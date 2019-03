Eberbach. (cum) Der Traum vom Weltmeistertitel ist für Profiboxer Artur Mann geplatzt: Im Kampf gegen den IBO-Weltmeister im Cruisergewicht Kevin Lerena unterlag Mann am Samstag durch technischen K.o., nachdem Lerena ihn in der vierten Runde zweimal zu Boden geschickt hatte.

Die ersten beiden Runden verliefen noch relativ ausgeglichen; beide Boxer tasteten sich ab. Von Runde drei an wurde Lerena allerdings immer stärker und feuerte schnelle, harte Schlagkombinationen auf Mann ab. Eine Minute vor Schluss der vierten Runde schickte Lerena Mann das erste Mal auf die Bretter. Der 28-Jährige, der sich in Eberbach und Miami auf den Kampf vorbereitet hatte, wurde vom Ringrichter angezählt, stand aber noch einmal auf. 35 Sekunden vor Schluss der vierten Runde streckte Lerena Mann mit einem wuchtigen linken Haken zum zweiten Mal nieder. Mann rappelte sich zwar noch einmal auf, torkelte dann aber gegen den Ringpfosten. Ringrichter Jean Robert Laine brach den Kampf ab.

"Ich habe mich gut gefühlt die ersten vier Runden. Ich fand mich gut drin in dem Kampf, dann kam der eine Schlag durch und dann war das Konzept am Ende", sagte Mann nach dem Fight im Interview mit Sport1. Zufrieden sei er mit seiner Leistung nicht, er habe aber Erfahrung gesammelt: "Ich entwickle mich dadurch", so Mann. "Unsere Weltmeisterschaftsfeier wurde leider verschoben", brachte sein aus Eberbach stammender Manager Daniel Todorovic via Facebook die Hoffnung zum Ausdruck, dass der Fight in Johannesburg nicht Manns letzte WM-Chance gewesen sein möge. Am 8. April will der Boxer nach Eberbach zurückkommen und dort das Training wieder aufnehmen.