Eberbach. (RNZ) Im Rahmen des Projekts "Wasser 2025" führen die Städtischen Dienste Eberbach seit Juni 2020 zwei Leitungsbaumaßnahmen durch. Dabei wird zum einen eine etwa einen Kilometer lange Förderleitung mit zwei Zählerschachtbauwerken vom Kanalweg zum neuen Wasserwerkstandort im Dürrhebstal gebaut. Zum anderen wird die Fallleitung vom Dürrhebstal bis ins Ortsnetz Eberbach erneuert und im Bereich der Berliner Straße und Pestalozzistraße eingebunden.

Der Bau dieser Fallleitung ist jetzt so weit fortgeschritten, dass ab kommendem Montag, 28. Juni, Verkehrseinschränkungen im Bereich von Friedrichsdorfer Landstraße und Gewerbegebiet Nord unvermeidlich werden. Im ersten Bauabschnitt, der bis Mitte Juli dauert, wird die Straße halbseitig gesperrt und der Verkehr mittels Ampelregelung geführt. Die Zufahrten zum Firmenstandort Friedrichsdorfer Landstraße 64 und dem Gewerbegebiet Nord sind dabei aber dauerhaft nutzbar.

In der 29. bis 31. Kalenderwoche, also ab 19. Juli bis 6. August, schließt sich der zweite Bauabschnitt Richtung Berliner Straße Ecke Pestalozzistraße an. Dabei wird der Bahnübergang Friedrichsdorfer Landstraße voll gesperrt und eine Umleitung über die Berliner Straße und Neuer-Weg-Nord eingerichtet.

Direkt im Anschluss folgt von der 32. bis 36. Kalenderwoche, vom 9. August bis 10. September, der dritte Bauabschnitt. Hier muss die Einbindung der Fallleitung in das Ortsnetz im Bereich Berliner Straße und Pestalozzistraße unter Vollsperrung der Zu- und Ausfahrt zur Friedrichsdorfer Landstraße erfolgen. Eine Umleitung führt ebenfalls über die Berliner Straße und Neuer Weg Nord. Der Umleitungsverkehr wird am Kreuzungsbereich voraussichtlich per Ampel geregelt. Fußgänger Richtung Bahnübergang werden an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Überquerung des Bahnübergangs ist für Fußgänger weiterhin möglich.

Aufgrund der örtlich begrenzten Platzverhältnisse muss in allen drei Bauabschnitten eine Beschränkung des Schwerverkehrs über 7,5 Tonnen unter Ausnahme des Anliefer- und Linienverkehrs erfolgen. Dazu wird eine Umleitung über Beerfelden eingerichtet. Der nicht amtliche Fußweg entlang der Friedrichsdorfer Landstraße bis zur Bushaltestelle "Hohenend" wird aufgrund der engen Verkehrssituation während der Bauzeit nicht mehr nutzbar sein.

Sollte sich am vorgegebenen Ablauf etwas ändern, wird rechtzeitig darüber informiert.

Info: Rückfragen sind unter der Telefonnummer 06271/92090 möglich.