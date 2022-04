Von Felix Hüll

Eberbach. Was gefällt Ihnen an Eberbach besonders? Und was kann man besser machen? Zwei Fragen aus einem ganzen Umfragenkatalog. Ihn arbeiteten am Donnerstag drei junge Leute in der Eberbacher Innenstadt 120 mal ab.

Diese Aktion trägt zur Bestandsaufnahme mit bei, die aktuell die Innenstadtberatung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar auch in Eberbach vornimmt.

Die Stadt nutzt dabei neben dem Förderprojekt "Freiräume" ein weiteres Förderprogramm: das Landeswirtschaftsministerium bezahlt dieses Projekt zur Innenstadtentwicklung.

Bürgermeister Peter Reichert und Dietrich Müller, Vorsitzender der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) hatten eine Vereinbarung unterzeichnet mit dem Ziel, für Eberbach die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu verbessern, die Unternehmen vor Ort besser sichtbar werden zu lassen und neue Innenstadt-Events- und -aktionen zu entwickeln.

Zu dem Förderprogramm des Ministeriums gehört hierbei die Betreuung durch Innenstadtberater der IHK. Timo Cyriax ist einer davon. So wie in Eberbach laufen aktuell vergleichbare Bestandsaufnahmen in Weinheim, Hockenheim, Neckargemünd und sind auch in Buchen und Mosbach geplant.

Die Innenstadtberater schauen sich gemeinsam mit den Akteuren vor Ort die Situation an, sammeln Eindrücke und starten einen "Innenstadt-Check".

Die Umfrage gestern Vormittag und zur Mittagszeit in Eberbach war ein Teil davon: "Wir haben da immer den gleichen Fragenkatalog", erklärt IHK-Berater Cyriax. Er erklärt allerdings auch, dass die IHK damit als Dienstleister die Firma Emergent Actio KG aus Ihringen am Kaiserstuhl beauftragt hat. Deren Leute waren gestern mit Smartphones vor Ort, sprachen Passanten beim Markt auf dem Leopoldsplatz an, beim Waschfrauen-Brunnen und den Cafés am Lindenplatz, in der Bahnhofstraße-Ost sowie auf dem Alten und Neuen Markt.

"Wir lassen immer in vier Stunden 120 Menschen verschiedener Altersgruppen und verschiedenen Geschlechts befragen", sagt Cyriax. Die Einstiegsfrage lautet, warum man sich gerade in der Stadt aufhält. Mit welchem Verkehrsmittel ist man gekommen? Wie oft kommt man? Weiter abgefragt wird, wie man Einzelhandel, Gastronomie, Veranstaltungen oder die Erreichbarkeit nach Schulnoten von Eins bis Sechs bewertet.

Offene Fragen waren, was einem besonders an Eberbach gefällt und was hier vermisst wird. Wie informieren sich die Leute über Angebote und Ereignisse in der Stadt?

Zudem erkundigten sich die Befrager, ob man heute mehr oder weniger einkaufe als noch vor zwei Jahren. Cyriak: "Das erheben wir immer wegen der zeitlichen Vergleichbarkeit. Der Zweijahresrhythmus hat jetzt durch Corona allerdings eine zusätzliche Aussagekraft erhalten."

Bereitwillig gab die überwiegende Anzahl der Befragten ihren Interviewern wie etwa Robin Waidelich anonym Auskunft. Darauf angesprochen, ob man die Szene fotografieren dürfe, verneinten aber verschiedene Befragte sofort.

Ganz anders Gabi Wurster. Sie stand bereits um zehn Uhr auf dem Marktplatz und suchte gezielt nach den Fragern, von denen sie in der Zeitung gelesen hatte.

Wurster wollte unbedingt etwas loswerden: "Eberbach ist so schön. Aber ich habe viele Bekannte. die sagen, ich komme nicht mehr nach Eberbach. Mal ist der Aufzug am Bahnhof kaputt,mal kann man die Stadt mit den Fahrrädern aus der Bahn heraus nur schlecht erreichen".

Beim Aufgang zum Bahnsteg etwa ist die Hilfsschiene, mit der man Räder seitlich an der Treppe hochschieben kann, so nah unter dem Geländer montiert, dass es mit einem E-Bike nicht möglich sei, nach oben und auf der anderen Seite nach unten zu kommen. Dass die Stadt nun eine Bestandsaufnahme mit Umfrage vornehmen lässt, um Verbesserungen anzustreben, freute Gabi Wurster.

Aber bis um elf Uhr konnte sie keinen der Frager finden; das Team begann seine Tätigkeit erst ab elf Uhr Eindrücke zu sammeln, die allerdings allesamt ohne Namensnennung erfasst wurden.

Nun folgt eine Onlinebefragung ab sofort bis 8, Mai: Alle Interessierten, die gestern nicht befragt werden konnten, haben noch die Möglichkeit dazu ab sofort via www.eberbach.de.

Laut Cyriak nehme die Auswertung der Befragungsergebnisse wohl drei Monate in Anspruch; sie sollen dann der Stadtverwaltung und der EWG vorgestellt werden. Dann wird auch beraten, ob und in welcher Form sie weiteren Interessierten zugänglich gemacht werden.