Eberbach. (RNZ) Der nasse Schnee ist dafür verantwortlich, dass eine Esche unter der Last zusammengebrochen und über den Zaun des Wildschweingeheges im Holdergrund gefallen ist. Etliche Wildschweine haben dies sehr schnell bemerkt und sich in die Freiheit des Waldes abgesetzt, meldete die Stadt am Dienstagnachmittag. Den Mitarbeitern der Stadtförsterei war es nicht möglich, die Schweine wieder einzufangen. Die Bevölkerung wird daher gebeten, den Bereich um das Wildgehege vorläufig komplett zu meiden, damit Ruhe einkehren kann.

Wer trotzdem auf ein halbzahmes Wildschwein trifft, sollte nicht in Panik geraten, hektische Bewegungen vermeiden und sich langsam zurückziehen, empfiehlt die Stadtverwaltung. Auf keinen Fall sollten Tiere gefüttert oder der Eindruck erweckt werden, man trage Futter bei sich. Unter keinen Umständen dürfen Hunde im Bereich des Wildgeheges frei laufen. Bis die Wildschweine wieder eingefangen sind, gelten die dort angebrachten Verhaltensregeln.