Offiziell für Wohnmobile freigegeben werden soll der Jugendfetenplatz in der Au. Einen Nachteil für Eberbacher Bürger sieht die Stadtverwaltung darin nicht. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Mit etwa 15 bis 16 Plätzen kostenpflichtig Wohnmobilisten zur Verfügung gestellt werden soll, laut Beschluss des Gemeinderats in der jüngsten Sitzung, der Jugendfetenplatz in der Au. Der Platz wird alljährlich für die Fleckviehschau im Rahmen des Kuckucksmarktes genutzt.

Rindviecher, die sich im Rahmen der Fleckviehschau des Kuckucksmarktes auf dem Jugendfetenplatz zur Schau stellen, können das auch weiterhin. Archivfoto: Martina Birkelbach

Beschwerden dazu gab es von Martin Noll. In einem Leserbrief in der RNZ vom 12. Juni äußerte er unter anderem: "Ich und auch viele andere, mit denen ich gesprochen habe, finden diese Entscheidung furchtbar und nicht nachvollziehbar, denn es schränkt Räume ein, die für uns Eberbacher da sein sollten und die wir benutzen". Wir haben beim Kulturamtsleiter Tobias Soldner nachgehakt, die Antworten kamen über Hauptamtsleiterin Anke Steck.

Wann und wie ist der "Jugendfetenplatz" in der Au entstanden?

Vor über 20 Jahren wurde vor allem von Jugendlichen immer wieder Bedarf angemeldet für einen Platz, auf dem gefeiert werden kann. Das städtische Grundstück in der Au bot sich dafür an, ausgestattet mit Strom- und Wasseranschluss. Man wollte dem Wunsch der Jugendlichen entsprechen und dies auch im Namen zum Ausdruck bringen.

Wie wurde der Platz früher genutzt und wie in letzter Zeit? Konnte man den Platz mieten?

Tatsächlich fanden nach der Entscheidung, den Platz zum Jugendfetenplatz zu machen, immer wieder Feiern auf ihm statt. Dies hat aber in den letzten Jahren deutlich nachgelassen.

In den letzten Jahren waren immer wieder die Royal Engineers auf dem Platz, wenn sie zum ehrenamtlichen Arbeiten in Eberbach weilten. Das THW nutzte vor einigen Jahren den Platz für eine überregionale Veranstaltung.

Musste man sich anmelden, um den Platz nutzen zu können?

Ja, wer den Platz mieten will, muss dies bei der Stadt Eberbach, KTS, anmelden.

Wie oft wurde er genutzt, von wem und zu welchen Kosten?

Für eine Fete wurde der Platz nach unseren Aufzeichnungen zuletzt im Jahr 2011 genutzt. Er kostet 160 Euro Miete zzgl. einer Kaution von 500 Euro.

Seit wann stehen dort vermehrt Wohnmobilisten?

In früheren Jahren waren dort immer wieder vereinzelt Wohnmobile zu sehen. Zugenommen hat es schon im Jahr 2019, seit diesem Jahr ist der Platz begehrt – dies spricht sich unter Wohnmobilisten schnell herum.

Welchen Betrag in etwa erhofft sich die Stadt von der offiziellen Freigabe des Platzes für Wohnmobile?

Der Preis pro Übernachtung und Fahrzeug beträgt nach Einrichtung der Infrastruktur 8 Euro. Wie viele Nächte im Jahr er genutzt wird und von wieviel Fahrzeugen, ist schwer vorauszusehen. Die Frequenz derzeit lässt jedoch auf gute Nutzung schließen.

Welche Nachteile haben die Eberbacher Bürger von der offiziellen Freigabe?

Nach Meinung der Stadtverwaltung gibt es für die Bürgerinnen und Bürger keine Nachteile. Das Naherholungsgebiet In der Au ist so weitläufig, dass man dies friedlich miteinander nutzen kann – jeder nach seiner Vorliebe.

Gab es in vergangener Zeit Ärger wegen Hinterlassenschaften auf dem Platz?

Es gab immer wieder Hinweise von Spaziergängern, dass dort Hunde "ihr Geschäft" erledigen und die Hinterlassenschaft von den Hundehaltern nicht mitgenommen wird. Dieses Problem beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Jugendfetenplatz

Nachteil für die Bürger ist laut eines Lesers unter anderem, dass der Platz auch zum Ausweichen für die "Massen von Radfahrern auf dem Asphaltweg in der warmen Jahreszeit" dient. Wie stehen Sie dazu?

Wir sehen keinen Nachteil in der Au bei der gemeinsamen Nutzung des Weges – weder für Radfahrern noch für Fußgänger. Die Frage ist ja immer, wie der jeweils andere sich verhält. Gemeinsam, rücksichtsvoll und vorausschauend geht es auch hier am besten.

Für die Fleckviehschau am Kuckucksmarkt soll der Platz freigehalten werden. Wie sieht es aus, wenn der Platz für andere Veranstaltungen genutzt werden soll?

Sollte eine andere Veranstaltung auf dem Platz geplant und befürwortet sein, wird dieser in der jeweiligen Veranstaltungszeit für Wohnmobile gesperrt. Es gibt ja dann auch entsprechende Ausweichplätze in der Au und am Neckarlauer.