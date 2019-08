Eberbach. (pol/mabi) Erst am Sonntag krachte es an der Ecke Wilhelm-Blos-Straße/Neuer Weg, am Mittwoch folgte dort der nächste Unfall: Kurz nach 16 Uhr wollte eine 18-jährige Fahrerin eines BMWs vom Neuen Weg links in die Wilhelm-Blos-Straße abbiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sie an der Einmündung kurz an, fuhr dann jedoch los und missachtete die Vorfahrt einer auf der Wilhelm-Blos-Straße fahrenden 31-jährigen Ford-Fahrerin, die stadteinwärts unterwegs war.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich miteinander. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford nach links auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und stieß dort mit einem entgegenkommenden Daimler-Benz-Vito eines 26-Jährigen zusammen.

Die Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Der Vito-Lenker musste ebenfalls leicht verletzt ein Krankenhaus aufsuchen. Zwei Kleinkinder, die sich im Ford der 31-Jährigen befanden, wurden vorsorglich in eine Kinderklinik verbracht. Nach derzeitigem Stand wurden die Kinder jedoch nicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 10.500 Euro.

Während der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen bis kurz vor 18 Uhr. Die Ermittlungen der Beamten dauern an.

Am Sonntag war an der gleichen Kreuzung ein Auto mit einem Motorrad kollidiert. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, der Motorradfahrer kam mit nur leichten Verletzungen davon.