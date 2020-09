Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Für die Bürgermeisterwahl liegt eine zweite Bewerbung vor. Aus sicherer Quelle war am Freitag zu erfahren, dass neben dem jetzigen Bürgermeister Peter Reichert eine weitere Person Unterlagen beim Rathaus eingereicht hat. Weitere Informationen, auch ob Bewerber oder Bewerberin, waren jedoch nicht zu bekommen, da die Ausschreibungsfrist für den Bürgermeisterposten noch bis einschließlich 21. September läuft. Erst dann wird die Wahlkommission die formale Gültigkeit aller Bewerbungen feststellen.

Vieles spricht derzeit dafür, dass es sich um einen Einzelbewerber handelt. Auch ist die Ernsthaftigkeit der Bewerbung noch nicht einzuschätzen. Die Satire-Vereinigung Die Partei hat sich beispielsweise bei der Bürgermeisterwahl in Mauer mit drei Kandidaten angemeldet, die am Ende zusammen noch nicht mal 15 Stimmen bekommen haben. In Bad Herrenalb reichten 29 Die-Partei-Angehörige eine Bewerbung ein.

Gegenkandidaten für Reichert von den großen Parteien sind auf Eberbacher Ebene ausgeschlossen. Der CDU-Ortsverband unterstützt zwar Reichert nicht mehr offiziell, wird aber keinen Bewerber stellen. Der SPD-Ortsverein hat zwar noch keinen Beschluss zur Wahlunterstützung gefällt, wird aber auch nicht mit einem eigenen Kandidaten antreten. Die Eberbacher Freien Wähler sind weiterhin offiziell für Reichert. Die AGL wird ihre Chancen für eine eigene Kandidatur auch real einschätzen und auf eine Bewerbung verzichten.

Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl endet am Montag, 21. September, um 18 Uhr. Reichert, dessen Amtszeit am 31. Dezember endet, hat seine Bewerbung bereits am 1. August abgegeben.

Der Tag der Bürgermeisterwahl ist Sonntag, 18. Oktober - der eigentliche Apfeltag, wie vor acht Jahren. Sollte ein zweiter Wahltermin notwendig werden, weil beim ersten Wahlgang kein Bewerber die absolute Mehrheit erreicht, soll die Neuwahl am 8. November stattfinden.

Für den eventuellen Neuwahltermin endet die zweite Einreichungsfrist am Mittwoch, 21. Oktober, um 18 Uhr. Da es inzwischen mehrere Bewerber gibt, steht noch aus, ob in der Woche vor dem ersten Wahltermin eine öffentliche Kandidatenvorstellung in der Stadthalle stattfindet. Sollte es jedoch neben Reicherts Kandidatur nur Spaß-Bewerbungen geben, müsste keiner der Kandidaten vor Publikum antreten.

Update: Freitag, 4. September 2020, 14.37 Uhr