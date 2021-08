Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Man stelle sich vor: Sommerhitze, Bäder zu, allgemeines Lechzen nach Abkühlung. Also raus aus den qualmenden Socken und rein in den Wappenbrunnen am Rathaus — Kindern, aber auch Erwachsenen kommt solch ein "Planschbecken" mitten in der Stadt jetzt gerade recht! Oder das tägliche Gassigehen in der Neckaranlage. Der Hund darf frei laufen, weil Herrchen/Frauchen ungestört das Handy nutzen möchten. Stört dabei aber leider andere Spaziergänger — und sein Geschäft bleibt auch einfach liegen. All das ist, jeder weiß es, nicht in Ordnung. Brunnen sind keine Badeplätze und Hunde müssen innerorts angeleint, ihre Hinterlassenschaften beseitigt werden.

Brunnen sind keine Badeplätze. Das ist inzwischen nicht mehr jedermann geläufig. Aus diesem Grund kann solche Zweckentfremdung jetzt geahndet werden. Foto: Biener-Drews

Aber wie groß sind die Chancen, dass der einfache Hinweis aus dem Munde eines städtischen Mitarbeiters "Wir möchten das nicht!" genügt, um solche Verhaltensweisen abzustellen? Rainer Menges weiß aus Erfahrung: Das reicht oft nicht. Es gibt zwar auch einsichtige Zeitgenossen, die auf ein- oder auch mehrmaliges gutes Zureden reagieren (woran es das Ordnungsamt auch nicht fehlen lasse). Doch nur auf Grundlage einer entsprechenden — bußgeldbewehrten — Verordnung lassen sich Regeln letztlich auch durchsetzen und haben notfalls auch vor Gericht Bestand. Wenn’s an den Geldbeutel geht, hat das meist durchschlagende Wirkung, weiß Menges, der das städtische Ordnungsamt leitet.

Seit 1. August ist eine neue Eberbacher Polizeiverordnung in Kraft, die sich die Stadt nach Auslaufen der alten gegeben hat. Zwanzig Jahre ist so ein Paragrafenwerk gültig. Menges, seine Stellvertreterin Bärbel Preißendörfer und die städtische Juristin Simona Farhadi-Sottong haben mehrere Monate lang an der neuen Fassung gefeilt, als Grundlage diente das Muster des Gemeindetags. "Im Großen und Ganzen ist alles wie bisher", erläutert Menges. "Ein paar Änderungen wurden aus der Praxis heraus geboren". Was die Polizeiverordnung 2021 um zwei auf 23 Paragrafen erweitert und — etwa im jetzigen Paragraf 16 — zur Präzisierung der bezeichneten Regelwidrigkeit geführt hat.

So wurde hier dem "Unerlaubten Plakatieren, Beschriften und Bemalen" noch das "Besprühen und Bekleben" zur Seite gestellt — "dem Trend der Zeit geschuldet" . Ist das wirklich erforderlich? Ja, sagt Menges, um vor Gericht zu bestehen, könnten die Paragrafen gar nicht präzise genug gefasst sein. "Sonst haut uns das der Richter um die Ohren!" Dass sich Bürger schon einmal erfolgreich gegen die Anwendung des Regelwerks zur Wehr gesetzt hätten, dies, so Menges, sei "aber noch nie geschehen. Wir sind immer auf dem Laufenden".

Ihre eigenen Polizeiverordnungen zu erlassen, dazu wären Kommunen eigentlich gar nicht verpflichtet, erklärt der Ordnungsamtschef. Es gibt schließlich auch ein Landespolizeigesetz. Aber der Zuschnitt auf die Gegebenheiten vor Ort "erleichtert uns die Arbeit." Einmal täglich, so Menges, ziehe er diese Verordnung "gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern" schon zu Rate. Auf seinem Schreibtisch liege sie ohnehin immer.

Gründe zum Einschreiten des Vollzugsdienstes gibt es in Eberbach vorzugsweise wegen Lärmbelästigungen menschlichen und tierischen Ursprungs, wegen Hunden und wegen unerlaubtem Plakatieren. Allerdings, so Menges im Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl, gebe es hier bislang wenig Grund zur Beanstandung. Der neu eingeführte Paragraf 13, der das Aufstellen von Bienenständen nur da gestattet, wo "Wegbenutzer oder Anlieger" durch die stechenden Insekten nicht gefährdet werden, ist Menges zufolge bei den hiesigen Imkern schon angekommen. Die hätten sofort gehandelt, das Ärgernis ist also fast schon aus der Welt.

Auch das ist neu: Das bisherige Tauben-Fütterungsverbot wurde auf sämtliche frei lebenden Tiere im örtlichen Bereich ausgedehnt. Auch auf Wasservögel. "Es geht nicht darum, der Oma mit dem Enkel das Entenfüttern zu verbieten", macht der Ordnungsamtschef klar. "Aber wer in großem Stil versucht, hier seine Lebensmittelabfälle zu entsorgen", bekommt es mit dem Vollzugsdienst zu tun.

Überhaupt Tiere. Ob wild lebend oder in menschlicher Obhut, beschäftigen sie Menges und sein Team doch in schöner Regelmäßigkeit. Wie gut, dass sich die Stadt da stets auf die Unterstützung der Eberbacher Tierschützerinnen verlassen kann, "da sind wir sehr dankbar!"

Info: Die Polizeiverordnung ist hier zu finden.