Ungewollte Haustiere landen in Corona-Zeiten vermehrt in den Tierheimen. Nach Weihnachten könnte dieses Schicksal auch vielen der spontan gekauften lebendigen Weihnachtsgeschenke drohen. Foto: pa

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Es ist ein Kapitel, das sich unter dem Titel "Alle Jahre wieder" unendlich oft fortschreiben lässt. Und doch bekommt es in Zeiten von Corona und den pandemischen Folgen für uns Menschen und unseren Alltag eine besondere Dringlichkeit: Tiere als Weihnachtsgeschenk. In erster Linie geht es dabei natürlich um das, was mit den vielen "ach so süßen Tieren" geschieht, wenn nach Weihnachten die Feststimmung verflogen ist, oder wenn sich der niedliche kleine Vierbeiner zu einem ernst zu nehmenden Familienmitglied mit sehr eigenen Bedürfnissen ausgewachsen hat. Dann ist die Not oft groß, wissen Eberbachs Tierschützerinnen Susanne Noll und Claudia Henn. Und bieten deshalb neben praktischen Ratschlägen auch ihre Hilfe an, damit es nicht zu den vom Deutschen Tierschutzbund sogenannten "tierischen Weihnachtsopfern" kommt.

Die Kinder wünschen sich zu Weihnachten nichts sehnlicher als ein junges Kätzchen, einen putzigen Hundewelpen oder ein Kaninchen zum Kuscheln und Streicheln? Oder man sehnt sich in Zeiten eingeschränkter Kontakte selber nach einem tierischen Hausgenossen und möchte sich ein Lebewesen zum Geschenk machen? Wer Tiere liebt und sich für sie tagtäglich engagiert, wie Noll und Henn das nicht nur im Eberbacher Tierschutzverein, sondern natürlich auch privat tun, kann solche Wünsche gut nachvollziehen. "Auch in Eberbach ist die Nachfrage nach Haustieren in Zeiten von Corona extrem gestiegen", weiß Claudia Henn. "Denn ein Tier ist für viele Menschen gerade jetzt ein sozialer Ansprechpartner und gibt Halt". Und doch, so die zwei Frauen, sollte man solchen Wünschen nie spontan nachgeben oder "Tiere aus einer Laune herauf kaufen".

"Die meisten Menschen machen sich gar keine Vorstellung davon, was für ein Chaos ein Kätzchen unterm Weihnachtsbaum anrichten kann", warnt Susanne Noll davor, Haustiere in ihren arteigenen Bedürfnissen zu unterschätzen. Ganz abgesehen davon, dass spontane Entscheidungen für die eine oder andere Tierart sich als Fehlgriffe erweisen können, weil das neue Familienmitglied einfach nicht in die Familie passen will. Auch ist selbst tierlieben Menschen vorher oft nicht klar, wieviel Zeit und Arbeit es kostet, mit Luna und Max mehrmals täglich Gassi zu gehen, das Gehege der Kleintiere oder die Katzentoilette sauber zu halten. Oder wenn die Versorgung des Kaninchens, das die Kinder vielleicht bald langweilig finden, an den Eltern hängen bleibt. Oder wenn schlichtweg das Geld fehlt, um für den tierischen Liebling richtig zu sorgen. Dann heißt es, falls sie nicht einfach ausgesetzt werden: Endstation Tierheim.

"Die Coronakrise hat bereits einen Haustierboom verursacht, in dessen Folge viele Tierheime mit vermehrten Abgaben nicht mehr gewollter Tiere zu kämpfen haben", informiert der Deutsche Tierschutzbund. Die tierischen "Weihnachtsopfer" könnten die Einrichtungen an ihre Grenzen bringen.

Dass es die Tierheime in diesen Tagen auch mit einer besonders ungeduldigen Klientel zu tun bekommen, die sich sofort und auf der Stelle ein "Geschenk" aus einer Box oder einem Käfig mitnehmen möchte, und die dann überhaupt kein Verständnis dafür aufbringen, wenn das nicht so hopplahopp funktioniert, sollte auch nicht unerwähnt bleiben, findet Susanne Noll.

Allen Haustierhaltern in Eberbach, die jetzt vielleicht aufgrund von Lohnkürzungen durch Kurzarbeit oder durch sonstige Bedürftigkeit Mühe haben, ihre Tiere zu versorgen, sich vielleicht eine notwendige Kastration oder eine Tierarztbehandlung nicht leisten können, bietet der TSV jetzt seine Hilfe an. "Trauen Sie sich, uns anzusprechen", ermuntert Vereinsvorsitzende Claudia Henn dazu, diese Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. Selbstverständlich unterliege auch der TSV dem Datenschutz, sichert Henn zu, dass falsche Scham in diesem Zusammenhang völlig unbegründet sei.

Info: Der Tierschutzverein ist unter Telefon (0 62 71) 77345 erreichbar.