Von Peter Bayer

Eberbach. "Es war superschön dort, Natur pur. Mitten auf dem See eine große Leinwand, auf der du dich selbst ins Ziel rudern siehst", schwärmt Amelia Böhle von den vier Tagen auf dem Beetz-See in Brandenburg. Es waren aber nicht nur schöne, sondern auch äußerst erfolgreiche Tage für die 18-jährige Eberbacherin. Bei den Deutschen Meisterschaften gewann sie Gold im Doppelzweier und im Doppelvierer bei den Juniorinnen U 19, toppte damit ihr Ergebnis vom Vorjahr, wo sie Gold und Bronze gewann.

Ein Erfolg mit dem noch vor wenigen Monaten kaum jemand gerechnet hatte, sie wohl am allerwenigsten. Wegen Rückenproblemen konnte Amelia von Oktober bis Februar kaum rudern. Erst Ende Februar ging es für sie wieder aufs Wasser. Zuvor waren viel Rückengymnastik und Krafttraining angesagt. Hinzu kam noch das anstehende Abitur.

Unter diesen Voraussetzungen war klar, dass sie sich für die Saison eigentlich nichts ausgerechnet hat. Zumal sie mit Nathalie Weber aus Koblenz im Mai eine neue Partnerin für den Doppelzweier bekommen hatte. "Meine letztjährige Partnerin musste aus Altersgründen in die U 23 wechseln", erklärt die 18-Jährige. Auch für sie selbst gab es einen Wechsel, sie startet inzwischen für den Ludwigshafener Ruderverein. Das hatte auch Auswirkungen auf ihr Training. Jeden Tag nach Mannheim fahren, war nicht machbar gewesen. "Ich war stattdessen viel auf dem Fahrrad", sagt sie. "Ich glaube, da könnte ich inzwischen auch ganz gut sein", lacht sie.

Bei der internationalen Regatta in München hatte sie mit ihrer neuen Partnerin ihren ersten gemeinsamen Auftritt - mitten in den Abiturprüfungen. Nach dem Deutsch-Abitur am Dienstag ging es direkt nach München, wo sie mit Nathalie Weber erstmals gemeinsam in den "Zweier" gestiegen ist. Donnerstag ging’s zurück nach Eberbach, Freitag war in Neckargemünd Mathe-Abi, von dort per Elterntaxi wieder direkt nach München. Am Sonntag gewann sie die Regatta, tags darauf schrieb sie Geschichte-Abitur. "Das hat echt Spaß gemacht", sagt sie. Und man nimmt es ihr ab. Sie liebt diesen besonderen Kick. "Den brauchst du, wenn du Leistungssport machst."

Mit ihrer neuen Partnerin hatte ihr neuer Trainer ein gutes Händchen bewiesen. Beide verloren die ganze Saison kein Rennen und gingen in Brandenburg sogar als Favoritinnen im Doppelzweier Leichtgewicht an den Start. Im Vorlauf am Donnerstag bestätigten sie diese Rolle, gewannen vor den anderen vier Booten. "Auch wenn wir anfangs sehr lange sehr weit hinten lagen", blickt sie zurück. Erst nach der Hälfte der 2000 Meter langen Strecke holten sie auf und zogen an den Konkurrentinnen vorbei, die das Rennen zu schnell angegangen waren. Ein Fehler, den Amelia in der U 15 auch schon gemacht und ihre Renntaktik inzwischen geändert hat. "Wir rudern auf den vier 500-Meter-Etappen fast exakt die gleiche Zeit, während die anderen mit zunehmender Renndauer nachlassen", verrät sie ihr Erfolgsrezept. "Vielleicht können wir auch einfach nicht schneller", ergänzt sie und lacht dabei. Das Vorhaben "aber diesmal lassen wir sie nicht so weit weg" scheiterte jedenfalls immer wieder. "Aber es reicht." Gereicht hat es auch anschließend im Doppelvierer, wo sie sich als Erster ebenfalls direkt fürs Finale qualifizierten und so Freitag und Samstag "frei" hatten. Frei, das bedeutete am Freitag zwei Mal Rudern und am Samstag "Belastungen fahren".

Nachdem "die Belastung" nicht so prima war, wollte sie es am Sonntag mit Rücksicht auf ihre nervöse Partnerin beim Wachrudern bei gefühlten 35 Grad nicht übertreiben und verzichtete auf "die üblichen schnellen Schläge". Um 11.26 Uhr erfolgte der Startschuss für den Doppelzweier. Die übrigen fünf Boote fuhren "alle raus wie bei einem 500-Meter-Rennen". Doch nach gut 1300 Metern spielten beide ihre Klasse aus und nach 7:32 Minuten hatten sie nach einer Fahrt bei Wind und Wellen mit drei Sekunden Vorsprung vor dem Boot aus Bayern ihren Titel verteidigt. "Ich hatte mich im Vorfeld schon über das schlechte Wasser gefreut, weil ich wusste, dass unsere Konkurrentinnen da nicht so gut sind."

Bei aller Freude über den Sieg stand noch ein Rennen aus, das im Doppelvierer. Nun gemeinsam mit ihren härtesten Doppelzweier-Konkurrentinnen aus Regensburg und Nürnberg. Doch zunächst waren fünf Stunden Pause angesagt - Zeit, den Kohlenhydratspeicher aufzufüllen. Normalerweise wird hierzu ein Marmeladenbrot empfohlen. Für Amelia musste ein viertel Müsliriegel reichen. Doch so viel? "Na ja, meine Partnerinnen hatten nichts zu essen, da habe ich mit ihnen geteilt", erklärt sie ihre Genügsamkeit.

Gereicht hat die Stärkung auf jeden Fall. Zwar hat sich Amelia im Rennen nach drei Schlägen umgeschaut und festgestellt, dass sie Letzter sind - doch am Ende fuhren sie wieder mit drei Sekunden Vorsprung über die Ziellinie. Dabei konnten sie sich sogar den Luxus leisten, die letzten Meter das Tempo herauszunehmen, während sie auf der großen Leinwand ihre Siegesfahrt verfolgten. Für Eberbachs Sportlerin des Jahres 2018 war es der zweite Titel binnen fünf Stunden. Bei der Siegerehrung gab es neben der Goldmedaille wieder ein Präsent von Sponsor Werder: eine Flasche Ketchup.

Mit den beiden nationalen Titeln hat die junge Eberbacherin in ihrem letzten Jahr bei den U 19 bereits die letzte Sprosse der Erfolgsleiter erklommen. Im Leichtgewicht gibt es keine Europa- oder Weltmeisterschaft. Mehr geht also nicht in diesem Jahr. Und 2020? "Da müsste ich in der U 23 gegen Ruderinnen starten, die zum Teil vier Jahre älter und sieben Kilo schwerer sind", blickt Amelia, die mit 51 Kilo selbst unter den Leichtgewichten ein Leichtgewicht ist, voraus.

Da sie nach ihrem Abitur - übrigens mit Bestnoten - beruflich im Sommer nach Paris zieht, hat sie auch schon darüber nachgedacht, mit dem Rudersport aufzuhören. "Wahrscheinlich mache ich aber doch weiter", sagt sie. "Die Gegnerinnen sind alle supernett, da würde ich etwas vermissen." Nächste Saison dürfte sie sogar in Deutschland und Frankreich starten. "Vielleicht hole ich mir ja noch den französischen Titel dazu", sagt die 18-Jährige und lacht dabei.