Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Im Oktober 2019 hatte man mit einem großen Gala-Konzert in der Eberbacher Stadthalle das 20-jährige Bestehen der Riverside Gospel Singers (RGS) feiern können. Auch das Weihnachtskonzert konnte noch stattfinden und ein paar wenige Aktivitäten 2020. Dann wurde es – wie um so viele Chöre der Region – still um die Gospelsänger aus Eberbach. Schuld war das Corona-Virus, das zu Lockdown und Singverboten führte. Auch 2021 vermisste man die swingenden Konzerte des Chors: keine Auftritte bei privaten Veranstaltungen oder städtischen Events, die Gospel-Weihnacht in der Michaelskirche musste ebenfalls erneut abgesagt werden.

RGS-Vorsitzende Antje Walldorf. Foto: privat

"Es geht so viel verloren", klagt die Vorsitzende der RGS, Antje Walldorf, "gerade die Vereinsarbeit leidet sehr unter der Pandemie. Es ist nicht so einfach, die Leute bei der Stange zu halten." Dabei war man recht optimistisch in die zweite Jahreshälfte gestartet.

"Als man Anfang des Sommers wieder anfangen durfte zu proben, haben wir gleich losgelegt, unter den besonderen Corona-Bedingungen, mit Abständen und Masken auf dem Weg zu Platz."

Zwar verlief die Probenarbeit anfangs etwas schleppend, nicht alle Sängerinnen und Sänger kamen zu den Proben: "Einige hatten Bedenken, manche sind ja schon älter und gehören zur Risikogruppe." Aber immerhin: Etwa 30 bis 35 Sänger waren laut Walldorf dabei. "Die Leute haben in der Regel schon Spaß am Singen. Aber man muss sie motivieren, wenn es wieder losgeht", lautet ihre Erfahrung.

Bevor es wieder mit dem gemeinsamen Singen losgehen konnte, hatte man es schon mit Online-Proben versucht. Aber "das war nicht das Non-plus-Ultra", sagt Walldorf. "Man hört ja die anderen nicht." Chorleiter Carsten Best versuchte, seine Sängerschar bei Stimme zu halten, indem er Lieder aufnahm und als Musikdateien per E-Mail an sie verschickte. "Da konnte man seine jeweilige Stimme runterladen und zu Hause üben", erläutert die Chorvorsitzende.

Dennoch habe man sich bei Wiederaufnahme der Proben im Sommer ein bisschen schwergetan, erinnert sie sich. "Die Stimme war schon etwas eingerostet. Aber es hat Spaß gemacht, sich mal wieder zu treffen und auszutauschen." Denn auch das Vereinsleben außerhalb von Proben und Auftritten leidet unter der Pandemie: das geplante Sommerfest, ein gemeinsamer Ausflug, die Weihnachtsfeier – alles musste aus Gründen der Vorsicht ausfallen.

"Wir hatten der Stadt angeboten, beim Weihnachtsmarkt ein paar Lieder zu singen", so Walldorf. Doch der wurde abgesagt. Das Weihnachtskonzert in der Michaelskirche sollte dieses Jahr wieder stattfinden. Doch einige Chormitglieder erkrankten an Corona, und die Proben wurden ausgesetzt. Dann kam die Mitteilung vom Chorverband, dass künftig die 2G-Regel für Chorproben gelte und dass dabei mit Maske und gebührendem Abstand zueinander gesungen werden müsse. "Aber da hört man sich gegenseitig nicht, und es ist auch für den Chorleiter unbefriedigend." So fiel also auch die Gospel-Weihnacht ein weiteres Mal ins Wasser.

Bleibt nur, den Kontakt unter den Chormitgliedern zu halten, damit es irgendwann wieder weiter gehen kann. "Unsere Schriftführerin Waltraud Dollinger pflegt den Kontakt zu den Sängern durch regelmäßige Rundbriefe", so die Vorsitzende.

Nun ist Antje Walldorf gespannt, wie es weitergeht. "Wir hoffen, dass es spätestens im Februar 2022 wieder los geht, dass wir dann wieder anfangen dürfen." Ein Workshop ist fürs neue Jahr angedacht, das Weihnachtskonzert und natürlich all die Vereinsaktivitäten, die im vergangenen Jahr Corona zum Opfer gefallen sind. "Aber man hängt ja ein bisschen in der Luft, man kann ja noch nicht wirklich planen."