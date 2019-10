Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Alle Hände voll zu tun haben Gärtnereibetriebe in den Tagen vor Allerheiligen: Die bei ihnen in Pflege gegebenen Gräber müssen zum "Stichtag 1. November" in herbstlicher Bepflanzung erstrahlen. Gestecke für den Grabschmuck gilt es zu fertigen und ein großes Sortiment an Pflanzen für die Kunden bereitzuhalten, die die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen selbst für die Gedenktage im November und darüber hinaus herrichten möchten.

"Wir haben gut zu tun", freut sich Karin Sensbach, Inhaberin vom Blumen- und Pflanzenmarkt Hildenbrand in der Friedrichsdorfer Landstraße in Eberbach. Auch in der Gärtnerei Emmerich in Neckarwimmersbach herrscht im Oktober Hochsaison. Bei der Gärtnerei Brenneis in Eberbach-Nord hat man hingegen in den letzten Jahren einen deutlichen Rückgang bei Grabpflege und Grabschmuck verzeichnet. "Die Wertschätzung für das Thema Bestattung und Friedhof hat sich stark verändert", begründet Ralph Brenneis das Phänomen, das sich seiner Meinung nach auch in alternativen Bestattungsformen wie Friedwäldern und der Zunahme von Urnengräbern widerspiegelt.

Der Gräberbesuch an Allerheiligen ist Tradition - auch auf dem Eberbacher Friedhof. Die Wahl des Grabschmucks unterliegt allerdings dem Wandel der Zeiten. Fotos: Nolten-Casado

Auf den verbleibenden zu pflegenden Gräbern aber gilt es für ihn wie für seine Gärtnerkollegen in den Wochen vor Allerheiligen, die Sommerbepflanzung abzuräumen, Dauerpflanzen zurückzuschneiden und die Wechselbeete mit winterfesten Gewächsen zu bepflanzen. Dafür wünschten sich die Kunden zunehmend auch bienenfreundliche Pflanzen und solche mit Beeren, berichtet Wilhelm Emmerich, "zum Beispiel Rebhuhnbeere oder Moosbeere". Auch die "Hornveilchen" genannten Mini-Stiefmütterchen stehen bei seinen Kunden hoch im Kurs: "Die halten sich auch bei Regen und Schnee", so der Gärtnermeister. Besonders beliebt seien winterharte Callunen, die, so Emmerich, gerne mit diversen Gräsern kombiniert würden. Der Trend für die Grabbepflanzungen gehe derzeit zu dekorativen Motiven wie Tränen- oder Herzformen, die, etwas erhöht, mit den sie umgebenden Pflanzen farblich kontrastierten.

Zweites großes Thema neben der Grabbepflanzung ist für die Gärtner die Herstellung von Schmuckgestecken: großen oder kleinen - für traditionelle oder Urnengräber. "Früher haben nur die Katholiken ihre Gestecke zu Allerheiligen auf die Gräber gebracht", weiß Emmerich, "die Evangelischen eher am Totensonntag". Das habe sich inzwischen geändert. "Wenn evangelische Leute sehen, dass andere Gräber schon zum 1. November mit Gestecken geschmückt sind, dann möchten sie ihre eigenen zu dem Zeitpunkt auch schön haben", begründet seine Mitarbeiterin Sandra Meister dies. Neben Trockengestecken aus Baumschwamm, getrockneten Lotosblüten, fächerförmigem Palmspeer und Proteas erfreuten sich gemischte Gestecke aus trockenen und lebenden Pflanzen oder solche mit Moos großer Beliebtheit, informiert Floristin Sibylle Gramlich. Wichtig dabei: Die Pflanzen müssen winterhart sein, denn die Gestecke sollen ja bis Ostern halten.

Fast ganz aus der Mode gekommen seien die großblütigen Chrysanthemen, wie sie früher zu Allerheiligen auf keinem Grab fehlen durften, ist aus allen drei Eberbacher Gärtnereien zu erfahren. "Vor dreißig Jahren, als mein Vater den Betrieb noch führte, da wurden die Chrysanthemen als Schnittblumen für die Vase sogar vorbestellt", erinnert sich Wilhelm Emmerich, "am Tag vor Allerheiligen standen die Leute dann Schlange im Laden, um sie abzuholen."

Und woher beziehen Eberbachs Gärtner die Pflanzen für Gräber und Gestecke? "Von verschiedenen Gärtnereien in der Region" sagt Karin Sensbach von Blumen Hildenbrand, "oder auch vom Großmarkt in Mannheim." Von da bezieht sie auch Ralph Brenneis, Wilhelm Emmerich und seine Mitarbeiter ziehen einen Großteil der Pflanzen nach wie vor in den eigenen Gewächshäusern. "In der Woche vor dem Kuckucksmarkt werden die Stiefmütterchen in die Töpfe gesetzt", sagt Emmerich. Bereits im Juni oder Juli kommen die Gräser in die Endtöpfe. Auch "Hebe", "Sternmoos" und "Stacheldraht" werden um diese Zeit auf den Weg gebracht.

Die begehrten vielfarbigen "Callunen" kauft Emmerich beim spezialisierten Callunen-Gärtner ein. Kiefernzapfen für die Allerheiligengestecke stammen aus deutschen Wäldern. Lediglich das Trockenmaterial, das kommt - fair trade - aus Afrika.