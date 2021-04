Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Grundsätzlich freut man sich als naturschutzbewegter Mensch natürlich sehr, wenn eine verschwundene oder ausgerottete Tierart wieder zurückkehrt – aber so ganz ohne Reibereien geht es bei dem Biber leider auch nicht", sagt Klemens Bernecker. Noch hat sich in Eberbach dank des Verständnisses der Betroffenen alles einvernehmlich lösen lassen, etwa wenn Obstbäume entlang des Neckars oder Gartenholz an der Itter abgenagt wurde, "aber irgendwann kann es ernsthaftere Probleme geben", so der Umweltbeauftragte der Stadt Eberbach. Beispielsweise dann, wenn der vierbeinige Mitbürger genau am Auslauf der Kläranlage einen Damm bauen sollte.

Dr. Ulrich Weinhold und Klemens Bernecker an einem Baumstumpf bei der Kläranlage. Foto: Martina Birkelbach

Wir haben uns mit Bernecker und Dr. Ulrich Weinhold, zuständiger Biberbeauftragter des Rhein-Neckar-Kreises über Biber, ihre Ausrottung und Wiederkehr sowie Biberschäden unterhalten; übrigens coronakonform unter freiem Himmel auf einem Parkplatz an der B37. Die anschließende "Bibertour" führte zum Gelände unterhalb der Kläranlage, wo sich Biber "Kleinkanada" eingerichtet haben, zur sogenannten Fischkinderstube in Pleutersbach und natürlich zur Itter.

2012 wurde der Biberbestand in Baden-Württemberg auf etwa 2000 Tiere geschätzt. Heute sind es laut Weinhold rund 7000. In Eberbach gibt es, wie Bernecker erläutert, ein Revier am Ittertalstausee sowie jeweils eines in Lindach, in Rockenau und eben in Pleutersbach.

Grundsätzlich gilt: Der Biber gilt als "herrenloses Tier" und ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz "streng geschützt". Das bedeutet, dass er nicht dem Jagdrecht unterstellt ist, aber auch, dass Stadt oder Gemeinde nicht für Biberschäden aufkommen müssen. Gefährdet ist der Biber laut Dr. Weinhold durch "illegale Verfolgungen und insbesondere durch den Straßenverkehr". Es komme immer wieder vor, dass Landwirte "zur Selbsthilfe" greifen, von den Bibern gebaute Dämme entfernen oder sogar Fallen aufstellen. "Dann wird die Polizei eingeschaltet, denn es ist weder erlaubt einen Biber zu töten, noch seine Burg oder seinen Bau zu zerstören." Zudem bringen Bibertötungen in aller Regel nicht den erwarteten Erfolg, weil verwaiste Reviere "sehr schnell wieder neu besetzt werden". Im Straßenverkehr kamen im vergangenen Jahr 21 Biber im Regierungsbezirk Karlsruhe ums Leben, dabei steht der Neckar-Odenwald-Kreis mit den meisten überfahrenen Bibern an erster Stelle, gefolgt vom Rhein-Neckar-Kreis.

Klemens Bernecker, Umweltbeauftragter der Stadt Eberbach begutachtet einen von einem Biber angenagten Baum an der Itter. Noch steht der Baum. Foto: Martina Birkelbach

"Die letzten Biber wurden zwischen 1820 und 1850 in Baden-Württemberg erlegt", sagen Weinhold und Bernecker unisono. Einzig im Elbe-Saale-Winkel hatte eine Minipopulation von etwa 100 Bibern überlebt. Gründe für die Tötungen waren der sehr dichte und wärmende Pelz sowie das Bibergeil, ein Drüsensekret, welches zahlreiche Inhaltsstoffe (u. a. Salicylsäure/Aspirin) hat und dadurch in der Medizin und der Parfümerie stark nachgefragt war und auch heute noch ist. Auch das "dem Vernehmen nach durchaus wohlschmeckende Fleisch weckte früher Begehrlichkeiten". Zudem galt der Biber fälschlicherweise als fischereischädlich, obwohl er ein hundertprozentiger Vegetarier ist.

Die nordbadischen Biber sind etwa um das Jahr 2000 aus der Donau über die Flüsse Wörnitz und Jagst zugewandert. Es dauerte allerdings gut 20 Jahre, bis sich die Biber etablieren konnten und inzwischen wieder in vielen größeren Bächen anzutreffen sind.

Weinhold: "Im Rhein-Neckar-Kreis kennen wir etwa 46 Biberreviere, wovon aber nur 26 nachweislich besetzt, also bewohnt sind." Ausgewachsene Biber werden 25 bis 30 Kilogramm schwer und ohne Schwanz etwa einen Meter lang. Das Höchstalter liegt bei etwa 20 Jahren. Biber sind nach dem südamerikanischen Wasserschwein die größten Nagetiere der Erde. Sie fressen ausschließlich Pflanzen: im Sommer frisches Grün, wie Gras, Kräuter oder Wasserpflanzen, aber auch Getreide, Rüben, Raps und Mais. Im Herbst/Winter ernähren sie sich von Rinde bzw. Bast, kleinen Trieben von Weichhölzern und Obstbäumen. Zum Teil nagen Biber mehrere Monate an einem Baum. Weiden und Zitterpappeln sind dabei ihre Lieblingsweichhölzer. "Aber die Weide profitiert auch vom Biberfraß, weil sie sich dabei verjüngt."

"Biber fällen Bäume, um Bauholz für Dämme, Burgen und eben Nahrung zu erhalten", erklärt Fachmann Weinhold, der sich seit über 30 Jahren mit Nagetieren befasst. "Biber stauen aber nur kleinere Bäche unter zehn Meter Breite auf, um genug Wassertiefe zum Schwimmen zu erreichen und um sich den Gewässerlauf letztlich zu erschließen. Außerdem schützt der Biber den Eingang zu seinem Bau/seiner Burg, indem er den Wasserstand so reguliert, dass dieser immer unter Wasser liegt. Biber leben aber auch an großen Flüssen und Seen aller Art".

Dieses herrliche Exponat eines halbwüchsigen Bibers hat Dr. Weinhold mitgebracht und zur Schau unterhalb der Kläranlage abgestellt. Foto: Martina Birkelbach

Eine Biberfamilie besteht "aus den beiden Eltern, zwei bis drei Halbwüchsigen und zwei bis drei Neugeborenen". Die Halbwüchsigen werden im Alter von zwei Jahren vertrieben und müssen sich ein eigenes Revier suchen. Wie Bernecker weiter erklärt, legen sie dazu oft weite, in Ausnahmefällen bis zu 30 Kilometer lange, Strecken zurück und deshalb kommt es im dichten Straßenverkehr auch zu den häufigen Unfällen.

Paarungszeit ist von Januar bis März, die Tragzeit beträgt etwas über 100 Tage. Zwischen April und Juni kommen die Jungen zur Welt. Ein Biberpaar bleibt ein Leben lang zusammen und verteidigt sein Revier, welches etwa eine Größe von einem Kilometer Uferlänge hat, streng territorial gegen Eindringlinge. "Daher wird es keine Koloniebildung und auch keine Überpopulation an Bibern geben", erklärt Weinhold. Biber halten keinen Winterschlaf und sind auf Wanderschaft nicht an das Gewässernetz gebunden.

Bernecker hat seine "ersten Nagespurenbeobachtungen" auf Eberbacher Gemarkung im Dezember 2009 gemacht. Dass der Biber auch vor Obstbäumen, Erdbeerpflanzen und Ziergehölzen nicht Halt macht, sorgte bereits vor Jahren für Probleme: "Mitten in Eberbach hatte ein Biber seine Vorliebe für die Thuja, direkt an einem Gartenzaun entlang der Itter, entdeckt." Bisweilen, so Bernecker, verhält sich ein Biber auch unvernünftig: "Ein Eberbacher Biber hatte mal eine Weide angenagt, und weil der Baum offenkundig nicht vollständig umstürzte, kletterte der Biber kurzerhand in die Krone und nagte in einer Höhe von 4,50 Metern. Dabei lagen am Boden bereits einige Meter nagegerechte Stämme."

In Baden-Württemberg muss man nach §29 Wassergesetz im sogenannten Außenbereich mit Bauten und Ackernutzung mindestens zehn Meter von der Gewässerkante wegbleiben. "Damit wären übrigens schon die meisten Biberkonflikte entschärft", so die beiden Experten. Bei Schäden an (Obst)bäumen kann eine Drahthose helfen und bei Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen "zur Not ein Elektrozaun". Biberdämme können allerdings "richtige Schwierigkeiten machen", und müssen dann notfalls drainiert werden. Und wer meint, der Biber würde mit seiner Fällarbeit die Stabilität der Ufer schwächen, der irrt. Vielmehr verursacht der vom "Biber initiierte Stockausschlag bei Weiden eine verstärkte Wurzelbildung, wodurch zusätzlich die Selbstreinigungskraft des Gewässers erhöht, die Erosionsneigung der Uferbereiche jedoch vermindert wird". Von den Wasserbauwerken "profitiert wiederum der Fischnachwuchs".

Dr. Ulrich Weinhold zeigt einem frisch angenagten Baum in Pleutersbach. Foto: Martina Birkelbach

Was also kann der Mensch tun, um mit dem Biber harmonisch zusammenzuleben? "Nicht eigenständig handeln", sagen die beiden Biologen. Probleme sollten immer der Naturschutzbehörde oder der Stadt/Gemeinde gemeldet werden. Über das Regierungspräsidium erreicht man ehrenamtliche Biberberater. Laut Weinhold können über diese Biberberater seit 2020 in jedem Landratsamt Zaunrollen und elektrische Zäune kostenlos abgeholt werden.

Weinhold: "Wir müssen lernen, mit dem Biber zu leben. Probleme lassen sich alle lösen. Wenn wir eine Artenvielfalt haben wollen, müssen wir der Natur Platz einräumen. Solange wir nur wirtschaftliche Interessen an Flächen haben, wird es immer wieder Komplikationen geben. Der Biber ist ein unglaublicher Landschaftsgestalter – und wir geben teilweise Millionenbeträge aus, um Gewässer zu renaturieren." Bernecker fügt an: "Man müsste nur Gehölze und typische Pflanzen anpflanzen, der Biber kommt dann von alleine. Der Biber pflegt auch die Gewässer und die Artenvielfalt nimmt zu, so ist in intakten Biberrevieren beispielsweise auch der Eisvogel zu Hause. Wir können aber auch nicht überall Biberreviere dulden. Das ist eine Gratwanderung, manche Revierbildungsversuche von Einzeltieren müsste man dann von Anfang an unterbinden."