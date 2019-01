Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Mein Lieblingslied zum Neuen Jahr geht für mich als Kirchenmusiker eher in Richtung Chormotetten und Arien", sagt Severin Zöhrer. So ist es denn auch eine Bachsche Sopran-Arie, die er zu seinem Neujahrslied für 2019 gekürt hat. Seit 2013 ist Zöhrer katholischer Bezirkskantor für die Dekanate Kraichgau und Mosbach-Buchen mit Dienstsitz in Eberbach. Neben seinem Wirken als Organist und Chorleiter ist er zuständig für die kirchenmusikalische Aus- und Weiterbildung in den Dekanaten. Daneben konzertiert er regelmäßig als Organist und Kammermusiker.

Hintergrund

Lass uns, o höchster Gott… Sopran-Arie aus der Neujahrskantate "Jesu, nun sei gepreiset" (BWV 41) von J. S. Bach aus dem Jahr 1725. Der Text entstammt einem Kirchenlied von Thomaskantor Johann Hermann und lautet wie folgt: "Laß uns, o höchster Gott, das Jahr vollbringen, Damit das Ende so wie dessen Anfang sei. Es stehe deine Hand uns bei, Dass künftig bei des Jahres Schluss Wir bei des Segens Überfluss Wie itzt ein Halleluja singen."

Lieder speziell zum Jahresbeginn gebe es in der Kirchenmusik eher wenige, hat der Kantor festgestellt. Daher hat er bislang auch keine Chorstücke zu diesem Datum einstudiert: "Die Kantorei tritt an Neujahr in der Regel nicht auf." Dies sei nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass das Kirchenjahr bereits am ersten Advent eingeläutet werde und nicht, wie das bürgerliche bzw. kalendarische Jahr, am 1. Januar beginne. "Der Jahreswechsel hatte in früheren Jahrhunderten nicht den Stellenwert, den er heute hat", ist Zöhrer überzeugt.

Bei seiner Suche nach passender Musik fürs Neujahrskonzert, das am Abend des 1. Januar die Eberbacher Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk mit Wohlklang erfüllte, entdeckte Zöhrer dann doch noch sein Lieblingslied zum Jahreswechsel. "Ich habe mal bei Bachs wenigen Neujahrskantaten recherchiert. Dabei bin ich in der am 1. Januar 1725 in Leipzig erstmals aufgeführten Kantate "Jesu, nun sei gepreiset" (BWV 41) auf die Sopran-Arie ’Lass uns, o höchster Gott, das Jahr vollbringen‘ gestoßen."

Der Text der Kantate entstammt einem damals sehr bekannten dreistrophigen Kirchenlied, das Thomaskantor Johannes Hermans 1593 für den Neujahrstag geschrieben hatte. Bachs Musik basiert auf der zugehörigen Melodie von Melchior Vulpius , die 1609 in Jena in "Ein schön geistlich Gesangbuch" veröffentlicht worden war.

Das Stück habe ihn sowohl vom Text her als auch musikalisch gleich berührt, sagt Zöhrer: "Es ist dieser innige pastorale Gestus! Und Bach hat in seiner Musik immer so eine starke Demut - vor Gott, aber auch vor dem, was passieren wird." Zeitgenössische Neujahrslieder hätten oft etwas "Positivistisches, Sektschäumendes", findet Zöhrer. "In den modernen Liedern stehen eher Happiness und Wellness im Vordergrund, als dass sie etwas Existenzielles in uns tangieren." In der Alten Musik seien die Texte "noch ehrlicher gewesen, wahrscheinlich hatten die Leute damals weniger zu lachen." In der Kantaten-Arie werde das Jahr als "zyklische Reise vom Anfang bis zum Ende gesehen", erläutert Zöhrer noch, "verbunden mit der Bitte, dass man beim Ausklang des neuen Jahres dann ebenso froh auf es zurückblicken könne wie man es nun beginne".