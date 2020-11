„Sinnvolle Integrationsarbeit ist auch unter Corona möglich – und nötig“: Die Integrationsmanager in städtischen Diensten Johanna Essner und Tilo Morr in ihrem Büro in der Passage Neuer Markt. Foto: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Wie Migranten auch in Zeiten der Corona-Krise Eingliederung und Förderung ermöglicht werden kann, war die zentrale Frage des in Berlin abgehaltenen Integrationsgipfels mit der Bundeskanzlerin Anfang Oktober. Inzwischen hat sich die Situation durch den teilweisen Lockdown mit weiter reduzierten Kontaktmöglichkeiten auch für Menschen mit Migrationshintergrund zusätzlich verschärft.

Auch in Eberbach "ist die Integrationsarbeit deshalb gehemmt", fehlt es an Angeboten, die soziale Kontakte überhaupt erst möglich machen. Fehlt es vor allem aber an menschlichen Kontakten, am lebendigen Austausch und einem Raum zum Kennenlernen und zur Begegnung zwischen Einheimischen und Zugewanderten, wie unser Gespräch mit den von der Stadt beauftragten Integrationsmanagern Johanna Essner und Tilo Morr sowie Rainer Menges als Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung ergab.

Das Gespräch fand in den Räumen in der Passage am Neuen Markt statt, die coronabedingt derzeit fast ausschließlich von den zwei Integrationsmanagern genutzt werden: zur Beratung und Begleitung von Migranten nach Terminabsprache. Die regelmäßigen Sprechstunden mussten vorübergehend eingestellt werden, spontan vorbeizuschauen und mal eben eine Frage loszuwerden, verbietet sich sowieso. Auch das vom Arbeitskreis Asyl als Begegnungsstätte und zur gezielten Lernhilfe für Schüler genutzte Obergeschoss liegt weitgehend brach. Die Ehrenamtlichen sehen sich durch die Pandemie sowohl praktisch wie planerisch blockiert.

Laut Rainer Menges leben gegenwärtig geschätzte 300 Männer, Frauen und Kinder überwiegend aus Syrien und Afghanistan in Eberbach. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Familien, die sich oftmals von den guten schulischen, Arbeits- und Wohnbedingungen in der Neckarstadt angezogen fühlten. Und die, nachdem sie zunächst in andere Orte verlegt wurden, mit neuem Aufenthaltsstatus hierher zurückgekehrt sind. "Sie fühlen sich wohl hier!" Offiziell vom Rhein-Neckar-Kreis zugewiesen sind Eberbach im Moment nämlich nur 220 Personen. Natürlich, so der Ordnungsamtsleiter, kümmere sich die Stadt um alle, die hier leben.

Die Zuständigkeit für diese Aufgabe ist aktuell folgendermaßen geregelt. Bis April 2021 hat die Stadt den Internationalen Bund (IB), einen freien Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit, mit der Unterstützung der Migranten beauftragt. "Sonst sind ja keine Sozialarbeiter da", erklärt Menges. Die Zusammenarbeit mit dem für drei Jahre als städtischer Integrationsmanager eingestellten Özgun Öz endete vertragsgemäß im April. Seine Aufgabe bestand laut Menges darin, ein Netzwerk zu schaffen, in das alle integrationsrelevanten Stellen am Ort eingebunden sind. Dies sei auch geschehen, in seinem Job sei der Rathaus-Mitarbeiter zuletzt aber "mehr in die Einzelfallhilfe abgerutscht". Dieses Netzwerk zusammenzuhalten, ist unter Coronabedingungen schwieriger geworden, beschreiben Menges und die IB-Mitarbeiter die momentane Herausforderung.

Dass es in der Stadt aber keinerlei Probleme zwischen Einwohnern und Migranten gebe, sieht Menges in erster Linie als Erfolg der IB-Einrichtung. Tilo Morr als Nachfolger von Allegra Peiffer und Johanna Essner wirken hier als professionelle Integrationsmanager mit einer vollen und einer halben Stelle in Diensten der Stadt. Sie sind für die Migranten da, wenn es um die Vermittlung von Deutschkursen geht, um Arbeit oder um Behördenkram aller Art und helfen beim Ausfüllen von Formularen. Johanna Essner zufolge ist dieser Personenkreis in Eberbach fast durchweg gut eingebunden. Man wohnt privat, "und wer aus Syrien kommt, besitzt in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis – ein vergleichsweise guter Status". Die rechtliche Situation der anderen unterscheide sich "entlang von Herkunftsländern".

Im Gespräch wird deutlich, wie viel an Integrationsarbeit unter Coronabedingungen aber doch in der Luft hängt. "Wir können nicht auf Angebote zugreifen und kurzfristig was vermitteln", sagt Essner auch im Blick auf VHS-Kurse. Vieles läuft da sowieso nur online. Und der von Stadt und VHS seit vielen Jahren organisierte Arbeitskreis "Ankommen in Eberbach" muss sich gerade neu sortieren. "Da geschieht seit einem Jahr nichts". Zusammenkünfte in größerer Runde sind wegen der Hygiene- und Abstandsregeln ohnehin praktisch unmöglich.

Schwindender Rückhalt in der Gesellschaft ist für Zugewanderte in Eberbach aber nicht zu erkennen, heißt es übereinstimmend. Ganz im Gegenteil: Die Ehrenamtlichen des AK Asyl seien bereit, sich einzusetzen.