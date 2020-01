Eberbach. (me) Wenn die Temperaturen um den Gefrierpunkt schwanken, überm Neckar eisig der Wind pfeift und Hände und Knie auch in Handschuhen klamm werden, haben es Kanufahrer nicht leicht. Deshalb zieht es die Kanuten des Eberbacher Kanuclubs auch schonmal ins Warme. An zwei Samstagvormittagen im Dezember und im Januar ging es mit den Trainern Christian May sowie Guido und Markus Mayer zum Training außerhalb der normalen Öffnungszeiten mit den Booten ins Eberbacher Hallenbad. Eine Stunde wurde dort im Becken bei 28 Grad Wassertemperatur gepaddelt.

Für einige Kinder ist es die erste Fahrt im Wasser. Eltern dürfen beim Hallentraining ebenfalls mitpaddeln. Foto: privat

Für einige der Kinder zwischen sechs und neun Jahren war es die erste Fahrt mit speziellen Kinderbooten im Wasser. Eltern konnten auch selbst paddeln und Erfahrungen in einem Kanu machen.

Sich im Boot umfallen zu lassen, die Spritzdecke unter Wasser zu öffnen und aus dem Boot auszusteigen ist für Kanufahrer überlebensnotwendig. Im Gegensatz zu etlichen fließenden Gewässern kann das im Hallenbad sicher und ohne Risiko geübt werden, damit der Ablauf richtig sitzt, bevor es ins Freie geht. Die beim Training gewonnene Sicherheit hilft auch, dass keine Panik aufkommt, sollte es beim Paddeln im Freien wirklich einmal ernst werden.

Die Jugendlichen, die im Sommer und Herbst vor allem auf dem Neckar und im Hüninger Wildwasserkanal unterwegs waren, legten in der Halle den Schwerpunkt auf ihre Technik. Die Eskimorolle – einmal mit dem Kopf unter Wasser um die Längsachse des Kanus – ist essenzieller Bestandteil beim Wildwasserfahren. Ist ein Kanufahrer im Wildwasser umgefallen, muss er nicht aus dem Boot aussteigen, sondern er kann sich mit Hilfe der Eskimorolle wieder aufrichten.

Dazu müssen die Paddel kopfüber im Boot hängend in Längsrichtung ausgerichtet werden. Dann wird mit einem kräftigen Zug Schwung geholt und das Kanu mit Hilfe des Paddels und eines Hüftknicks wieder aufgerichtet. Für den komplexen Bewegungsablauf braucht es Koordination, Beweglichkeit und Orientierungsvermögen unter Wasser – und die Nerven und den langen Atem, es erneut zu versuchen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Wer ins Wildwasser will, muss die Rolle sowohl links- als auch rechtsrum beherrschen, damit er sich je nach Strömung wieder aufrichten kann. Im Hallenbad wurde das ausgiebig geübt.