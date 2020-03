Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Beides bis auf weiteres geschlossen", sagen Gabriele Hartmann und Thomas Willimsky. Ihr Hotel und Restaurant Altes Badhaus mit sieben Zimmern und Deutsch-Mediterraner Küche am Lindenplatz ist zu. Ab 9. März war Betriebsurlaub, jetzt haben die beiden Geschäftsinhaber beschlossen, aufgrund der aktuellen Coronavirussituation erst mal nicht zu öffnen. Ein Rückgang an Gästen im Restaurant gibt es dort seit "kurz nach Fasching" im Hotel seit "Anfang März". Ein Lieferservice wird "auch zum Schutz der Mitarbeiter" nicht angeboten. "Wie viele andere Kollegen auch, haben wir Angst um unsere Arbeitsplätze", sagen Hartmann und Willimsky. Sie hoffen und wünschen allen Gästen, Mitarbeitern und Kollegen, dass "sie gesund bleiben."

"Geöffnet haben wir, außer Dienstags, aber ab etwa zehn Personen wird geöffnet", erklären Karin und Peter Münch. Auch die Geschäftsinhaber des Gasthof und Pension Linde im Dr.-Mantel-Weg. haben auf unsere insgesamt fünf Anfragen unter den Eberbacher Hotels und Pensionen geantwortet. Stand noch am Donnerstag: Die "Linde" verfügt über 20 Zimmer im Hotelbetrieb, geboten wird regionale deutsche Küche. Seit vergangenem Freitag gibt es täglich mehrere Stornierungen. "Im Lokal und auf dem Balkon sind die Vorkehrungen schon getroffen, die Tische wurden auf 1,5 Meter Abstand gestellt. Zwei Räume haben wir komplett geschlossen." Lieferservice dürfen sie aus "rechtlichen Gründen" nicht anbieten. "Die derzeitige Situation ist für uns alle unbegreiflich und unverständlich. Wir hoffen, dass sich alles baldmöglichst ändern wird", so das Ehepaar Münch.

"Normalerweise hätten wir 22 Gäste gehabt, wegen Corona hatten aber schon acht davon abgesagt. Also fehlen mir für diese Woche über 8000 Euro", sagt Jörg Mechler, Inhaber der Schönheitsfarm Haus Waldesruh in der Gaimühle. Normalerweise würden alle Gäste bis Samstag bleiben, "aber aufgrund des Corona-Irrsinns" ist das Haus seit Donnerstag geschlossen. Durch die vorzeitige Abreise verliert Mechler nochmals ca 2000 Euro, "also für diese Woche etwa 10 000 Euro weniger Einnahmen". "Wir haben ab sofort keine Einnahmen mehr und versuchen für unsere Angestellten Kurzarbeit zu beantragen". Den Antrag hat Mechler am Mittwoch in Heidelberg am Arbeitsamt eingeworfen, er hofft nun auf schnelle Nachricht. "Wenn ich keine Kurzarbeit genehmigt bekomme, kann ich wohl nach zwei Monaten für immer schließen und meine mehr als 20 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Ich habe auch 450 Euro-Kräfte, die gehen bei der Kurzarbeiter-Regelung leer aus." Mechler fragt sich: Ist das sozial? Er kann nicht absehen ob, wie und wann es weiter geht. Es kommen jetzt schon Stornos für Mai, Juni und Juli. Also auch wenn er "nur" vier Wochen schließen müsste, fehlen ihm anschließend die Gäste.