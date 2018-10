Eberbach. (pol/rl) Zu zwei Einbrüchen in der gleichen Nacht kam es in der Pleutersbacher Straße am Dienstagabend. Gegen 23 Uhr brachen die Täter durch Aufhebeln einer Seitentüre in den Verkaufsraum eines Geschäfts ein und durchsuchten das Büro sowie den Lagerraum. Dabei erbeuteten die Einbrecher mehrere Hundert Euro Bargeld. Zudem entstand noch Sachschaden, der ebenfalls auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird.

Auf einem Video der Überwachungskamera sei laut Polizeibericht zu hören gewesen, wie sich einer der Täter in ausländischer Sprache mit seinem Komplizen unterhielt. Er war im Kopf- und Kinnbereich vermummt.

Im zweiten Fall brachen die Täter über ein Fenster in den THW-Stützpunkt ein. Sie durchsuchten nahezu alle Zimmer, traten Türen ein und öffneten Schränke. Zudem hatten die Einbrecher in den Räumen einen Feuerlöscher leergesprüht. Der Einbruch wurde dann am Mittwochnachmittag von Zeugen bemerkt, die sofort einen Verantwortlichen informierten.

Möglicherweise waren für beide Einbrüche dieselben Täter verantwortlich. Zeugen und Hinweisgeber wenden sich an das Polizeirevier Eberbach unter der 06271/92100.