Von Barbara Nolten-Casado

Unterdielbach. Aufgewachsen in Eberbach, hat Andreas Meier seit 2011 seinen Lebensmittelpunkt in Unterdielbach. 2019 übernahm der inzwischen 41-jährige IT-Fachmann dort das Amt des Bezirksbeiratsvorsitzenden. Im Interview berichtet er, wie die Corona-Pandemie das Leben im rund 190 Einwohner zählenden Eberbacher Ortsteil verändert hat.

Herr Meier, warum haben Sie sich für das Amt des Bezirksbeiratsvorsitzenden zur Verfügung gestellt?

Andreas Meier: Weil ich mich gern für die Nachbarn einbringe und mich kommunalpolitisch engagiere. Mein Amtsvorgänger wollte altersbedingt aufhören. Da fiel die Wahl auf mich, wohl nicht zuletzt, um die Sache mit dem Internet voranzubringen und wegen meines diesbezüglichen Hintergrundwissens.

Was schätzen Sie am meisten an Unterdielbach?

Die wunderschöne Natur. Die gute Luft auf der Höhe. Die herzlichen, fröhlichen Menschen hier, die Supernachbarschaft. Die Kinder können an den meisten Stellen des Ortes noch auf der Straße spielen, ohne Angst zu haben, überfahren zu werden. Es ist alles ein wenig ruhiger hier als in der Stadt.

Gibt es Geschäfte und Vereine im Ort?

Geschäfte nicht. Aber Vereine haben wir mehrere – da sind wir mit unserem "großen" Nachbarort Oberdielbach quasi als EIN Vereinsdorf verknüpft. Bei den Oberdielbacher Vereinen SV Dielbach, dem MGV oder dem Schützenverein, da machen die Unterdielbacher mit. Überhaupt sind Unter- und Oberdielbach zwei komplett miteinander integrierte Dörfer. Da geht nur eine administrative Grenze quer durchs Dorf, die der Ortsunkundige gar nicht wahrnimmt.

Wie hat sich Corona in Unterdielbach ausgewirkt? Was hat sich verändert?

Wie überall war auch hier die soziale Interaktion verringert. Das Vereinsleben lag brach, es gab weniger Kontakte auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Die Feste mussten ausfallen. Ganz besonders zum Tragen kam die Situation Homeoffice. Die hat einigen Leuten deutlich vor Augen geführt, was ist, wenn man nicht zeitgemäß ans Internet angeschlossen ist, wenn man nicht die gleichen Chancen hat wie die Kollegen in der Großstadt. Schöne Landschaft und gute Luft sind das eine, aber eine gute Infrastruktur braucht man eben auch.

Hat die Pandemie den Zusammenhalt im Ort gestärkt? Oder hat sie eher das Gegenteil bewirkt?

Beides. Einerseits haben sich natürlich mehr Distanzen ergeben, weil man nicht mehr viel Gemeinsames machen konnte: Kein Fußballverein etwa, keine Skatabende… Aber die Reduzierung der Kontakte war ja gewollt. Und andererseits hat sich auch Positives entwickelt: Einkaufsgemeinschaften haben sich gebildet. Oder Bringdienste zum Arzt, wenn ältere Leute aus Angst vor Ansteckung nicht mit dem Bus fahren wollten. Da wurde schon zusammengehalten.

Was musste alles ausfallen?

Im vergangenen Jahr das Wiesentalfest, das Bolzplatzfest. Und das Adventsliedersingen, zu dem sich normalerweise ein Großteil des Dorfes Unterdielbach bei Glühwein und Keksen unterm Weihnachtsbaum auf einer Wiese an der Hauptstraße trifft, das musste auch ausfallen.

Was erhoffen Sie sich für die Zeit nach Corona?

Dass so schnell wie möglich wieder eine Art Normalität einkehrt. Dass die Vereine wieder Veranstaltungen machen und Jubiläen feiern, die Kinder wieder Fußball spielen können. Und man mal wieder Bezirksbeiratssitzungen durchführen kann.

Worauf freuen Sie sich persönlich am meisten?

Darauf, mich mal wieder mit Freunden – auch im Verein – zu treffen, Reisen zu unternehmen, mit der Familie in den Zoo oder in eine Restaurant gehen zu können – ohne Datenabfrage, Mundschutz usw.