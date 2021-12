Von Felix Hüll

Eberbach. Die Menschen in der Stadt brauchen zeitgemäßen angemessenen Wohnraum. Für Neubauvorhaben gibt’s Regeln, Pläne, Gesetze. Und hoffentlich Investoren. War da noch was? Ach ja, die immer dringender werdende Aufmerksamkeit, die man dem Klimawandel widmen sollte, auch beim Thema Stadtentwicklung und Einzelbauvorhaben. Daraus entstand in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend zu zwei von 19 Tagesordnungspunkten eine Grundsatzdebatte mit Beschlüssen, bei denen die eine Seite die andere überstimmte.

"Uns ist das Umwandeln brach liegender Flächen wichtig. Die frühzeitige Abstimmung zwischen Vorhabenträger, Stadtverwaltung und Gemeinderat lief bisher problemlos. Wir haben uns verpflichtet, den Vereinbarungen zuzustimmen. Alles andere sehen wir als Wortbruch an", begründete Heiko Stumpf (CDU) die eine Position zum 0Neubauvorhaben auf dem Schlickenrieder-Areal sowie dem Vorhaben, an der Neckarstraße 39 ein Wohn- und Gewerbequartier für junges Wohnen zu ermöglichen.

Am Brückenkreisel soll das Projekt entstehen. Grafiken: StVwE/Pro-Immo

Dem Gemeinderat hatte die Verwaltung in der Sitzung weitere Verfahrensschritte für jeweils vorhabenbezogene Bebauungspläne in beiden Fällen zur Beschlussfassung vorgelegt. Dabei spielt eine Rolle, welche Standards die Stadt durch ihre Bürgervertretung den Bauherren als zwingend vorgibt. Die waren der AGL nicht weitgehend genug: Stadträtin Kerstin Thomson formulierte die Gegenposition als Antrag zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11. "Für das Wohn- und Gewerbequartier ’Neckarstraße’ und das Wohnquartier "Friedrichsdorfer Landstraße" ist jeweils ein hochenergieeffizientes Gebäudekonzept umzusetzen – Mindeststandard Passivhausniveau mit Einbindung erneuerbarer Energien." Um das zu erreichen, solle die Stadt sowohl den jetzt zu beschließenden Bebauungsplan entsprechend umformulieren wie auch die Anforderung in den Durchführungsvertrag mit dem Investor aufnehmen.

Thomson begründete dies nicht nur mit dem Klimaschutz, zu dem sich der Gemeinderat mit seinem Grundsatzbeschluss zur Klimaneutralität Eberbachs bis 2035 verpflichtet habe, sondern auch mit der Daseinsvorsorge den Bürgern gegenüber. "Je besser baulicher Wärmeschutz ist, desto weniger Energie muss zugekauft werden, haben die Bewohner geringere Kosten." Gebäude, die jetzt errichtet werden, stünden das nächste halbe Jahrhundert da. Wähle man einen Energiestandard wie "KfW Effizienzhaus 55", verschließe man den Blick davor, wie sich die Energiepreise in den nächsten Jahren entwickelten. Zudem laufe für diesen Standard die staatliche Förderung nächstes Jahr aus. Um künftigen Bauherren und Investoren in der Stadt Eberbach klare Perspektiven und Planungssicherheit zu bieten, müsse man jetzt die Passivhaus-Energiestandards rechtlich bindend festlegen, plädierte Thomson.

Stadtrat Markus Scheurich (SPD) führte ins Feld, dass die Investoren bislang auf alle Anregungen eingegangen seien und dass so ein Passivhausstandard sehr teuer sei. Scheurich: "Aus unserer Sicht muss ein Objekt nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich sein." Er regte aber an, vor Einreichen des Bauantrags solle ein energetisches Konzept mit der Stadt abgestimmt werden. Scheurich: "Was künftige Bauprojekte angeht, sollten wir tatsächlich darüber nachdenken." Der AGL-Antrag wurde bei sechs Gegenstimmen von 16 Stadträten abgelehnt, ebenso die zweite Antragsvariante, wenigstens einen Mindeststandard "KfW Effizienzhaus 40 erneuerbare Energien-Klasse" festzulegen.

Beschlossen wurde ebenfalls mit der 16-Stimmen-Mehrheit gegen die sechs Nein-Voten der Bebauungsplan für das Vorhaben Junges Wohnen Neckarstraße 39. Hier folgt jetzt die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange. Ebenso mehrheitlich angenommen wurde der Vewaltungsvorschlag, das Verfahren fürs Schlickenrieder-Areal (60 Wohnungen in sieben Gebäuden) fortzuführen und die Kommentierung zu den Äußerungen der Träger öffentlicher Belange wie von der Verwaltung empfohlen anzunehmen. Dieser neue Verfahrensstand wird nochmals öffentlich ausgelegt.