer Freizeit den Kindern das Schwimmen beibringen". Die Maßnahmen für die Länderhilfe müssen nun über die aktuelle Schließzeit hinaus gestreckt werden, damit das Geld auch danach für die frühe Schwimmausbildung zur Verfügung steht. (UL)

[-] Weniger anzeigen

Bislang boten die Städtischen Dienste jährlich vier Schwimmkurse mit jeweils zwölf Kindern an: Zwei Intensivkurse in den Ferien ab sechs Jahren und zwei Fünf-Wochen-Kurse für Kinder ab fünf Jahren. Ziel: ein Kind soll, wenn es ins Wasser fällt, so gut schwimmen können, dass es selbst den rettenden Rand erreicht. "Das ist bei so vielen Kindern schon heute eine Herausforderung," so Meier. "2021 könnten doppelt so viele Anfragen kommen. Um das bewältigen zu können, müssten dann auch die Rahmenbedingungen optimal sein".

Andreas Kohler, Abteilungsleiter Schwimmen im Turnverein Eberbach, geht davon aus, dass die ausgefallenen Kurse nicht aufgefangen werden können. Ein Verdoppeln sei schon wegen begrenzter Trainerzahl kaum möglich. "Der Badische und der Deutsche Schwimmverband arbeiten mit Medizinern an einer Vorlage für die Politik, um nach dem Lockdown schnell reagieren zu können", so Kohler. Es gehe um Regelungen für Coronazeiten, die zum Beispiel ein Öffnen der Bäder am Wochenende nur für das Kinderschwimmtraining ermöglichen sollen. "Die Kinder, die am Schwimmtraining teilnehmen, sind den Trainern bekannt, man weiß, wo sie herkommen". Außerdem, so Kohler "sind sie auch in der Schule mit anderen Kindern zusammen". Das Hygienekonzept des Bads sollte eine solche Lösung möglich machen.

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) ist der dritte Anbieter von Neuschwimmerkursen in Eberbach. Frank Thöne ist der Vorsitzende der DLRG Eberbach. Ein Jahr auszusetzen ist für ihn keine Option. Bereits jetzt müssten Eltern ein bis zwei Jahre warten, bis ihre Kinder einen Platz bekommen. Der Kurs für 15 Kinder sei noch am Anmeldetag innerhalb einer Stunde ausgebucht.

Um wenigstens unter Auflagen die Kurse möglich zu machen, gebe es "immer wieder intensive Gespräche mit der Politik", so Heinz Thöne, Ehrenvorsitzender der DLRG Eberbach und Vizepräsident des DLRG-Landesverbands Baden. Der Neuschwimmerkurs hätte in diesem Jahr nicht zu Ende gebracht werden können, ohne eine gemeinsam erarbeitete Lösung, die beim Schwimmunterricht – wie auch beim Fußball - Körperkontakt erlaubt.

"Kinder wollen ja schwimmen, auch mit Einschränkungen", so Thöne. Alle Vorgaben der Bäderbetriebe zu Desinfektion, Eltern-Begleitung ins Hallenbad, Wegeführung und Abstandsregeln seien "vorbildlich akzeptiert" worden. Trotzdem wurde das Schwimmtraining wieder "rigoros heruntergefahren, außer Acht lassend, dass die Schwimmfähigkeit der Kinder seit Jahren dramatisch abnimmt und komplettes Schließen die Situation noch verschlimmert", kritisiert Thöne.