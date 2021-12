An Silvester haben in Eberbach viele Wirtschaften geschlossen. Und Markus Fritsch öffnet seinen „Hasenstall“ in der Passage gar nicht mehr. Grund für seinen Rückzug ist jedoch nicht die Pandemie, sondern ein Eigentümerwechsel der Immobilie. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Corona-Regeln und kein Ende: Es vergeht kaum eine Woche, in der sich die Be- und Einschränkungen wegen der Pandemie nicht ändern. Angesichts der unabsehbaren Entwicklung lassen in Eberbach manche Wirte ihre Lokale über Silvester und Neujahr gleich ganz zu.

Mit der Gastronomie ist bei den Coronaverhaltensmaßnahmen eine ganze Branche besonders gebeutelt. Die am Montag in Baden-Württemberg neu in Kraft getretene Verfügung, wonach ab sofort eine Sperrzeit von 22.30 bis 5 Uhr morgens gilt, sorgt bei etlichen Gastronomen für zusätzlichen Verdruss. Die Vorschrift soll bekanntermaßen zunächst bis zum 24. Januar kommenden Jahres gelten.

Viel mehr Sitzplätze als gewöhnlich bleiben wegen der Corona-Einschränkungen derzeit im „Querbeet“ bei Wasu Tsomba leer. Foto: Deschner

Das Advents- und Weihnachtsgeschäft sei "früher" im Dezember immer sehr gut gelaufen, sagt etwa Wasu Tsomba vom Lokal "Querbeet" in der Bahnhofstraße. Ganze Gruppen seien da in der Vorweihnachtszeit gekommen. Heuer sei’s deutlich schwächer.

An Silvester will Wasu Tsomba von 11 bis 18 Uhr geöffnet lassen und hofft, "dass auch Leute kommen". Die auf 22.30 Uhr reduzierte Öffnungszeit sei "blöd". Zumal der Januar umsatzmäßig eh meist schwach gewesen sei.

Das Ganze mache doch keinen Sinn, man verliere dadurch Stammkunden. Und: "Wer Angst hat, kommt sowieso nicht rein". "Ich arbeite häufig bis halb Zehn, da kann ich ja gar nicht mehr fortgehen", ergänzt ein anwesender Gast.

Nicht sicher ist sich Tsomba, ob ein erneuter "Lockdown" für die Gastronomie die bessere Lösung wäre: "Das ist weder Fisch noch Fleisch". Von den bisherigen Hilfen habe sie noch nichts gesehen und auch keine neuen beantragt.

"Sehr zufrieden mit dem Geschäft" sei man in der Weihnachtszeit gewesen, spottet hingegen Babis Lappas vom Bistro "Sunrise" in der Brückenstraße. Um dann ganz im Ernst hinzuzufügen: "Nein, es läuft wirklich schlecht". An Silvester lasse man als eines der ganz wenigen Lokale bis ein Uhr auf. Mehr dürfe man ja nicht. Früher sei die Party oft bis gegen Vier gegangen. Lappas kritisiert die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern. Überbrückungshilfen wegen der neuen Vorschriften beantrage man nicht: "Die müssten wir doch wieder zurückzahlen".

Man habe für Weihnachten zunächst etliche Absagen gehabt, gibt Chefin Andrea Hertel vom "Restaurant am Leopoldsplatz" Auskunft. "Doch die, die sich zum Schluss anmeldeten, kamen dann auch", ist sie mit dem Besuch ganz zufrieden.

Nicht verstehen könne sie den Regelwirrwarr, den keiner mehr verstehe: "Wir könnten hier eine Beratungsstelle aufmachen", meint sie im Hinblick auf Gästefragen.

An Silvester ist im "Restaurant am Leopoldsplatz" von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Die Leute kommen zum Essen zu den dafür üblichen Zeiten. Von daher machten ihr die gesetzlich verkürzten (Spät-) Öffnungszeiten nichts aus. Am Eberbacher Hotel-Restaurant "Karpfen" am Alten Markt ist ein Zettel angebracht, der auf die derzeitigen Betriebsferien hinweist. Allerdings steht dort nicht, wie lange diese dauern werden.

Das Gasthaus "Adler" in der Hauptstraße von Rudi Zemrock lässt über den Jahreswechsel ebenso zu wie Ewald Böhles Gastwirtschaft "Krabbenstein" in der Oberen Badstraße.

Die Schotten dicht hält über Silvester und Neujahr auch Gerardo Magliulo vom "Café Bella Italia", dem früheren "Stern" in der Hauptstraße.

Gar nicht mehr aufmachen wird Markus Fritsch vom Flammkuchenhaus "Hasenstall" in der Passage. Und das mit großem Bedauern. Denn er hatte den Betrieb nach längerem Stillstand erst vor wenigen Monaten eröffnet und sich rasch einen Kundenstamm geschaffen. Nun sei die Immobilie aber verkauft worden, Fritsch trat den Rückzug an und will sich nun ganz auf seinen dortigen "Hasenstall" in Neunkirchen konzentrieren. Dort können die Besucher auch die Gutscheine aus seinem zum 18. Dezember geschlossenen Eberbacher Lokal einlösen.