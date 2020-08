Eberbach. (pol/rl) Am Dienstagnachmittag hielt ein Autofahrer gegen 14.50 Uhr am "Sichelsbrunnen" in der Rockenauer Straße, um dort mehrere Kanister mit Wasser zu füllen. Davor hatte eine 22-jährige Autofahrerin geparkt, die dort gerade ihren 17-jährigen Bruder abgesetzt hatte.

Weil der Mann dichter an den Brunnen heranfahren wollte, pöbelte er die Frau sofort in aggressiver Weise an. Trotz freundlicher Reaktion der 22-Jährigen beleidigte sie der Fahrer weiter. Dann holte er zwei Plastikkanister aus seinem Auto, lief achtlos und provokant am Auto der Frau vorbei, wobei die Kanister gegen den Lack des Wagens der Frau schlugen.

Der 17-jährige Bruder erkannte den Streit aus der Ferne und kam zurück, um seiner Schwester zu helfen. Am Brunnen kam es dann zu einer handfesten Rangelei, bei der der 17-Jährige leicht verletzt wurde. Nach dem Ende der Rangelei beleidigte der Autofahrer die Geschwister mehrfach und fuhr danach davon.

Das Polizeirevier Eberbach sucht Zeugen des Vorfalls. Dabei sucht die Polizei insbesondere nach einem Radfahrer, der mit drei Kindern unterwegs war und den Vorfall beobachtet haben könnte. Das Polizeirevier Eberbach ist unter der Rufnummer 06271/9210-0 erreichbar.