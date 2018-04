Eberbach. (pol/mün) Ein 22-Jähriger und 25-Jähriger sitzen in Untersuchungshaft, weil sie in Eberbach in einem Supermarkt zugeschlagen haben sollen. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft stehen die beiden im dringenden Verdacht, am vergangenen Donnerstag (25. Januar) Zahnbürstenaufsätze im Wert von 574 Euro aus einem Supermarkt gestohlen zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollten sich die Inhaftierten durch diesen und weitere Diebstähle dauerhaft eine Einnahmequelle verschaffen, so die Ermittler.

Bei einer Fahndung hatten Beamte des Polizeireviers Eberbach die Tatverdächtigen am Donnerstag gegen 16.30 Uhr kontrolliert. Bei ihnen konnte Diebesgut aufgefunden werden, das dem zuvor begangenen Ladendiebstahl zuzuordnen sei. Und dann klickten bei beiden die Handschellen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden beide am Freitagnachmittag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ gegen das Duo aus Georgien Haftbefehle wegen Fluchtgefahr.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Eberbach dauern an.