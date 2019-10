Eberbach. (mabi) Vorerst wird das Trinkwasser weiter gechlort. Wie Timo Fuß von den Stadtwerken auf Anfrage mitteilte, wird das Gesundheitsamt am Montag, 21. Oktober, zur routinemäßigen Begehung der Wasserversorgung wieder vor Ort sein. Dann soll das weitere Vorgehen besprochen werden.

Die Chlorwerte im Eberbacher Trinkwassernetz liegen laut Fuß derzeit zwischen 0,08 und 0,23 mg/l, abhängig vom Versorgungsgebiet. "Das heißt, je näher an der Einspeisestelle, umso höher der Chlorwert."

Erstmals wurden am 21. August coliforme Bakterien festgestellt. Deshalb wurde das Trinkwasser in den Aufbereitungsanlagen mit Chlor versetzt. Nachdem diese Zugabe von Natriumhypochlorit am 30. August eingestellt wurde, sind nach einer erneuten Probe am 3. September wieder geringfügige Verunreinigungen festgestellt worden - Die Chlorung wurde wieder aufgenommen.

Die Stadtwerke sind derzeit dabei, alle Trinkwasserhauptleitungen und die öffentlichen Gebäude wie Schulen und Kindergärten zu spülen. Diese Maßnahmen sind laut Fuß "beinahe abgeschlossen".