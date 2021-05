Von Christofer Menges

Eberbach. Sonne und Trockenheit setzen dem Wald um Eberbach zu. Erderwärmung, Wildverbiss und Borkenkäferbefall tun ihr übriges. Bislang hatte Eberbach, dessen Gemarkung zu drei Vierteln mit Wald bewachsen ist, mit verheerenden Waldbränden zumeist Glück. Dabei brannte es früher weitaus häufiger im Wald.

Drei große Waldbrände seit 1983 sind bei der Stadtförsterei verzeichnet: Am 17. Juli 1983 vernichtete ein Feuer zwischen Eberbach und Schwanheim fünf Hektar Wald, ein Gebiet etwa von der Größe der Fußball- und Tennisplätze im Sportgebiet in der Au. Fast zehn Jahre später, am 28. April 1993, fielen am Neckarhang am Kirchel erneut fast fünf Hektar Wald den Flammen zum Opfer.

Der April 2004 war besonders feurig: Erst setzten Funken von zwei Feuerstellen Kirschbäume und Buchen im Wald bei Schwanheim in Brand. Das ging noch glimpflich aus. Dann aber setzte ein brennender Reisighaufen rund einen Hektar Waldboden im kurzen Tal bei Friedrichsdorf in Flammen und löste einen Großeinsatz der Feuerwehren aus Eberbach, Hesseneck, Sensbachtal und Beerfelden aus. Am 28. April 2004 fing Reisig oberhalb der Schleuse in Rockenau Feuer: Der Brand breitete sich über 1,7 Hektar aus.

Hintergrund > Der Einsatz von Feuer bei der Rodung von Flächen war im Odenwald schon im Mittelalter verbreitet und findet sich in Orts- und Gewannnamen. Der Name des Schönbrunner Ortsteils Schwanheim leitet sich von "Schwanden" (= Rodung durch Verbrennen/Abbrennen) ab. Der Gewannname Rutstatt und der [+] Lesen Sie mehr > Der Einsatz von Feuer bei der Rodung von Flächen war im Odenwald schon im Mittelalter verbreitet und findet sich in Orts- und Gewannnamen. Der Name des Schönbrunner Ortsteils Schwanheim leitet sich von "Schwanden" (= Rodung durch Verbrennen/Abbrennen) ab. Der Gewannname Rutstatt und der Name Rutstatt-Mühle in Allemühl stehen ebenfalls mit der Brandrodung in Verbindung: Unter "Rut" wird ein durch Roden und Abbrennen urbargemachter Boden bezeichnet. > Aufgrund der im Odenwald verbreiteten Nieder- und Hackwaldwirtschaft wurden im 18. und 19. Jahrhundert gezielt Brände gelegt. Dies diente nach dem Rindenschälen zur Entfernung des Gestrüpps und gab dem Boden Nährstoffe für den Anbau von Heidekorn (Buchweizen). Dabei handelte es sich um kontrollierte Brände in begrenztem Areal. Im 15-Jahresrhythmus wurde nach und nach ein Abschnitt des Hackwalds bewirtschaftet. Die Hack- und Niederwaldwirtschaft hatte in Eberbach durch die begrenzten Anbauflächen und die Reifschneider wichtige Bedeutung. > In der Eberbacher Zeitung vom 19. Juni 1891 stand: "Gestern wurden die Überbleibsel vom Rindenschälen in den Hackwaldungen verbrannt, um das Gelände für den Einbau von Heidekorn bereitzumachen. Der Brand des Waldes bot gestern nicht das interessante Bild, wie in einem trockenen Sommer, weil das Holz zu feucht und dadurch kein hell loderndes Feuer entstand". > Die Hack- und Niederwaldwirtschaft wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingestellt, da Gerbereien chemische Gerbstoffe verwendeten. > Brandverordnungen, um den Hochwald zu schützen, gab es schon früh. Der Hochwald mit den stattlichen Bäumen war eine wichtige Einnahmequelle der Stadt. Aus diesem Grund finden sich in den Akten des Stadtarchivs verschiedene Brandverordnungen. Zu den Archivakten gehört eine kurpfälzische Waldbrandverordnung von 1796, die vom kurpfälzischen Regierungspräsidenten Carl von Venningen erlassen wurde. Weitere Brand- und Löschverordnungen für Waldbrände stammen aus dem 19. Jahrhundert. Auf die Einhaltung achteten die Förster. > Zur Verhütung von Bränden musste bei der Legung von Feuer die Erlaubnis des Forstamtes eingeholt werden. Im Jahre 1936 wurde das unberechtigte Feuermachen im Stadtwald mit 150 Reichsmark bestraft. Marius Golgath

Ursachen, warum der Wald zu brennen anfängt, gibt es viele: Im März 2003 löste ein Kurzschluss in einem Stromkabel einen noch glimpflich verlaufenen Waldbrand oberhalb des Itter-Stausees aus. Im April 2006 setzte eine historische Dampflokomotive ein kleines Stück Wald an der Odenwaldbahnstrecke zwischen Gaimühle und Friedrichsdorf in Brand.

Im Juni 2006 brannte es auf einer Rodung zwischen Hirschhorn und Langenthal. Im April 2010 standen 1000 Quadratmeter mit jungen Fichten im Wald oberhalb der Straße nach Heddesbach in Flammen. Im Mai 2010 geriet eine Feuerstelle auf einem Firmengelände im Gretengrund-Steinbruch außer Kontrolle. Im März 2012 standen 200 Quadratmeter mit trockenem Laub bedeckter Waldboden am Kreuzberg in Flammen. Im April 2012 brannten 900 Quadratmeter Wald zwischen Bahnlinie und B37 zwischen Eberbach und Hirschhorn.

Der bislang letzte größere Waldbrand in Eberbach war im April 2014: Am Itterberg standen in schwer zugänglichem steilem Gelände 400 Quadratmeter Waldboden und Unterholz in Flammen. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz und hatten das Feuer nach zwei Stunden Löscharbeit im Griff.

Dass es im April besonders oft und schwer gebrannt hat und nicht im heißen Sommer, ist für Forstrevierleiter Joachim Maier nicht weiter verwunderlich: "Im Frühjahr ist im Wald die höchste Brandgefahr. Da liegt das Laub aus dem Herbst, die toten Äste von Stürmen im Winter, und das saftige Grün, das im Sommer ansetzt, ist noch nicht da – was nicht heißen soll, dass es im Sommer nicht auch gefährlich ist. Deshalb haben wir auch die Verbote von Mai bis Oktober, etwa fürs Rauchen im Wald", sagt der Förster. Früher, so weiß Maier aus Erzählungen seines Schwiegervaters, seien entlang der Bahnlinien durch den Wald im Sommer auch noch Brandwachen gelaufen worden: "Da waren Brände gang und gebe."

Weil es an den Bahnstrecken immer wieder zu Bränden kam, wandte sich der damalige Eberbacher Bürgermeister Curt Nenninger schon 1949 in einem Schreiben an den Eberbacher Bahnhofsvorsteher. Foto: Stadtarchiv Eberbach

Davon zeugt ein Schreiben des Nachkriegsbürgermeisters Curt Nenningers 1949 an den Eberbacher Bahnhofsvorsteher, das bei Marius Golgath im Eberbacher Stadtarchiv aufbewahrt wird: "In den letzten Jahren und ganz besonders in diesem Jahr konnte bei den im Bereich der Stadt Eberbach entstandenen Waldbränden festgestellt werden, dass 80 % derselben durch Lokomotiven der Reichsbahn verursacht wurden und zwar dadurch, dass die Lokomotivführer ihre Lokomotiven gerade an den gefährdetsten Stellen entschlacken und die auf den Bahnkörper fallenden glühenden Teile die Ursache der Brände sind", drängte Nenninger darauf, diesen "Mißstand durch entsprechende Belehrung des Personals" zu beseitigen.

Gebrannt hat es schon früher. Der erste im Eberbacher Stadtarchiv dokumentierte Waldbrand war am 19. März 1899 am Itterberg, Von 1924 bis 1935 berichtete Forstmeister Albrecht von Göler zu Ravesburg von fünf Bränden im Stadtwald, vor allem in Niederwäldern. Die Ursache war meist Kokelei: Am Hirschberg war eine Hecke abgebrannt worden, am Imberg ein Wespennest angezündet, im Distrikt Esslich löste vermutlich eine weggeworfene Zigarette einen Brand aus, auf der Schützenheide und in der Laudenbach trieb Wind Feuer aus Reisighaufen, die eigentlich geordnet abgebrannt werden sollten.

Nachdem am 11. April 1932 ein Feuer oberhalb der Rosaburg gelöscht worden war, bedankte sich der Fürst von Leiningen für das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, das ein Übergreifen der Flammen auf den fürstlichen Wald verhinderte. Am 17. März 1933 half die Eberbacher Wehr mit großem Aufgebot beim Löschen eines Brands am Hirschhorner Feuerberg.

1949, das Jahr mit dem Schreiben Nenningers, war es besonders trocken: 15 Brände wurden in einem Jahr gezählt, darunter einer, der durch einen Traktor ausgelöst wurde und bei dem sieben Hektar Wald in Flammen aufgingen. 1953 wurden bei zwei Waldbränden 8,5 Hektar Wald vernichtet. Auch 1954 gab es einen größeren Waldbrand.

Am 8. Mai 1970 stand der Gretengrund in Flammen: Ausgelöst von einer weggeworfenen Zigarette wurden 4,5 Hektar Douglasien im Wert von 50 000 Mark Opfer des Feuers. Bei der Löschaktion halfen die Feuerwehr, die Polizei, das DRK, das THW, städtische Mitarbeiter und freiwillige Helfer.

Zuletzt gingen die Brände im Wald um Eberbach aber meist glimpflich aus: mal brannten Gartenabfälle in Waldnähe, mal ein mutmaßlich angekokelter Unterstand, mal musste die Feuerwehr ausrücken, um ein nicht gelöschtes Lagerfeuer am Waldrand an der B45 zu ersticken.

Die Bekämpfung von Waldbränden ist im waldreichen Eberbach Dauerthema. 1948 kaufte die Stadtverwaltung einen Jeep, um Feuerwehrleute durch schweres Gelände schnell zu Brandherden bringen zu können. Immer wieder üben Feuerwehren und Rettungsorganisationen in der Region den Ernstfall, manchmal auch mit ungewöhnlichen Methoden: So probten 2001 das Forstamt Schwarzach, das Technische Hilfswerk (THW) und Feuerwehren in Neunkirchen eine "Spreng-Löschung" zur Waldbrandbekämpfung: Achim Kamp vom THW Neunkirchen und Mathias Hodbod vom Eberbacher THW brachten mit Sprengschnüren wassergefüllte Schläuche zum Platzen. Die dabei zerstäubten Tröpfchen sollen die Brandtemperatur senken. Das Eberbacher THW übte 2012 mit mehr als 50 Helfern zusammen mit den Ortsverbänden Backnang, Ladenburg und Wiesloch-Walldorf, begleitet von der THW-Bundesschule, den Einsatz von Pumpen zur Eindämmung eines Waldbrands bei Krösselbach.

Dafür halten sich auch die Feuerwehren bereit – auch wenn die Waldbrände nicht zuletzt auch dank des schnellen Einsatzes in jüngster Zeit allesamt glimpflich abliefen.