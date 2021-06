Bad Wimpfen hat’s in der Adventszeit vorgemacht: In den „dunklen Monaten“ November bis März soll die Eberbacher Altstadtsilhouette erstrahlen, um so die Attraktivität der Stadt zu erhöhen. Foto: privat

Von Peter Bayer

Eberbach. Wie kann man Eberbach als Einkaufs- und Dienstleistungsstandort attraktiver machen? Mit einer Lichterkette in der Altstadt, schlägt die Immakom-Gruppe vor. Der Gemeinderat sieht das mehrheitlich genauso und stimmte in seiner Sitzung am Donnerstagabend deshalb dafür. Lichtergruppen sollen in den "dunklen Monaten" November bis März jeweils von 17 bis 22 Uhr eingeschaltet sein.

Die Beleuchtung der Dachfirste soll vom Thalheimschen Haus entlang der Zwingerstraße bis zum Bettendorfschen Haus umgesetzt werden, so dass sie von der Bundesstraße aus von beiden Fahrtrichtungen zu sehen ist, stellte Kulturamtsleiter Tobias Soldner das Projekt vor. Eine ähnliche Visualisierung gebe es in der Adventszeit in Bad Wimpfen mit ausnahmslos positiver Beurteilung. Für den Betrieb der Lichterketten – LED-Leuchtmittel im Abstand von 25 Zentimeter – wird zu hundert Prozent Strom aus Wasserkraft verwendet.

Die Lichterketten werden beim günstigsten Anbieter, der Firma Visual Creation aus Mannheim, zum Preis von 21500 Euro erworben. Den Auftrag zur Montage erhält die Eberbacher Firma Sittig und Rein für 14900 Euro. Mit der Inbetriebnahme der Lichterketten werden die Stadtwerke Eberbach beauftragt, hierfür werden 15000 Euro zur Verfügung gestellt. Alle Kosten des Projekts trägt die Stadt Eberbach, die auch die Folgekosten für den Stromverbrauch und eventuelle Reparaturen an der Lichterkette übernimmt. Die jährlichen Stromkosten für die Monate November bis März belaufen sich auf rund 500 Euro.

"Grundsätzlich eine schöne Sache", nannte es Klaus Eiermann, über die man in der SPD intensiv diskutiert habe. Da die Kosten von über 50000 Euro derzeit nicht angemessen seien, schlug er eine zeitliche Verschiebung um zwei bis drei Jahre vor. Da die Uferstraße sehr nahe an der B37 sei, wäre – anders als in Bad Wimpfen – hier nur ein punktueller Anblick möglich, gab Peter Stumpf (AGL) zu bedenken. Andere in der AGL seien nicht dieser Meinung, sagte Lothar Jost. "Wenn schon in den Eberbacher Geschäften die Lichter ausgehen, soll wenigstens die Altstadt leuchten." Während sich Peter Wessely (Freie Wähler) und Heiko Stumpf (CDU) – "es belebt die Altstadt" – für den Verwaltungsvorschlag aussprachen, hat dieser Michael Schulz nicht ganz überzeugt, der deshalb den SPD-Antrag auf Verschiebung unterstützte. "Man erkennt beim Vorbeifahren die Schönheit Eberbachs nicht. In der Immakom-Gruppe wird die Idee Altstadtsilhouette als sehr wirkungsvoll gesehen", erklärte Bürgermeister Peter Reichert.

Der Antrag auf Verschiebung wurde mit 12 zu 7 Stimmen abgelehnt, der Vorschlag der Verwaltung zur Visualisierung der Altstadtsilhouette mit 13 zu 6 Stimmen – bei jeweils einer Enthaltung – angenommen.

Bereits 2019 ist die Idee der "Eberbacher Altstadtsilhouette" in verschiedenen Gremien diskutiert worden. Die Verwaltung hat die Zustimmung der Hausbesitzer eingeholt, bis auf einen haben alle ihre Zustimmung signalisiert. Das Gebäude ohne Zustimmung soll unbeleuchtet bleiben.

Bereits diese Woche will man im Kulturamt an die Umsetzung gehen. Ziel ist es auf jeden Fall, dass die Dächer ab November leuchten. Das größte Problem dabei, so Soldner auf Nachfrage, könnten Lieferschwierigkeiten aus Fernost sein, was zu Verzögerungen führen könnte.