Eberbach. Die Parkscheinautomaten in der Innenstadt werden von Donnerstag, 19. Dezember, bis einschließlich Montag, 6. Januar, zum Instandhalten und Vorbeugen von Vandalismusschäden außer Betrieb genommen. Die Automaten in der Tiefgarage Leopoldsplatz sowie in der Parkgarage Rosenturmquartier sind auch außer Betrieb. Die Stadt teilt mit, dass das Parken in dieser Zeit gebührenfrei ist, die Parkscheibe ist auszulegen.