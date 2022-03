Von Marcus Deschner

Eberbach. "Ich verbreite keine Meinungen, sondern arbeite mit Fakten", betonte Detlef Ahlborn. Der promovierte Ingenieur ist zweiter Vorsitzender der Bundesinitiative "Vernunftkraft" und referierte am Donnerstagabend auf Einladung der Bürgerinitiative (BI) "Rettet den Hebert". Für diese hießen Bettina Greif und Rainer Kunze in der Stadthalle etwa 80 Interessierte willkommen. Thema des Abends war "Windräder ohne Vernunft", womit vor allem die auf dem Hebert geplanten Anlagen gemeint waren. Über die Verpachtung von städtischen Flächen dafür soll bekanntermaßen in einem Bürgerentscheid am 3. April abgestimmt werden.

Greif stellte die seit etwa sechs Jahren aktive BI, der Bürger aus Eberbach, Schönbrunn, Haag und Moosbrunn angehören, kurz vor, ehe Ahlborn eine ganze Reihe von Zahlen und Grafiken an der großen Leinwand präsentierte. Dabei nahm er auch den 2019 in überarbeiteter Form präsentierten Windatlas für Baden-Württemberg "auseinander". Das mit der Aufstellung beauftragte Unternehmen arbeite nicht mit belastbaren Zahlen, so der Vorwurf des Unternehmers aus Nordhessen. Der Atlas sei "der Fälschung überführt".

An die 80 Interessierte verfolgten den von der Bürgerinitiative gegen Windkraft am Hebert veranstalteten Vortrag mit Diskussion in der Stadthalle. Foto: Marcus Deschner

Die Werte für die Windgeschwindigkeit seien falsch berechnet worden und lägen "durchweg zehn- bis zwanzig Prozent niedriger". Seinen Worten zufolge kommt derzeit nur drei Prozent des Verbrauchs an Primärenergie aus Windkraft. Der "Zufalls"-Strom unterliege starken Schwankungen, erklärte Ahlborn und zitierte Wilhelm Buschs Gedicht vom Müller, der sich über fehlenden Wind ärgert.

Ein großes Problem sei nämlich, dass einfach Speicher für diese Energie fehlten. "Strom ist so was wie die verderblichste Ware, die wir haben". Daher liefere Deutschland immer dann, wenn mal überschüssiger Strom vorhanden sei, diesen quasi zum Nulltarif ins Ausland. Die Verbraucher hierzulande bezahlten dafür über ihre Stromrechnung. Wegen der extremen Schwankungen bei der Erzeugung durch Windenergie brauche man stets zusätzlich "ein hundertprozentiges Ersatzsystem". Und zwar durch konventionelle Kraftwerke.

Auch das Thema Kohlendioxid-Reduzierung knöpfte sich Detlef Ahlborn vor. Da könne Deutschland "halt leider nur sehr wenig erreichen". "Wir bewirken mit den Dingen, die wir hier tun, im weltweiten Maßstab nichts", hob er hervor. Der wachsende Energiehunger von Ländern wie China, Indien oder Indonesien übersteige die CO2-Einsparungen in Deutschland um ein Wesentliches. Auch die häufig genannte Vorbildfunktion Deutschlands in diesem Sektor tauge dafür nicht. "Das Modell funktioniert nirgends auf der Welt", gab er sich überzeugt.

Was ebenfalls nicht klappe, sei eine "Glättung" der Netzeinspeisung durch viele über die Republik verteilte "Windindustrieanlagen". Das gelänge allenfalls, wenn Rotoren gleichmäßig über ganz Europa verteilt wären. Doch das sei technisch schon gar nicht möglich, da die dafür benötigten Materialien gar nicht vorhanden seien. "Seien Sie also misstrauisch", gab er den Bürgern mit auf den Weg und wies auf die enormen Subventionen für diese Art der Stromerzeugung hin.

Seiner Auffassung nach ist die Energiewende "schon seit langem gescheitert", und er untermauerte dies zum Ende seines knapp einstündigen Vortrags mit einer entsprechenden Aussage des früheren Bundeswirtschaftsministers Sigmar Gabriel.

Diplom-Ingenieur Rainer Hofmann, Vorsitzender der "Bürgerinitiative Greiner Eck" widmete sich anschließend unter anderem Prognosen zur Schallausbreitung durch Anlagen auf dem Hebert. Von Immissionen wären nach seinen Angaben vor allem Bürger von Neckarwimmersbach, Allemühl, Rockenau und Lindach betroffen. Damit gehe ein Verlust von Wohnqualität einher, die derzeit in den Orten herrschende Nachtruhe sei dahin.

Die folgende Fragerunde geriet bisweilen zum Forum für Stellungnahmen, bei denen sich auch Windkraftbefürworter lautstark zu Wort meldeten. Dabei leerte sich der Saal immer mehr, bevor die Veranstaltung nach zweieinhalb Stunden beendet wurde.