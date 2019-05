Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Vor Blitzschlag soll er schützen und vor Hexen, Ratten und Mäuse vertreiben. Über Jahrhunderte galt der Natternkopf als Zauberpflanze oder wenigstens hilfreich gegen Kopfschmerzen und Fieber, der Tee wirkt angeblich beruhigend. Optisch tun das schon die zauberhaften blauen Blüten; für Bienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen und viele andere Insekten sind sie über Monate begehrte und wichtige Nahrungsquelle.

Grund genug, dass der Natternkopf eine der Lieblingsblumen von Klemens Bernecker ist. Unter seiner Regie wurden im vorigen Jahr fünf kleine Flächen an den Rändern städtischer Straßen umgewandelt zu insektenfreundlichen Blüteninseln. Bürgermeister Reichert hatte den Umwelt-Beauftragten mit der Teilnahme am Wettbewerbs-Projekt "Natur nah dran" beauftragt, mit dem das Land Baden-Württemberg und der Naturschutzbund NABU Zufluchtspunkte für Insekten schaffen wollen.

"Jeder Quadratmeter zählt", sagt Martin Klatt, beim NABU Referent für Artenschutz und zuständig für das Projekt. In der Landwirtschaft ging in den letzten Jahren etwa die Hälfte der Fläche als Lebensraum für Insekten verloren: zugunsten von blütenlose Monokulturen wie Mais, aber auch für Siedlungen und Verkehr. In manchen Gegenden Deutschlands hat sich die Biomasse der Fluginsekten in den letzten 25 Jahren um 80 Prozent verringert, schreibt Bernecker in seiner Projekt-Dokumentation. Aber fast alle Blüten- und Nutzpflanzen sind auf sie als Bestäuber angewiesen. Zudem bauen Insekten biologische Abfälle ab, sie sind erste Nahrung für Singvögel.

Wie man auch auf kleinstem Raum Nischen und Zufluchtsorte für Tiere und Pflanzen schaffen kann, zeigte Klatt am Dienstagabend im Naturparkhaus: auf Randstreifen, in Parks, entlang von Bahngleisen, im eigenen Garten, auf Fassaden und Dächern. Untersuchungen zeigen, dass derartige Inseln schnell angenommen und besiedelt werden.

Insektensterben ist ein brandaktuelles Thema mit einer ziemlich langen Geschichte und wenig praktischen Maßnahmen. Dass der Artenrückgang die Lebensgrundlage der Menschheit gefährdet, war schon 1992 Thema des UN-Umwelt-Gipfels in Rio, 2006 sollte eine EU-Initiative mit dem optimistischen Titel "Stop the Loss" die Sache endlich voranbringen, 2013 startete das Land Baden-Württemberg das Projekt "Natur nah dran". 15.000 Euro gibt es als Zuschuss, wenn die Gemeinde den gleichen Betrag investiert, und Flächen in naturnahe Schutzräume für bedrohte Tier- und Pflanzenarten umwandelt.

65 Gemeinden hatten sich beworben, 13 erhielten den Zuschlag, darunter Eberbach mit dem von Bernecker in kürzester Zeit erarbeiteten Konzept: Anfang Dezember 2017 hatte ihn Reichert informiert, Abgabeschluss war am Monatsende. "Das Schöne dabei: Der Gemeinderat hat das Vorhaben einstimmig unterstützt", sagt Bernecker.

Wie aber bringt man Natur zurück? Die Blumenwiese aus der bunten Samentüte sieht hübsch aus, bringt aber leider gar nichts. Was maximal einen Sommer lang blüht, sind im Grunde nichts anderes als Ackerunkräuter", erklärt Klatt.

Bernecker, von Beruf Biologe, hat die Mischung selbst zusammengestellt, genau passend für die ausgesuchten Standorte, die zusammen mit Bauamt und Stadtgärtnerei ausgesucht wurden. Eingesetzt wurden nur heimische Wildformen. Es durfte nicht mehr kosten als die bisherige Bepflanzung, musste was fürs Auge sein ("aus grau wird bunt") und das vom Frühling bis zum Herbst. "Sympathie-Blumen" hatte der NABU empfohlen, für die Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Die braucht es vor allem im Winterhalbjahr, wenn nur "struppiges Zeug" rumsteht. Das ist zwar sinnvoll und der Natur entsprechend, sieht aber nicht ordentlich aufgeräumt aus.

Umso schöner dann im Frühling die ersten Wildtulpen, Flockenblumen und Löwenmäulchen, Kornblumen, Mohn und eben der Natternkopf. Voraus gingen intensive Schulungen beim NABU: für den richtigen Untergrund (mager!), die weitere Pflege (zweimal Mähen, nicht Mulchen). In den ersten drei Jahren macht eine echte Wildblumenwiese Arbeit: Unkraut muss schnell gejätet werden, sonst breitet es sich aus und verdrängt die Blumen. Die sollen sich selbst aussäen und eine geschlossene Pflanzendecke bilden.

Geduld ist wichtig und Flexibilität: Natur ist nicht immer planbar. Das Prinzip gilt grundsätzlich für jede Bepflanzung, die biologische Vielfalt fördern will, auch im Hausgarten.