Von Christofer Menges

Eberbach. Am Ende ging es um nicht einmal eine Handspanne und ums Recht behalten. Zwölf Zentimeter Stützmauer an einem Grundstück im Neubaugebiet Wolfsacker sind zu viel, die sollen weg, dafür gab es keine Genehmigung.

Kritik hagelte es aus allen Fraktionen. Auch am Beschlussvorschlag der Verwaltung, dass ein Rückbau der Mauer "als nicht verhältnismäßig erachtet" werde und die Genehmigungsbehörde darum gebeten werden solle, "den Antragstellern einen verträglicheren Lösungsansatz zu unterbreiten".

Worum es geht: Ein Bauherr hatte an seiner Grundstücksgrenze im Neubaugebiet entlang dem Wolfsacker und der Sante-David-Straße eine Stützmauer gebaut. Der Bebauungsplan lässt dort Mauern mit Höhen bis zu einem Meter zu. Das Bauamt hatte dem Bauherrn in Aussicht gestellt, dass er bis 1,30 Meter bauen könne, wenn er einen entsprechenden Antrag stelle. Auf einem Grundstück in der Nähe waren sogar bis zu 1,33 Meter genehmigt worden. Nur stellte der Bauherr laut der Darstellung des Stadtbauamts erst einen formlosen Antrag, der nicht den Anforderungen genügte, dann gar keinen mehr – und baute die Mauer aus Beton-L-Steinen trotzdem, und zwar nicht nur 1,30 oder 1,33 Meter hoch, sondern bis zu 1,45 Meter.

Darüber erhitzten sich im Bauausschuss des Eberbacher Gemeinderats die Gemüter. "Erst der Fall mit dem Dach, jetzt noch einmal, das Prozedere scheint Methode zu haben!", erboste sich Dietmar Polzin (Freie Wähler). Den "Gipfel der Dreistigkeit" angesichts der Vorgeschichte und des Entgegenkommens der Verwaltung nannte Lothar Jost (AGL) den Bau der zu hohen Mauer. "Wenn das sanktionslos über die Bühne geht, warum sitzen wir hier noch und beschließen was? Das ist nicht damit erledigt, dass wir sagen: Wir missbilligen das. Es ist absolut unabdingbar, dass hier bis zum Anschlag gegangen wird!", ereiferte sich Georg Hellmuth (CDU). Andernfalls sei der Bauausschuss ein "zahnloser Tiger". Auf gar keinen Fall sei ein Hinweis an die Baubehörde, das so nicht durchgehen zu lassen, unverhältnismäßig, reihte sich auch Rolf Schieck (SPD) in die Phalanx der Kritiker ein.

Heimwerker Polzin hatte auch gleich einen praktischen Vorschlag parat, wie die Mauer aufs vom Ausschuss gewünschte Maß zurechtgestutzt werden könne: "Ich habe mir das angesehen, das sind L-Steine, die kann man mit der Betonsäge 20 Zentimeter runtersetzen."

Ganz so radikal muss die Mauer dann aber doch nicht gekappt werden: Der Ausschuss versagte bei einer Enthaltung das gemeindliche Einvernehmen zu dem nachträglich gestellten Befreiungsantrag und sprach eine Missbilligung für den bereits erfolgten Bau der Mauer aus. Das zieht in der Regel ein Bußgeld für den Bauherrn nach sich. Der Baurechtsbehörde des Kreises wird überdies mitgeteilt, dass der Ausschuss eine "Höhenpassung auf 1,33 Meter", also zwölf Zentimeter weniger, für vertretbar, verhältnismäßig und erforderlich hält. Was die nun draus macht und ob tatsächlich die Betonsäge angesetzt werden muss, liegt in ihrem Ermessen.