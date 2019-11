Von Peter Bayer

Eberbach. Es sind zumeist die Geschenke, die an Weihnachten ein Leuchten in die Kinderaugen zaubern. Dass es auch in den Augen jener Kinder leuchtet, denen es nicht so gut geht, dazu trägt die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ der christlichen Hilfsorganisation „Samaritan’s Purse“ bei. Bereits zum neunten Mal beteiligen sich Barbara Krawczyk und ihre Tochter Mona an der Aktion. Seit 15. Oktober konnten in ihrer Beauty Boutique in der Hauptstraße Päckchen abgegeben werden.

Im vergangenen Jahr waren es aus Deutschland 358.934 Päckchen, davon 210 von der Sammelstelle in Eberbach. Wie viele aus Deutschland dieses Jahr zusammenkommen weiß noch keiner. Aus Eberbach werden es – Stand Freitagmittag – 165 sein. Empfänger sind Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder der Ukraine. Sie dürfen sich über Hygieneartikel, Schulsachen oder Kleidung, aber auch Spielzeuge, Kuscheltiere und Süßigkeiten freuen.

Laut Krawczyk lief die Aktion schleppend an. Doch dann kamen auf einen Schlag 66 Pakete der evangelischen Kirchengemeinde Neckarsteinach. Und auch Schüler der Theodor-Frey-Schule brachten mehrere Päckchen vorbei. Besonders freut sie sich über eine Rentnerin, die seit Beginn jedes Jahr acht Pakete bringt.

Dass es ein paar Päckchen weniger sind als im vorigen Jahr liege wohl auch daran, dass die empfohlene freiwillige Geldspende von acht auf zehn Euro erhöht wurde. Das Geld soll für den Transport und die Umsetzung der Aktion verwendet werden. „Das war manchen wohl zu viel, da war die Schmerzgrenze überschritten“, glaubt Barbara Krawczyk.

Am Samstag werden die Päckchen zur Zwischensammelstelle nach Lohrbach gefahren.