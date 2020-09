In der Gestaltung der Urnenverschlussplatten ist man in Eberbach recht frei. Foto: MD

Eberbach. (MD) "Streit um Radfahrer als Grabschmuck" war kürzlich ein Bericht in der Südwestpresse, die auch die Eberbacher Zeitung mit Texten beliefert, überschrieben. Konkret ging es dabei um die Meinungsverschiedenheiten einer Witwe mit der Stadt Oberndorf am Neckar. Die Frau hatte die Urne ihres Mannes auf dem dortigen Friedhof beisetzen lassen. Und auf der Verschlussplatte der Urnenwand nicht nur dessen Namen und Geburts- sowie Sterbedaten, sondern auch noch ein Zweirad nebst Fahrer anbringen lassen. Denn der Verstorbene war zu Lebzeiten wohl begeisterter Radfahrer.

Er hatte sich dieses Symbol auch gewünscht. Die Stadtverwaltung war ob der "Grabgestaltung" allerdings weniger begeistert und forderte die Frau auf, den "Radfahrer" unverzüglich zu entfernen. Denn nach der Friedhofssatzung dürften auf den Platten nur "sakrale Zeichen" angebracht werden. Zugelassen würden auf Antrag kirchliche Symbole wie etwa Kreuze, Tauben sowie "neutrale" Zeichen wie beispielsweise Blumen, Sonnen, Bäume oder Seen.

Das wollte sich die Witwe nicht gefallen lassen, zumal den Verstorbenen jeder im Ort als passionierten Radler gekannt habe. Jetzt muss sich im Oktober der dortige Gemeinderat mit der Angelegenheit befassen. Falls der den "Radler" auf der Grabplatte ablehnen sollte, kündigte die Hinterbliebene den Gang vors Verwaltungsgericht an.

Wie ist‘s mit solchen Gestaltungen in Eberbach, wollten wir von Leander Schmitt, im Tiefbauamt zuständig unter anderem für Friedhöfe, wissen. "Bei uns ist ebenfalls eine Grabmalgenehmigung für die Gestaltung der Sandsteinverschlussplatten am Kolumbarium erforderlich", teilt er mit. Das Nähere regele Paragraf 17 der Friedhofsordnung. Der besagt: "Jedes Grab ist – unbeschadet der Anforderungen für Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften – so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird".

Schmitt kommt zu dem Schluss, dass ein vergleichbares Symbol an einer Sandsteinverschlussplatte in Eberbach als "genehmigungsfähig" einzustufen wäre. Denn damit würden sehr wohl die Würde des Friedhofs gewahrt und andere Friedhofsnutzer nicht benachteiligt. So gebe es hier auch Fälle, bei denen Embleme von Fußballvereinen auf Grabsteinen zu sehen seien.