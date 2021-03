Von Peter Bayer

Eberbach. "Vor einiger Zeit haben wir ein neues Kind aufgenommen. Dessen Eltern haben die Gruppe, in der es wohnt noch überhaupt nicht gesehen", sagt Georg Blasel, pädagogischer Leiter des Paulusheim in der Berliner Straße. Die anderen Kinder haben über Monate keinen Besuch empfangen, auch ihre Eltern nicht gesehen. Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie verlangen den neun Mädchen und sechs Jungs im Alter von fünf bis 18 Jahren viel ab. Auch den Mitarbeitern. "Man kann nicht ohne Nähe mit ihnen arbeiten, gleichzeitig muss man die Schutzauflagen erfüllen", beschreibt Blasel den Spagat, den sie täglich bewältigen müssen.

Vor Corona war das Leben im Paulusheim wie in einer Familie auch. Die Kinder konnten ganz selbstverständlich Freunde zu Besuch mitbringen, sich zum Fußballspielen treffen oder andere Aktivitäten unternehmen. Eine Normalität, die durch Corona jäh unterbrochen wurde. Über viele Wochen haben sich Kinder und Eltern nicht gesehen. "Wir haben am Anfang die Eltern darum gebeten, die sind zunächst auch alle darauf eingegangen", beschreibt Blasel den schweren aber nötigen Schritt.

Inzwischen hat sich wieder ein Besuchsrhythmus eingependelt. In der Regel trifft man sich alle 14 Tage, telefoniert wird natürlich öfter. "Das hat sich bewährt und tut den Kindern auch gut." Vor jedem Kontakt werden die Eltern gefragt, ob sie gesund sind oder Symptome haben. "Die Sorge, dass eine Infektion ins Haus kommt, ist riesig", sagt Blasel. Denn das würde eine gemeinsame Quarantäne bedeuten.

„Wir kommen klar, weil die Mitarbeiter sehr engagiert sind“, sagt Georg Blasel. Foto: Bayer

So fürchten die Kinder auch eine mögliche dritte Welle durch die Mutationen. Deshalb halten sich alle an die Vorschriftsmaßnahmen im Haus. Innerhalb der Gruppe – acht bzw. sieben Kinder und je fünf Erzieher, Sozialarbeiter oder FSJler – muss keine Maske getragen werden, denn sie zählt als Lebensgemeinschaft. Auf den Fluren oder bei Besuchen im Besuchs- oder Besprechungsraum schon. Danach muss der Raum auch immer wieder desinfiziert werden.

Die Situation belastet die Kinder. "Sie machen sich mehr Sorgen, sind unruhiger und schlafen schlechter, sie haben mehr Kopf- und Bauchschmerzen", zitiert Blasel das Ergebnis einer Studie, welches er komplett bestätigen kann. Denn zum psychischen Wohlbefinden gehören auch Räume außerhalb der Familie. Derzeit findet das Leben aber nur im engen Kreis statt, der weitere Rahmen – die Aktivitäten mit Freunden – fehlt. Drei Viertel der Kinder sind eingebunden, sei es im Sportverein oder bei den Pfadfindern. Und das ist auch wichtig. "Sie sollen Lebensfelder außerhalb haben", betont Blasel. Das Fehlen empfinden sie als großen Verlust. Schule, aber auch Sport, Spaziergänge mit Nachbarn oder Hund erfahren in dieser Zeit für sie daher eine völlig neue Wertschätzung. Doch es sind nicht nur mangelnde Freizeitaktivitäten, die belasten. Der Schulalltag unter Corona stellt nicht nur Mütter und Väter vor Probleme, auch die insgesamt zehn pädagogischen Mitarbeiter. "Bei den Kindern und Jugendlichen sind alle Schularten vertreten", sagt Blasel. Mit den jeweiligen Lehrern sind sie intensiv in Kontakt. Denn viele Kinder machen sich in der derzeitigen Situation Sorgen, lernen nicht so leicht und brauchen Unterstützung. Manche lernen in ihren Zimmern – es gibt Einzel- oder Doppelzimmer –, andere sitzen rund um den Küchentisch mit einem Erzieher. Eine Situation, die alle nicht nur technisch sehr fordert.

Das Problem ist die zu geringe Personaldecke, um das auszugleichen, was in der Schule stattfindet. Dazu kommt, dass die pädagogischen Mitarbeiter keine ausgebildeten Lehrer sind. "Damit haben sie das gleiche Problem wie rund 90 Prozent der Eberbacher Familien", sagt Blasel. "Den Optimismus behalten ist für uns ganz zentral."

"Wir kommen noch klar, weil die Mitarbeiter engagiert sind, jeder mehr arbeitet als er eigentlich müsste", ist Blasel voll des Lobes über sein Team. War vor Corona das Haus vormittags leer, ist es jetzt voll, wenn das Heim ab 8.30 Uhr zur Schule wird. "Wir wollen den Rhythmus beibehalten, müssen eine eigene Struktur finden, sonst hechten wir nur hinterher."

Auch Videokonferenzen der einzelnen Schüler müssen abgestimmt werden. Bis zu den Faschingsferien stellte das mitunter ein großes Problem dar: Das Netz war überfordert, die Schüler konnten zum Teil nicht am Unterricht teilnehmen. Durch die Spende des Lions Club Eberbach für ein neues WLan-Netz ist dies zum Glück Vergangenheit. "Seit dem Einbau läuft es um Welten besser", freut sich Blasel. Zu dem Rhythmus gehört auch, dass es eine große Pause gibt. So geht es mittags mit allen Kindern in den Wald oder in den Sportraum. "Die gemeinsame Zeit ist eminent wichtig."

Um den gemeinsamen Unterricht zu bewältigen, wurde auch ein Stundenplan für das Personal aufgebaut. "Zwei bis drei Kollegen sind am Vormittag da." Das erhöht die Zahl der ohnehin schon geleisteten Überstunden, denn eine Kollegin ist in Elternzeit – einen Ersatz gibt es noch nicht. "Wir suchen Leute, aber der Markt ist leer", sagt Blasel. Dazu kommt der Schichtdienst als zusätzliche Belastung, was den Arbeitsplatz nicht attraktiver macht.

Blasel hat, wie er sagt, einen "hohen Respekt vor den pädagogischen Mitarbeitern im Team. "Sie leisten die Hauptarbeit, müssen für gute Laune und Motivation sorgen oder Geburtstage ohne Gäste organisieren." Auch wird derzeit sehr viel im Haus gespielt, erzählt oder vorgelesen. Brettspiele wie "Monopoly" oder "Siedler von Catan" sind angesagt, Kartenspiele wie "UNO" wurden wieder entdeckt. Die Kinder erleben das als Privileg, wenn sie an jene Kinder denken, die alleine sind. "Es geht uns besser als anderen Kindern zu Hause", sagen die Heimkinder dann auch schon einmal. Denn hier finden sich immer welche zum mitspielen.

So unterschiedlich die Kinder auch sind, ein gemeinsames Ziel haben sie vor Augen: den Sommer. Sie hoffen, dass sie dann wieder raus dürfen auf den Bolzplatz an der Schule zum Kicken oder an die Tischtennisplatte. "Sie legen dafür eine hohe Disziplin und Bereitschaft an den Tag, sind ungeheuer vernünftig, es ist kein Querdenker dabei", lobt Blasel seine Schützlinge.